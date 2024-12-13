Generatore di video UGC per creare video virali.

Crea istantaneamente video coinvolgenti in stile social con avatar AI realistici.

Sviluppa un video dimostrativo di prodotto di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando come una nuova soluzione software semplifica le loro attività quotidiane. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con grafiche pulite e un tono audio amichevole e ottimista. Utilizza gli avatar AI realistici di HeyGen per presentare le caratteristiche principali in modo diretto e coinvolgente, rendendo la dimostrazione sia innovativa che accessibile.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video energico di 30 secondi in stile social progettato per i manager dei social media che desiderano creare contenuti UGC virali per l'ultima collezione di un marchio di moda. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e alla moda, incorporando tagli rapidi e musica moderna e vivace, mentre l'audio presenta una voce narrante chiara ed entusiasta. Sfrutta i Template e le scene diversificate di HeyGen per assemblare rapidamente contenuti dinamici che catturano l'attenzione e aumentano il coinvolgimento.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo informativo di 60 secondi rivolto alle aziende B2B, dettagliando i vantaggi di un nuovo servizio di analisi dei dati. Lo stile visivo deve essere chiaro, professionale e affidabile, utilizzando animazioni semplici e visualizzazioni di dati, accompagnato da una voce narrante calma e autorevole. Impiega la generazione di Voiceover robusta di HeyGen per garantire una narrazione coerente e di alta qualità dai tuoi attori AI scelti, migliorando la credibilità dei tuoi video generati dall'AI.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di 45 secondi sulla storia del marchio personale per imprenditori e influencer, introducendo la loro missione e visione uniche. L'estetica dovrebbe essere calda e autentica, con illuminazione soffusa, sfondi naturali e un tono audio incoraggiante e personale. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per trasformare la tua narrazione in una presentazione raffinata, presentando il tuo avatar AI personalizzato per favorire una forte connessione con il tuo pubblico.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona il Generatore di Video di Contenuti UGC

Trasforma senza sforzo le tue idee in video di contenuti generati dagli utenti potenti e alimentati dall'AI, progettati per catturare il tuo pubblico e raccontare la tua storia.

Step 1
Seleziona il tuo Avatar AI
Inizia scegliendo tra una vasta gamma di **avatar AI** per essere protagonista del tuo video, dando vita al tuo script con un **avatar parlante realistico**.
Step 2
Genera Voiceover e Affina
Utilizza la generazione avanzata di **Voiceover** per dare vita al tuo script ed esplora le opzioni di **AI Text-to-Speech** per personalizzare la voce per il tuo video.
Step 3
Migliora i Visual con i Media
Integra visual accattivanti aggiungendo immagini, clip video o musica di sottofondo dalla nostra **libreria multimediale/supporto stock**, assicurando che i tuoi **video generati dall'AI** siano dinamici.
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta finalizzato, esporta il tuo **video UGC AI** in vari rapporti d'aspetto utilizzando la nostra funzione di **ridimensionamento ed esportazione dei rapporti d'aspetto**, pronto per essere condiviso su tutte le tue piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Testimonianze dei Clienti

Trasforma il feedback dei clienti in video AI accattivanti, mostrando storie di successo autentiche e costruendo fiducia con potenziali clienti attraverso contenuti generati dagli utenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di contenuti UGC virali?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che ti consente di produrre video coinvolgenti in stile social che sembrano autentici contenuti generati dagli utenti (UGC). Con gli strumenti innovativi di HeyGen, puoi creare facilmente UGC virali, aumentando la presenza del tuo marchio senza una produzione complessa.

Posso creare un avatar AI personalizzato per i video del mio marchio con HeyGen?

Sì, HeyGen ti permette di progettare avatar AI personalizzati, fornendo un volto unico per la comunicazione del tuo marchio. Questi avatar parlanti realistici fungono da attori AI professionali, garantendo una comunicazione coerente e coinvolgente in tutti i tuoi video generati dall'AI.

Come semplifica HeyGen la produzione di video da uno script?

HeyGen trasforma i tuoi script video con l'AI in video raffinati senza sforzo. Utilizzando l'avanzato AI Text-to-Speech, HeyGen genera voiceover dal suono naturale e può abbinarli ad avatar AI o altri elementi visivi, accelerando notevolmente la creazione di contenuti.

Quali tipi di video generati dall'AI posso creare utilizzando HeyGen?

HeyGen offre ampie capacità per vari video generati dall'AI, dai demo di prodotto dinamici ai video in stile social e persino trasformando immagini in video. Le sue funzionalità complete, inclusi i controlli di branding e una ricca libreria multimediale, potenziano progetti creativi diversi.

