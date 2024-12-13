Generatore di Video di Marketing UGC: Crea Annunci AI Velocemente
Crea video di marketing UGC autentici e coinvolgenti in pochi minuti utilizzando i nostri avatar AI realistici per campagne di grande impatto.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un annuncio AI dinamico di 15 secondi per un gadget tecnologico nascente, specificamente rivolto agli early adopters e agli appassionati di tecnologia. Il video necessita di uno stile visivo moderno e veloce con tagli rapidi, sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per integrare B-roll rilevanti, tutto guidato da uno script coinvolgente convertito in video usando il Text-to-video da script. L'audio dovrebbe essere energico e contemporaneo, perfetto per un rapido lancio sui social media.
Sviluppa un video esplicativo conciso di 45 secondi per una nuova app di produttività, destinata a professionisti impegnati in cerca di soluzioni efficienti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale ma accessibile, utilizzando i sottotitoli/caption di HeyGen per chiarezza e una voce calma e informativa. Questo prompt del generatore video AI dovrebbe dimostrare chiaramente i benefici chiave dell'app, trasformando uno script dettagliato in una narrazione visiva coinvolgente.
Produci un annuncio "AI UGC" altamente coinvolgente di 20 secondi per un accessorio di moda stravagante, su misura per gli utenti dei social media che apprezzano stili unici. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e giocosa, con musica di tendenza ed effetti visivi rapidi dai modelli e scene di HeyGen. Il video deve essere accattivante, utilizzando efficacemente vari ridimensionamenti e esportazioni di proporzioni per ottimizzare per diverse piattaforme, catturando l'attenzione istantaneamente.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Crea Annunci di Marketing AI ad Alto Tasso di Conversione.
Produci rapidamente annunci video di marketing AI ad alte prestazioni con HeyGen, ottimizzando la creazione di annunci per risultati migliori delle campagne.
Genera Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Crea senza sforzo video e clip per i social media che catturano l'attenzione, aumentando la tua presenza online e il coinvolgimento con video AI.
Domande Frequenti
Come HeyGen potenzia il controllo creativo per gli annunci AI UGC?
HeyGen fornisce strumenti completi per l'espressione creativa, permettendo agli utenti di definire lo scopo del video e generare annunci AI UGC coinvolgenti. Con il suo creatore di personaggi e l'editor integrato, hai il pieno controllo creativo sui tuoi progetti di video maker.
Posso personalizzare gli Avatar AI per contenuti video unici?
Sì, HeyGen consente un'ampia personalizzazione degli avatar AI e degli Attori AI per allinearsi alle esigenze specifiche del tuo brand. Puoi generare un volto, controllare emozioni e gesti, assicurando che l'output del tuo generatore video AI sia perfettamente in linea con il brand.
Quali funzionalità offre HeyGen per semplificare il processo di creazione di video di marketing?
HeyGen semplifica la creazione di video AI attraverso funzionalità come il suo generatore di script e l'editor integrato. Questo permette ai marketer di produrre contenuti accattivanti e B-roll in modo efficiente, migliorando i loro sforzi di creazione di annunci AI.
Quanto è versatile HeyGen per diversi tipi di contenuti video AI, inclusa la localizzazione?
HeyGen è un potente generatore di video AI che supporta una vasta gamma di contenuti, dalle dimostrazioni di prodotto alle testimonianze fino alla creazione di contenuti in massa. Le sue capacità includono la localizzazione, rendendolo ideale per raggiungere pubblici diversi con video AI UGC di alta qualità.