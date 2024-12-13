Generatore Universale di Video di Formazione: Crea Corsi Coinvolgenti

Dai potere ai team di L&D per creare video di formazione per i dipendenti coinvolgenti istantaneamente con avatar AI realistici.

Crea un video di marketing vivace di 45 secondi che dimostri come i proprietari di piccole imprese possano produrre contenuti accattivanti senza sforzo. Mostra la potenza di un generatore di video AI per trasformare idee semplici in "video di marketing" professionali, utilizzando i vari "Template e scene" di HeyGen per uno stile visivo elegante e moderno con una voce narrante AI allegra e amichevole per catturare l'attenzione degli spettatori.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per le startup tecnologiche che introducono una nuova funzionalità del prodotto, immagina un video esplicativo di 60 secondi che sia chiaro e informativo. Questo "video esplicativo" dovrebbe presentare grafiche in movimento dinamiche insieme a un sofisticato "avatar AI" che fornisce una voce AI chiara e concisa, dimostrando come le capacità di "testo a video da script" semplifichino spiegazioni complesse per i product manager.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video di formazione professionale di 30 secondi per i team aziendali di L&D, funzionante come una dimostrazione concisa di un "generatore universale di video di formazione". Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e incoraggiante, con "sottotitoli/caption" facili da leggere e una voce AI calda e chiara prodotta tramite "Generazione di voiceover". Questo consente una rapida introduzione delle nuove politiche aziendali, evidenziando il ruolo di HeyGen come efficiente "generatore di video di formazione".
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale energico di 15 secondi rivolto ai creatori di contenuti sui social media, presentando una nuova serie digitale. Lo stile visivo deve essere alla moda e veloce, incorporando immagini vivaci dalla "Libreria multimediale/supporto stock" con un sottofondo musicale dinamico e moderno e una voce AI rapida. Sottolinea come il "generatore di video AI" di HeyGen consenta una rapida creazione e "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per varie piattaforme, utilizzando "template personalizzabili" per ottenere un aspetto raffinato e d'impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore Universale di Video di Formazione

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti di formazione in video coinvolgenti e di alta qualità utilizzando strumenti potenziati dall'AI e opzioni personalizzabili, semplificando il tuo apprendimento e sviluppo.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Formazione
Inizia incollando il tuo script o schema di formazione nella piattaforma. La nostra AI convertirà automaticamente il tuo testo in un video dinamico utilizzando le capacità di testo a video, formando il nucleo del tuo contenuto.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per presentare i tuoi contenuti. Questi presentatori digitali danno vita al tuo script, garantendo una consegna coinvolgente e coerente per il tuo pubblico.
3
Step 3
Personalizza con Voce e Stile
Genera AI Voiceover dal suono naturale per il tuo avatar scelto, o carica il tuo audio. Migliora ulteriormente il tuo messaggio personalizzando gli elementi della scena e applicando l'identità del tuo brand.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Completato
Una volta perfezionato il tuo video di formazione, esportalo facilmente per varie piattaforme. I nostri strumenti consentono anche il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e l'aggiunta di sottotitoli per la massima portata e accessibilità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica la Formazione Complessa

.

Trasforma concetti intricati in contenuti video chiari e digeribili, rendendo accessibili e facili da comprendere soggetti complessi per qualsiasi esigenza formativa.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di marketing con l'AI?

HeyGen ti consente di creare "video di marketing" accattivanti in modo efficiente utilizzando il suo avanzato "generatore di video AI". Puoi trasformare script direttamente in contenuti video coinvolgenti con "avatar AI" realistici e sfruttare "template personalizzabili" per produrre rapidamente "video esplicativi" professionali.

Che tipi di video di formazione può aiutarmi a creare HeyGen?

HeyGen funge da "generatore universale di video di formazione", ideale per "formazione aziendale", "formazione dei dipendenti" e "formazione dei clienti". Le sue robuste capacità di "testo a video" e gli "avatar AI" lo rendono perfetto per i team di "L&D" per sviluppare contenuti didattici di alta qualità su larga scala.

HeyGen offre avatar AI realistici e voiceover per la produzione video?

Sì, HeyGen fornisce "avatar AI" altamente realistici che danno vita ai tuoi script "testo a video". A completare questo, i nostri avanzati "AI Voiceover" assicurano che il tuo messaggio venga trasmesso con un discorso naturale e coinvolgente, rendendo la tua produzione video senza soluzione di continuità.

Posso personalizzare il branding e l'aspetto dei video generati con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre ampi "controlli di branding", permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e gli asset senza sforzo. Puoi anche utilizzare "template personalizzabili" e sfruttare la libreria multimediale per garantire che ogni output del "generatore di video AI" si allinei perfettamente con l'identità del tuo brand.

