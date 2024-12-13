Genera Annunci Video UGC AI Coinvolgenti Senza Sforzo

Sfrutta gli avatar AI per produrre video autentici in stile creatore e scala la tua creazione di contenuti senza costi elevati.

Scopri come HeyGen semplifica la creazione di contenuti in questo coinvolgente tutorial di 1 minuto pensato per creatori di contenuti e piccole imprese. Lo stile visivo sarà pulito e istruttivo, con dimostrazioni sullo schermo e una voce fuori campo amichevole e chiara, evidenziando la facilità di trasformare un semplice script in un video raffinato utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen, rendendoti un efficiente Generatore di Video UGC AI.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Eleva il tuo marketing con autentici Annunci Video UGC AI in questo dinamico spot di 45 secondi, perfetto per marketer e agenzie che cercano un creatore di video in stile UGC. Visivamente, aspettati tagli rapidi e scenari autentici e relazionabili, guidati da una colonna sonora energica, il tutto presentato da un avatar AI coinvolgente che incarna il messaggio del tuo brand con precisione e stile.
Prompt di Esempio 2
Libera il potenziale della Creazione Video AI per i tuoi prossimi Video di Prodotti AI in questa guida completa di 2 minuti pensata per aziende di e-commerce e marketer di prodotti. Lo stile visivo e audio sarà professionale ma coinvolgente, mostrando meticolosamente le caratteristiche del prodotto con una generazione di voce fuori campo chiara e articolata, completata da ricche riprese B-roll tratte dall'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per illustrare ogni vantaggio.
Prompt di Esempio 3
Accelera la tua pipeline di contenuti con le capacità di Creazione di Contenuti in Massa di HeyGen, dimostrate in questa presentazione veloce di 30 secondi per aziende e agenzie che richiedono Video UGC AI ad alto volume. Il video metterà in evidenza visivamente diversi casi d'uso e creatori, accompagnato da musica d'impatto e sottotitoli/caption chiari per garantire accessibilità e rapida trasmissione delle informazioni, il tutto sfruttando vari modelli e scene per una produzione rapida.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video in Stile UGC

Produci senza sforzo video autentici in stile creatore utilizzando l'AI avanzata, trasformando i tuoi script in contenuti coinvolgenti con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia redigendo uno script coinvolgente per il tuo video in stile UGC. La nostra piattaforma utilizza il tuo testo per generare contenuti autentici, trasformando le tue idee in narrazioni video coinvolgenti in modo efficiente utilizzando la nostra capacità di testo-a-video da script.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per incarnare il tuo brand o messaggio. Personalizza il loro aspetto e stile per adattarsi perfettamente all'estetica desiderata in stile creatore per il tuo video.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Arricchisci il tuo video con una generazione dinamica di voiceover e sottotitoli precisi. Queste caratteristiche assicurano che il tuo messaggio sia chiaro, accessibile e risuoni fortemente con il tuo pubblico, aumentando il coinvolgimento.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta perfezionato il tuo video in stile UGC, esportalo facilmente in vari rapporti d'aspetto per diverse piattaforme. Condividi il tuo contenuto AI di alta qualità per catturare il tuo pubblico su tutti i canali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video Testimonial Autentici

.

Trasforma il feedback dei clienti in video testimonial coinvolgenti e dall'aspetto naturale per costruire fiducia e credibilità.

background image

Domande Frequenti

Quali tecnologie di avatar AI e clonazione vocale utilizza HeyGen?

HeyGen sfrutta avanzati Avatar AI per creare Gemelli Digitali realistici e Attori Parlanti, capaci di esprimere una vasta gamma di emozioni e gesti. Gli utenti possono anche utilizzare Cloni Vocali e Voiceover, supportando il Supporto Multilingue per una creazione di contenuti diversificata.

Come può HeyGen trasformare un semplice script in un video UGC AI di alta qualità?

HeyGen consente agli utenti di inserire uno script e generare istantaneamente video UGC AI coinvolgenti utilizzando il suo robusto Generatore di Script AI e i vari Modelli Video. La piattaforma automatizza il processo di testo-a-video, permettendo una Creazione di Contenuti in Massa efficiente in un formato Video in Stile Creatore.

Quali controlli precisi sono disponibili in HeyGen per personalizzare i risultati video AI?

HeyGen offre Controllo Preciso dello Script per regolare il ritmo e i gesti, e la possibilità di integrare B-roll personalizzati o riprese 'Prodotto in Mano' per un aspetto professionale. Puoi anche applicare Controlli di Branding, scegliere vari Stili Video ed esportare in diversi formati di Ridimensionamento del Rapporto d'Aspetto.

HeyGen offre accesso API per sviluppatori per automatizzare la creazione di video AI?

Sì, HeyGen fornisce un robusto Accesso API, permettendo a sviluppatori e aziende di integrare le sue capacità di generazione video AI direttamente nei loro flussi di lavoro esistenti. Questo facilita la Creazione di Contenuti in Massa e l'automazione, aiutando a Risparmiare Tempo e ottimizzare le operazioni.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo