Generatore di Video UGC: Crea Annunci UGC AI Velocemente

Genera video UGC AI ad alta conversione per aumentare il tuo ROAS con il nostro avanzato generatore di video AI, utilizzando avatar AI realistici per annunci coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo di 45 secondi rivolto a imprenditori e marketer di prodotti e-commerce, illustrando la creazione di autentici 'video prodotto in mano'. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo pulito e focalizzato sul prodotto con scenari virtuali 'prodotto in mano', narrato da un voiceover sicuro e informativo con musica di sottofondo sottile, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per una facile generazione di contenuti e sottotitoli automatici.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video artistico di 60 secondi per agenzie creative e creatori di contenuti indipendenti, enfatizzando l'ampio controllo creativo offerto da HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e variegato, esplorando diversi modelli e scene, popolati da attori AI espressivi, tutti supportati da un voiceover professionale con transizioni musicali appropriate all'umore che evidenziano la versatilità degli attori AI e dei modelli personalizzabili.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dimostrativo conciso di 20 secondi rivolto a team di marketing impegnati e professionisti delle PR, focalizzato sul raggiungimento di una produzione video rapida. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo veloce e elegante con transizioni di scena rapide e ricche immagini dal supporto della libreria multimediale/stock, completato da un voiceover incisivo e diretto e una colonna sonora moderna ed energica, illustrando come il testo, potenzialmente da uno scriptwriter AI, possa essere rapidamente convertito in contenuti video raffinati.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Marca UGC

Genera video di marca in stile UGC autentici e ad alte prestazioni con AI per scalare i tuoi sforzi di creazione di contenuti in modo efficiente ed efficace.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Utilizza lo scriptwriter AI integrato per generare rapidamente narrazioni video coinvolgenti che risuonino con il tuo pubblico target per annunci UGC autentici.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI che possono presentare il messaggio del tuo brand in modo naturale, imitando i creatori umani e i loro gesti.
3
Step 3
Localizza il Tuo Messaggio
Espandi la tua portata sfruttando le avanzate funzionalità di localizzazione linguistica per tradurre e adattare accuratamente i tuoi contenuti video per pubblici globali.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Esporta il tuo video rifinito in vari rapporti d'aspetto ottimizzati per diverse piattaforme di marketing sui social media, garantendo il massimo impatto e portata.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Testimonianze dei Clienti con AI

Sviluppa video UGC in stile testimonianza convincenti dalle storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e credibilità per il tuo brand.

Domande Frequenti

Come può HeyGen massimizzare il controllo creativo per la generazione di video di marca UGC?

HeyGen offre agli utenti un ampio controllo creativo per generare video di marca UGC coinvolgenti, permettendo la personalizzazione degli attori AI, l'implementazione di scenari 'prodotto in mano' e persino l'assistenza di uno scriptwriter AI per narrazioni dinamiche.

Quali sono i principali vantaggi dell'utilizzo di HeyGen per video e annunci UGC AI?

HeyGen accelera la creazione di video e annunci UGC AI ad alto impatto utilizzando avatar AI realistici, riducendo significativamente i tempi di produzione video rapida e migliorando gli sforzi di marketing sui social media per un ROAS migliorato.

HeyGen offre funzionalità per una localizzazione video efficiente e una portata globale?

Sì, HeyGen fornisce robuste capacità di localizzazione linguistica, permettendo agli utenti di espandere la loro portata globale generando video con testo parlato naturale in oltre 175 lingue per pubblici diversi.

Come facilita HeyGen la generazione di annunci video AI vari ed efficaci?

HeyGen semplifica la creazione di annunci video AI efficaci offrendo strumenti per generare diverse varianti di annunci, inclusi AI Mashups e la possibilità di presentare attori che tengono il tuo prodotto, garantendo un forte controllo creativo.

