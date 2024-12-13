Creatore di video lifestyle UGC: Crea Video Autentici Velocemente

Genera video lifestyle coinvolgenti con avatar AI e potenzia le tue campagne di marketing senza sforzo.

665/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
È necessario un video di 45 secondi per dimostrare la facilità e l'impatto della generazione di Video UGC AI per i brand di e-commerce, specificamente rivolto ai marketer in cerca di creazione di contenuti efficiente. Immagina un flusso visivo elegante, in stile tutorial, con testo chiaro sullo schermo e una voce narrante sicura ed esplicativa, sostenuta da un ritmo moderno e coinvolgente. Questo video utilizza efficacemente gli "AI avatars" di HeyGen per presentare i punti salienti e i benefici del prodotto, trasformando informazioni complesse in un'esperienza "generate UGC video" facilmente digeribile.
Prompt di Esempio 2
Produci un video "Testimonianze" persuasivo di 60 secondi, rivolto ai proprietari di piccole imprese che valutano un nuovo software di gestione progetti. La narrazione visiva dovrebbe essere pulita, professionale e ispiratrice, con interviste a utenti soddisfatti nei loro ambienti di lavoro reali, accompagnate da musica di sottofondo sottile e incoraggiante e audio cristallino. I "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen garantiranno l'accessibilità e sottolineeranno i punti chiave del feedback degli utenti, rendendolo uno strumento efficace per le campagne di "creator marketing".
Prompt di Esempio 3
Per una campagna di marketing sui social media di 30 secondi rivolta alla Gen Z, creiamo un accattivante pezzo di "UGC Ads" per un nuovo accessorio di moda. Il video necessita di uno stile visivo alla moda e a taglio rapido, con influencer diversi che stilizzano il prodotto in modo creativo, il tutto accompagnato da una traccia popolare e vivace. Per massimizzare la portata su varie piattaforme per questa campagna di marketing, la capacità di "Aspect-ratio resizing & exports" di HeyGen è essenziale, garantendo che questo contenuto dinamico appaia perfetto ovunque.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video Lifestyle UGC con AI

Trasforma senza sforzo le tue idee in video di contenuti generati dagli utenti autentici e coinvolgenti per qualsiasi campagna di marketing, sfruttando la creazione potenziata dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inserisci il tuo script o testo desiderato per il video lifestyle. La nostra piattaforma utilizza questo input per generare la narrazione principale per il tuo video UGC AI autentico, pronto per la produzione utilizzando la nostra capacità "Text-to-video from script".
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona un avatar AI che rappresenti al meglio il tema del tuo video lifestyle. La nostra collezione diversificata di "AI avatars" ti consente di adattare il talento sullo schermo al tuo contenuto.
3
Step 3
Personalizza e Migliora
Migliora il tuo video lifestyle applicando i "Controlli di branding (logo, colori)" unici del tuo brand. Personalizza gli elementi per garantire un messaggio coerente e un aspetto professionale per il tuo UGC generato dall'AI.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video lifestyle e seleziona il formato di output desiderato. Utilizza "Aspect-ratio resizing & exports" per ottimizzare il tuo contenuto per varie piattaforme social media, quindi scarica e condividi il tuo avvincente video UGC AI.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Testimonianze di Clienti Autentiche

.

Trasforma le storie di successo dei clienti in testimonianze video potenti e supportate dall'AI, costruendo fiducia e credibilità con facilità.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le mie campagne di marketing UGC?

HeyGen è un avanzato generatore di UGC AI che ti consente di produrre rapidamente video UGC AI di alta qualità e video lifestyle, perfetti per campagne di marketing diversificate. Questo aiuta a incrementare la consapevolezza del brand e la conversione e-commerce su piattaforme come Instagram e TikTok.

Quali tipi di contenuti UGC posso creare utilizzando la piattaforma di HeyGen?

Con HeyGen, puoi generare una vasta gamma di UGC, inclusi recensioni di prodotti avvincenti, video di unboxing coinvolgenti e testimonianze autentiche, tutti caratterizzati da avatar AI realistici. Questo semplifica la creazione di contenuti per varie esigenze sui social media.

HeyGen supporta la creazione di video lifestyle coinvolgenti?

Sì, HeyGen è specializzato nell'aiutare i brand a creare video lifestyle autentici su misura per le loro esigenze di marketing. I nostri avatar AI e strumenti robusti rendono facile generare contenuti dinamici che risuonano con il tuo pubblico di riferimento su YouTube e altre piattaforme.

HeyGen può aiutarmi a generare UGC Ads in modo efficiente per il mio brand?

Assolutamente. HeyGen semplifica il processo di creazione di UGC Ads d'impatto, permettendoti di generare video UGC AI che catturano l'attenzione e producono risultati per la tua campagna di marketing. È uno strumento potente per i creatori di contenuti e i brand che mirano a migliorare le prestazioni.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo