Sblocca l'Apprendimento con un Generatore di Formazione ad Accesso Universale
Crea senza sforzo video di formazione per dipendenti diversificati con avatar AI, garantendo accesso universale e apprendimento coinvolgente per tutti.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video istruttivo di 90 secondi per i responsabili delle risorse umane, dimostrando come produrre rapidamente "video di formazione per dipendenti" coinvolgenti utilizzando "avatar AI" per migliorare la ritenzione dei discenti e trasmettere informazioni complesse in modo chiaro. Adotta uno stile visivo vivace e professionale con diversi "avatar AI" di HeyGen che interpretano vari ruoli, accompagnati da musica di sottofondo vivace e incoraggiante. Sottolinea la facilità di implementazione di un "Generatore di Video di Formazione Universale."
Sviluppa un video esplicativo di 2 minuti rivolto agli addetti all'accessibilità e alle organizzazioni globali, illustrando il ruolo critico delle "funzionalità multilingue e di accessibilità" nel raggiungere un vero "accesso universale". Presenta un'estetica visiva pulita e accessibile con esempi di "Sottotitoli/caption" in diverse lingue e testo chiaro sullo schermo, supportato da una voce professionale e rassicurante. Questo video dovrebbe sottolineare come HeyGen fornisca "Sottotitoli/caption" completi per una portata più ampia.
Crea un rapido "video tutorial" di 45 secondi per gli Esperti di Materia (SME) mostrando loro come convertire la loro esperienza in contenuti educativi di impatto utilizzando un "generatore di video AI". Utilizza un approccio visivo diretto e passo-passo con i "Template e scene" di HeyGen per assemblare rapidamente un video dall'aspetto professionale, accompagnato da una voce concisa e amichevole generata tramite "Generazione di voce fuori campo". Questo prompt mira a evidenziare la creazione efficiente di contenuti.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea più corsi e raggiungi più discenti in tutto il mondo.
Produci senza sforzo corsi diversificati per espandere la portata globale e migliorare l'accesso universale all'apprendimento.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione nella formazione con l'AI.
Eleva l'impatto dei video di formazione per dipendenti sfruttando l'AI per migliorare il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video AI per la formazione?
HeyGen sfrutta un avanzato generatore di video AI e la tecnologia di trasformazione del testo in video per convertire gli script in contenuti video coinvolgenti. Questo semplifica il processo di creazione di video di formazione per dipendenti, rendendo le informazioni tecniche complesse facilmente comprensibili.
Quali funzionalità di accessibilità offre HeyGen per i video di formazione ad accesso universale?
HeyGen supporta l'accesso universale attraverso funzionalità come Sottotitoli/caption automatici, generazione di voce AI / Text-to-Speech e funzionalità di traduzione linguistica. Questi strumenti aiutano a garantire che i materiali di formazione online siano inclusivi e accessibili a discenti diversi.
HeyGen può integrarsi con i sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti o personalizzare il branding dei video?
HeyGen offre template personalizzabili e controlli di branding, permettendo agli utenti di mantenere un aspetto coerente. L'obiettivo di HeyGen è generare output AI di alta qualità che possano essere facilmente integrati in varie piattaforme di formazione online, supportando un'integrazione efficiente con i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS).
Come migliorano l'efficienza della produzione video gli avatar AI e il generatore di script di HeyGen?
Gli avatar AI di HeyGen forniscono una presenza professionale e coerente sullo schermo senza la necessità di riprese tradizionali. Insieme al suo generatore di script, questo accelera significativamente la produzione di video esplicativi e contenuti video tutorial, rendendolo un potente Generatore di Video di Formazione Universale.