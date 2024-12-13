Generatore di video lifestyle UGC: Crea Annunci Autentici Istantaneamente

Genera video professionali in stile UGC e crea annunci virali sui social media senza sforzo con il testo avanzato in video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un tutorial informativo di 45 secondi per aspiranti creatori di contenuti, mostrando come generare video in stile UGC professionale senza bisogno di un grande budget di produzione. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva pulita ed educativa, mescolando dimostrazioni registrate dello schermo dell'interfaccia di HeyGen con brevi clip coinvolgenti degli utenti. Una voce fuori campo calma e articolata, arricchita da "Sottotitoli/didascalie" per l'accessibilità, dovrebbe guidare gli spettatori attraverso il processo di selezione dei modelli e l'utilizzo della "Libreria multimediale/supporto stock" per creare contenuti raffinati.
Prompt di Esempio 2
Crea un video coinvolgente di 60 secondi specificamente progettato per i marchi di e-commerce che mirano a creare annunci UGC virali evidenziando le testimonianze dei clienti. La narrazione visiva dovrebbe essere dinamica e ispiratrice, con transizioni rapide tra diverse riprese degli utenti che mostrano la soddisfazione del prodotto, mantenendo una traccia audio energica ed entusiasta con un jingle accattivante. Sfrutta i "Templates & scenes" di HeyGen per strutturare la narrazione in modo efficiente e incorpora gli "AI avatars" per rappresentare clienti felici, offrendo prospettive variegate.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video conciso di 15 secondi di Contenuto Generato dagli Utenti rivolto a marketer digitali impegnati, enfatizzando la velocità e la facilità di trasformare un'idea in un asset pubblicabile utilizzando un "AI UGC Video Generator". La presentazione visiva dovrebbe essere moderna e incisiva, utilizzando tagli rapidi per dimostrare il flusso di lavoro semplificato all'interno di HeyGen, culminando in un video finito. Una voce fuori campo veloce e diretta combinata con una traccia elettronica moderna e vivace dovrebbe sottolineare l'efficienza, facendo uso di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per la consegna su più piattaforme.
step preview
Copia il prompt
step preview
Incolla nella casella di Creazione
step preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Lifestyle UGC

Crea senza sforzo video in stile UGC accattivanti per social media e annunci, trasformando le tue idee in contenuti visivi coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Idea
Inizia sviluppando la tua narrazione. Utilizza il Generatore di Script Video AI di HeyGen o inserisci il tuo script per delineare il messaggio principale per il tuo dinamico video lifestyle UGC.
2
Step 2
Seleziona Elementi Visivi
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI o carica i tuoi elementi visivi per rappresentare il tuo marchio o lo stile di vita desiderato. HeyGen offre un ampio supporto di libreria multimediale/stock per migliorare la tua scena.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Stile Coinvolgenti
Arricchisci il tuo video con la generazione di voce fuori campo professionale e personalizza l'aspetto con controlli di branding. Includi sottotitoli/didascalie per aumentare l'accessibilità e l'impatto per il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta il Tuo Contenuto Virale
Finalizza il tuo video professionale in stile UGC ed esportalo in vari rapporti d'aspetto ottimizzati per piattaforme come TikTok e altri social media. Crea facilmente annunci UGC virali progettati per catturare l'attenzione.

Casi d'Uso

Mostra le Storie dei Clienti

.

Crea testimonianze professionali in stile UGC e video di successo dei clienti per costruire fiducia e dimostrare valore.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare annunci UGC virali in modo efficiente?

HeyGen ti consente di produrre video coinvolgenti e professionali in stile UGC con avatar AI e funzionalità di testo in video, semplificando il processo di creazione di annunci UGC virali per varie piattaforme. Questo rende la creazione di video AI accessibile e veloce per contenuti accattivanti.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficace generatore di video AI UGC per contenuti lifestyle?

HeyGen funziona come un potente generatore di video AI UGC, offrendo avatar AI personalizzabili, generazione di voce fuori campo realistica e un'ampia libreria di modelli per creare rapidamente video lifestyle UGC autentici. Puoi facilmente integrare il tuo branding per un aspetto professionale.

È facile generare video professionali in stile UGC con HeyGen senza competenze avanzate di editing video?

Sì, HeyGen semplifica la generazione di contenuti video UGC. La sua interfaccia intuitiva e le funzionalità di testo in video permettono a chiunque di creare video professionali in stile UGC utilizzando modelli predefiniti e una ricca libreria multimediale, eliminando la necessità di editing complesso.

HeyGen può supportare diverse esigenze sui social media per video AI UGC, come TikTok?

Assolutamente, HeyGen è progettato per supportare la creazione di video AI UGC per varie piattaforme social, incluso TikTok. Con funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e i sottotitoli automatici, puoi facilmente adattare i tuoi contenuti video pubblicitari organici per un coinvolgimento ottimale su diversi canali.

