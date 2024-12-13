Sblocca l'Apprendimento con un Generatore di Formazione ad Accesso Universale

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 90 secondi per i responsabili delle risorse umane, dimostrando come produrre rapidamente "video di formazione per dipendenti" coinvolgenti utilizzando "avatar AI" per migliorare la ritenzione dei discenti e trasmettere informazioni complesse in modo chiaro. Adotta uno stile visivo vivace e professionale con diversi "avatar AI" di HeyGen che interpretano vari ruoli, accompagnati da musica di sottofondo vivace e incoraggiante. Sottolinea la facilità di implementazione di un "Generatore di Video di Formazione Universale."
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo di 2 minuti rivolto agli addetti all'accessibilità e alle organizzazioni globali, illustrando il ruolo critico delle "funzionalità multilingue e di accessibilità" nel raggiungere un vero "accesso universale". Presenta un'estetica visiva pulita e accessibile con esempi di "Sottotitoli/caption" in diverse lingue e testo chiaro sullo schermo, supportato da una voce professionale e rassicurante. Questo video dovrebbe sottolineare come HeyGen fornisca "Sottotitoli/caption" completi per una portata più ampia.
Prompt di Esempio 3
Crea un rapido "video tutorial" di 45 secondi per gli Esperti di Materia (SME) mostrando loro come convertire la loro esperienza in contenuti educativi di impatto utilizzando un "generatore di video AI". Utilizza un approccio visivo diretto e passo-passo con i "Template e scene" di HeyGen per assemblare rapidamente un video dall'aspetto professionale, accompagnato da una voce concisa e amichevole generata tramite "Generazione di voce fuori campo". Questo prompt mira a evidenziare la creazione efficiente di contenuti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Come Funziona il Generatore di Formazione ad Accesso Universale

Crea senza sforzo video di formazione per dipendenti inclusivi e coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, garantendo accesso universale per tutti i discenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia inserendo il tuo contenuto di formazione. La nostra piattaforma sfrutta la tecnologia di trasformazione del testo in video per convertire il tuo script in un video dinamico, formando il nucleo della tua formazione universale.
2
Step 2
Scegli Elementi Accessibili
Amplia la portata del tuo video selezionando tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare i tuoi presentatori, rendendo il tuo contenuto relazionabile e coinvolgente per tutti i discenti.
3
Step 3
Applica Visuali e Sottotitoli
Garantisci chiarezza e inclusività aggiungendo automaticamente Sottotitoli/caption precisi al tuo video, rendendolo accessibile a chi ha problemi di udito o a chi preferisce leggere.
4
Step 4
Esporta e Integra il Contenuto
Finalizza il tuo video di formazione accessibile ed esportalo facilmente con ridimensionamento e esportazioni ottimizzate per diversi formati, garantendo una condivisione senza problemi e una portata ampia.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI per la formazione?

HeyGen sfrutta un avanzato generatore di video AI e la tecnologia di trasformazione del testo in video per convertire gli script in contenuti video coinvolgenti. Questo semplifica il processo di creazione di video di formazione per dipendenti, rendendo le informazioni tecniche complesse facilmente comprensibili.

Quali funzionalità di accessibilità offre HeyGen per i video di formazione ad accesso universale?

HeyGen supporta l'accesso universale attraverso funzionalità come Sottotitoli/caption automatici, generazione di voce AI / Text-to-Speech e funzionalità di traduzione linguistica. Questi strumenti aiutano a garantire che i materiali di formazione online siano inclusivi e accessibili a discenti diversi.

HeyGen può integrarsi con i sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti o personalizzare il branding dei video?

HeyGen offre template personalizzabili e controlli di branding, permettendo agli utenti di mantenere un aspetto coerente. L'obiettivo di HeyGen è generare output AI di alta qualità che possano essere facilmente integrati in varie piattaforme di formazione online, supportando un'integrazione efficiente con i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS).

Come migliorano l'efficienza della produzione video gli avatar AI e il generatore di script di HeyGen?

Gli avatar AI di HeyGen forniscono una presenza professionale e coerente sullo schermo senza la necessità di riprese tradizionali. Insieme al suo generatore di script, questo accelera significativamente la produzione di video esplicativi e contenuti video tutorial, rendendolo un potente Generatore di Video di Formazione Universale.

