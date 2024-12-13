Generatore di Video UGC: Crea Video Coinvolgenti Velocemente

Genera annunci video organici in stile creatore senza sforzo per i marketer. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per risparmiare tempo e scalare la produzione di contenuti.

Crea un video promozionale di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese che desiderano migliorare la loro presenza online. Il video dovrebbe avere uno stile visivo dinamico ed energico con musica di sottofondo vivace, dimostrando quanto sia facile generare video coinvolgenti con l'AI. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per mostrare scenari diversi, attingendo da una libreria UGC per un tocco autentico, ispirando infine gli spettatori a sfruttare questo potente strumento.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un pezzo di storytelling di marca di 60 secondi per creatori di contenuti e marketer che mirano a un coinvolgimento autentico. Lo stile visivo dovrebbe essere cinematografico ed emotivamente risonante, accompagnato da una voce narrante ispiratrice, evidenziando come i video realistici possano creare connessioni più profonde. Impiega la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per integrare senza soluzione di continuità la narrazione con potenti B-roll, creando un'esperienza di marca memorabile che sembri genuinamente umana.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video esplicativo conciso di 30 secondi rivolto agli appassionati di tecnologia e ai primi adottanti interessati agli strumenti AI all'avanguardia. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno con grafiche nitide e chiare, consegnato da una voce sicura e informativa. Questo video dovrebbe mostrare le capacità degli Attori AI di HeyGen, dimostrando come l'arte AI fotorealistica possa essere integrata senza soluzione di continuità, assicurando che ogni dettaglio sia compreso attraverso sottotitoli/caption perfettamente sincronizzati.
Prompt di Esempio 3
Crea un rapido annuncio sui social media di 15 secondi progettato per i social media manager e i digital marketer in cerca di contenuti d'impatto. Questo annuncio deve essere veloce e visivamente accattivante con colori vivaci e audio di tendenza, catturando l'attenzione istantaneamente. Concentrati sulla generazione di video organici in stile creatore utilizzando HeyGen come generatore di video AI, sfruttando la sua vasta libreria di media/supporto stock per produrre contenuti diversificati e coinvolgenti rapidamente.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video UGC

Produci senza sforzo annunci video autentici in stile creatore che risuonano con il tuo pubblico e migliorano il tuo flusso di lavoro di marketing.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script. La nostra piattaforma utilizza la generazione di testo-a-video per convertire istantaneamente il tuo testo in dialogo parlato per il tuo attore AI.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Attore AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI realistici. Questi Attori AI daranno vita al tuo script con espressioni e movimenti naturali, incarnando lo stile UGC.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Personalizza il tuo video con controlli di branding per integrare senza soluzione di continuità il tuo logo, i colori del marchio e altri elementi visivi, garantendo un aspetto coerente e in linea con il marchio.
4
Step 4
Genera ed Esporta
Finalizza il tuo video con un clic. La nostra piattaforma elabora il tuo video per una generazione video rapida, permettendoti di esportarlo in vari rapporti d'aspetto per qualsiasi piattaforma, pronto per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Testimonianze di Clienti Potenziate dall'AI

Crea video di storie di successo dei clienti autentici e coinvolgenti senza sforzo per costruire fiducia e prova sociale per il tuo marchio.

Domande Frequenti

Come crea HeyGen video AI realistici?

HeyGen sfrutta una tecnologia avanzata di generazione video AI per produrre video altamente realistici. La nostra piattaforma ti consente di creare contenuti visivi coinvolgenti con Attori AI che offrono performance dall'aspetto naturale, garantendo un prodotto finale professionale e accattivante per qualsiasi progetto creativo.

Gli Attori AI di HeyGen possono esprimere emozioni?

Assolutamente, gli Attori AI di HeyGen sono progettati con sofisticate capacità di controllo delle emozioni e rendering realistico delle emozioni, permettendo una vasta gamma di performance espressive. Questa caratteristica consente ai creatori di contenuti di ottenere una narrazione sfumata nei loro video AI, migliorando il coinvolgimento.

Quali contenuti creativi posso generare con HeyGen?

HeyGen ti consente di generare contenuti creativi diversificati, dai video organici in stile creatore ai video di prodotto AI professionali. Utilizza il nostro potente generatore di video UGC e l'ampia libreria UGC per produrre risorse di marketing d'impatto o video AI coinvolgenti per qualsiasi piattaforma.

HeyGen offre opzioni di personalizzazione creativa per i video?

Sì, HeyGen fornisce ampie opzioni di personalizzazione creativa, inclusi modelli personalizzabili, varietà di scene e la possibilità di integrare filmati B-roll. Migliora i tuoi video AI con vari stili e texture per ottenere un effetto video AI cinematografico che si adatta perfettamente alla tua visione creativa.

