Creatore di Video Testimonial UGC per Storie di Clienti Coinvolgenti

Genera senza sforzo video UGC AI coinvolgenti da script con la nostra potente funzione di testo-a-video da script, migliorando la creazione di contenuti e le campagne di marketing.

Produci un video tecnico di 1 minuto rivolto a team di marketing e creatori di contenuti, dimostrando come trasformare script grezzi in coinvolgenti video UGC AI utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con sovrapposizioni di testo dinamiche sullo schermo, mentre l'audio consiste in una voce fuori campo chiara e professionale generata dalla generazione di voce di HeyGen, evidenziando l'efficienza nella creazione di video UGC AI.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi rivolto a sviluppatori e tecnologi del marketing, illustrando la potenza del Script to Video AI per la rapida creazione di contenuti all'interno delle campagne di marketing. Questo video dovrebbe adottare un'estetica visiva pulita e tutoriale con registrazioni dello schermo e animazioni passo-passo, accompagnato da un narratore calmo e informativo, mostrando come sfruttare la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per arricchire i contenuti generati.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di confronto di 60 secondi progettato per i marketer delle prestazioni e gli inserzionisti, mostrando come generare più varianti di annunci per Video Annunci UGC AI. L'approccio visivo dovrebbe essere veloce e dinamico, utilizzando layout a schermo diviso per evidenziare diverse esecuzioni creative, supportato da musica energica e vivace, dimostrando la flessibilità del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Crea un tutorial approfondito di 2 minuti per aziende focalizzate sulla scalabilità delle comunicazioni personalizzate, esplorando tecniche avanzate di creazione di contenuti utilizzando avatar AI. La presentazione visiva dovrebbe essere professionale e pulita, con dimostrazioni chiare della personalizzazione degli avatar e transizioni di scena contestuali dai modelli e scene di HeyGen, supportata da una voce fuori campo raffinata e conversazionale, enfatizzando la creazione di video AI di alta qualità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Testimonial UGC

Trasforma il feedback dei clienti in video UGC AI coinvolgenti per le tue campagne di marketing con facilità, aumentando l'engagement e la fiducia senza una produzione complessa.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script Testimoniale
Utilizza la funzione Script to Video AI per convertire istantaneamente il feedback dei clienti in uno storyboard video dinamico, formando la base del tuo video testimonial UGC.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI Coinvolgente
Dai vita al tuo testimonial scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI che possono trasmettere il tuo messaggio in modo convincente, assicurando una presentazione autentica dei tuoi video testimonial UGC.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Elementi Visivi
Personalizza il tuo video UGC AI incorporando il logo del tuo marchio, i colori e scegliendo elementi visivi pertinenti per allinearsi con l'identità del tuo marchio utilizzando i controlli di branding integrati.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Alta Qualità
Produci il tuo video testimonial UGC AI in vari rapporti d'aspetto, pronto per le tue campagne di marketing e contenuti visivi coinvolgenti, rendendoti un efficace Generatore di Video UGC AI.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Testimonial sui Social Media

.

Crea e distribuisci facilmente clip sui social media coinvolgenti con testimonial UGC, aumentando la tua presenza online e la portata.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e Script to Video AI per trasformare il testo in contenuti visivi coinvolgenti senza sforzo. Questo semplifica il processo di creazione di contenuti, consentendo agli utenti di generare video AI di alta qualità rapidamente ed efficientemente.

Posso personalizzare i miei video AI con un branding specifico?

Assolutamente. HeyGen fornisce strumenti di editing integrati robusti per controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo, colori e altri elementi. Questo assicura che i tuoi contenuti visivi coinvolgenti si allineino perfettamente con le tue campagne di marketing.

Quali funzionalità offre HeyGen per i video testimonial UGC?

HeyGen è un eccezionale creatore di video testimonial UGC, permettendoti di creare autentici video UGC AI utilizzando funzionalità avanzate come testo-a-video da script. Puoi anche aggiungere sottotitoli/didascalie e utilizzare la tecnologia Voice Clone realistica per migliorare l'autenticità.

HeyGen supporta la generazione automatizzata di video su larga scala?

Sì, HeyGen offre Accesso API per integrarsi perfettamente con i tuoi flussi di lavoro esistenti, consentendo la creazione automatizzata di Video Annunci UGC AI. Questo è ideale per generare numerose varianti di annunci e scalare le tue campagne di marketing in modo efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo