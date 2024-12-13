Generatore di Video Formativi UGC: Crea Contenuti Coinvolgenti

Trasforma i tuoi script in video formativi dinamici con testo-a-video da script, offrendo creativi vincenti più velocemente e a un costo inferiore.

466/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video autentico di 30 secondi progettato per piccoli imprenditori e responsabili marketing, illustrando come generare rapidamente video in stile testimonianza per le loro campagne di marketing. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo e personale, con reazioni genuine, sfruttando i Template e le scene disponibili di HeyGen e le opzioni di generazione di voiceover diversificate per costruire fiducia e connessione.
Prompt di Esempio 2
Crea un video dinamico di 60 secondi rivolto a marketer sui social media e creatori di contenuti, dimostrando la potenza di un generatore di video AI per scalare i contenuti su varie piattaforme. Visivamente, il video deve essere veloce e vivace con tagli rapidi, accompagnato da una colonna sonora vivace e sottotitoli/caption ben visibili, utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per un'adattabilità senza soluzione di continuità tra le piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Crea un video conciso di 15 secondi specificamente per marketer digitali e agenzie, evidenziando l'efficienza nella creazione di UGC AI personalizzabili. Lo stile visivo dovrebbe essere incisivo e ricco di immagini, incorporando filmati d'archivio dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, abbinato a una voce fuori campo energica per trasmettere la velocità e l'impatto del generatore di video AI nella produzione di contenuti coinvolgenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Formativi UGC

Crea facilmente video formativi UGC coinvolgenti e potenziati dall'AI utilizzando la piattaforma intuitiva di HeyGen, perfetta per campagne sui social media e marketing.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Sviluppa i tuoi contenuti formativi scrivendo o incollando il tuo script. Sfrutta il nostro potente Generatore di Script Video AI per creare narrazioni avvincenti in modo efficiente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per presentare il tuo materiale formativo. Puoi anche clonare te stesso per un tocco personalizzato.
3
Step 3
Aggiungi Personalizzazione Visiva
Migliora il tuo video formativo con sfondi personalizzabili, elementi del brand e media. Adatta facilmente i visual per soddisfare le tue esigenze specifiche.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video AI
Genera il tuo video AI di alta qualità, completo di sottotitoli automatici. Scegli il rapporto d'aspetto ottimale per una condivisione senza soluzione di continuità tra le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Video Formativi Coinvolgenti per i Social Media

.

Crea rapidamente video formativi in stile UGC per i social media e clip per catturare il tuo pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come HeyGen abilita la produzione creativa di video?

HeyGen consente agli utenti di produrre contenuti coinvolgenti attraverso avatar AI personalizzabili e controlli creativi completi. Puoi generare video AI cinematografici avvincenti con uno stile fotografico iperrealistico e un rendering emotivo realistico, perfetti per sviluppare creativi vincenti.

Posso generare video in stile testimonianza con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen ti permette di creare facilmente video in stile testimonianza di alta qualità e autentici o video in stile creatore utilizzando l'AI. Questi possono essere personalizzati per campagne di marketing e social media di grande impatto, aiutandoti a ottenere cicli di campagna più rapidi.

Come può HeyGen aiutarmi a personalizzare i miei contenuti video?

HeyGen offre funzionalità uniche come la possibilità di clonare te stesso, creando video AI altamente personalizzati che risuonano direttamente con il tuo pubblico. Questo consente un'autenticità senza pari e un editing dinamico nella tua creazione artistica digitale.

HeyGen assiste nella generazione di script e miglioramenti visivi?

Sì, HeyGen include un Generatore di Script Video AI per aiutarti a creare ganci accattivanti e narrazioni coinvolgenti. Puoi anche migliorare i tuoi video con B-roll automatici e preimpostazioni di sfondi, garantendo un risultato creativo lucido e professionale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo