Generatore di video in stile UGC: Crea Contenuti Virali Velocemente

Sfrutta gli avatar AI per produrre senza sforzo video UGC di alta qualità e autentici che aumentano il coinvolgimento e risparmiano tempo significativo.

Per un video dinamico in stile UGC di 30 secondi progettato per catturare l'attenzione di un pubblico Gen Z su TikTok, crea uno scenario che mostri una recensione di prodotto o un rapido tutorial. Rivolto a marketer sui social media e piccole imprese che mirano a video pubblicitari altamente coinvolgenti con un tocco autentico e relazionabile. Visivamente, incorpora tagli rapidi, transizioni popolari e sovrapposizioni di testo sullo schermo, tutto sincronizzato con musica di sottofondo di tendenza e vivace. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare il tuo messaggio e assicurati la massima portata con sottotitoli generati automaticamente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video ispiratore in stile testimonianza di 45 secondi che mostri quanto sia facile per i creatori di contenuti produrre recensioni di alta qualità. Questo video dovrebbe risuonare con istruttori di corsi online e aspiranti YouTuber in cerca di metodi di produzione efficienti. Adotta un'estetica visiva pulita e sincera con una voce narrante chiara e autorevole, magari sottolineata da musica strumentale calmante. Sfrutta la funzione di testo a video di HeyGen per dare vita alle tue narrazioni e la generazione di voiceover per una consegna naturale e coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Per elevare la comunicazione aziendale, crea un video professionale e raffinato di 60 secondi che dimostri il potere di un avatar AI personalizzato per la formazione interna o le spiegazioni di prodotto. Questo contenuto è perfetto per formatori aziendali e dipartimenti di marketing che mirano a coerenza ed efficienza. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con transizioni fluide e grafiche professionali, accompagnato da una voce sicura e articolata. Incorpora la funzione di avatar AI personalizzato di HeyGen per personalizzare il tuo presentatore e attingi dalla sua libreria multimediale/supporto stock per filmati B-roll di alta qualità.
Prompt di Esempio 3
Vuoi creare UGC virali? Sviluppa un video fulmineo di 15 secondi progettato per un prodotto o servizio di tendenza, specificamente rivolto a influencer sui social media e marketer digitali. Il video dovrebbe essere visivamente energico e accattivante, con tagli rapidi, colori vivaci e testo sullo schermo coinvolgente, tutto sincronizzato con un ritornello musicale o un gancio accattivante. Utilizza lo scriptwriter AI di HeyGen per generare rapidamente testi coinvolgenti e la sua funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare per varie piattaforme social.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video in Stile UGC

Crea senza sforzo video in stile UGC coinvolgenti e autentici con avatar AI e potenti strumenti di personalizzazione, risparmiando tempo e risorse per un marketing efficace.

Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script video. Il nostro scriptwriter AI può aiutarti a creare contenuti coinvolgenti, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e d'impatto.
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI di HeyGen per rappresentare il tuo marchio o genera un avatar AI personalizzato unico. L'avatar scelto presenterà il tuo script in modo naturale.
Step 3
Migliora e Personalizza
Aggiungi i tuoi asset multimediali e la musica di sottofondo, quindi applica controlli di branding come loghi e colori per creare video professionali che si allineano con il tuo marchio.
Step 4
Esporta il Tuo Video UGC
Genera il tuo video in stile UGC di alta qualità. Esportalo facilmente in vari rapporti d'aspetto ottimizzati per piattaforme come TikTok e altri social media, pronto per creare contenuti UGC virali.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Automatizza i Video Testimoniali

Crea facilmente video in stile testimonianza autentici con avatar AI per costruire fiducia e mostrare storie di successo dei clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare i creatori di contenuti a realizzare video pubblicitari d'impatto o video in stile UGC?

HeyGen è un generatore di video AI che consente ai creatori di contenuti di produrre rapidamente video professionali e contenuti virali in stile UGC. Con avatar AI e funzionalità di testo a video, puoi creare efficacemente video pubblicitari coinvolgenti e video in stile testimonianza per piattaforme come TikTok.

HeyGen supporta avatar AI personalizzati per un branding unico?

Sì, HeyGen permette agli utenti di creare un avatar AI personalizzato, assicurando che i tuoi video si allineino perfettamente con la tua identità di marca unica. Questa capacità migliora il riconoscimento del marchio in tutti i tuoi video professionali.

Cosa rende HeyGen una soluzione che fa risparmiare tempo per la produzione video?

HeyGen funziona come un generatore di video AI completo, automatizzando i passaggi di produzione dallo script al video finale. Le sue funzionalità integrate di scriptwriter AI e testo a video risparmiano tempo ed energie considerevoli per i creatori di contenuti.

HeyGen può generare video professionali con elementi personalizzabili?

Assolutamente, HeyGen fornisce strumenti robusti per generare video professionali, inclusa una vasta gamma di modelli e scene. Puoi facilmente applicare controlli di branding come loghi e colori, assicurando un output di alta qualità per video pubblicitari e campagne di marketing.

