Generatore di Video UGC: Crea Annunci UGC AI Velocemente
Genera video UGC AI ad alta conversione per aumentare il tuo ROAS con il nostro avanzato generatore di video AI, utilizzando avatar AI realistici per annunci coinvolgenti.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video istruttivo di 45 secondi rivolto a imprenditori e marketer di prodotti e-commerce, illustrando la creazione di autentici 'video prodotto in mano'. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo pulito e focalizzato sul prodotto con scenari virtuali 'prodotto in mano', narrato da un voiceover sicuro e informativo con musica di sottofondo sottile, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per una facile generazione di contenuti e sottotitoli automatici.
Sviluppa un video artistico di 60 secondi per agenzie creative e creatori di contenuti indipendenti, enfatizzando l'ampio controllo creativo offerto da HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e variegato, esplorando diversi modelli e scene, popolati da attori AI espressivi, tutti supportati da un voiceover professionale con transizioni musicali appropriate all'umore che evidenziano la versatilità degli attori AI e dei modelli personalizzabili.
Crea un video dimostrativo conciso di 20 secondi rivolto a team di marketing impegnati e professionisti delle PR, focalizzato sul raggiungimento di una produzione video rapida. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo veloce e elegante con transizioni di scena rapide e ricche immagini dal supporto della libreria multimediale/stock, completato da un voiceover incisivo e diretto e una colonna sonora moderna ed energica, illustrando come il testo, potenzialmente da uno scriptwriter AI, possa essere rapidamente convertito in contenuti video raffinati.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci Video AI ad Alte Prestazioni.
Genera rapidamente annunci UGC accattivanti e allineati al brand utilizzando video AI, aumentando il ROAS e accelerando i cicli delle campagne.
Produci Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Crea senza sforzo video e clip dinamici in stile UGC per le piattaforme social, migliorando il coinvolgimento del pubblico e la presenza del brand.
Domande Frequenti
Come può HeyGen massimizzare il controllo creativo per la generazione di video di marca UGC?
HeyGen offre agli utenti un ampio controllo creativo per generare video di marca UGC coinvolgenti, permettendo la personalizzazione degli attori AI, l'implementazione di scenari 'prodotto in mano' e persino l'assistenza di uno scriptwriter AI per narrazioni dinamiche.
Quali sono i principali vantaggi dell'utilizzo di HeyGen per video e annunci UGC AI?
HeyGen accelera la creazione di video e annunci UGC AI ad alto impatto utilizzando avatar AI realistici, riducendo significativamente i tempi di produzione video rapida e migliorando gli sforzi di marketing sui social media per un ROAS migliorato.
HeyGen offre funzionalità per una localizzazione video efficiente e una portata globale?
Sì, HeyGen fornisce robuste capacità di localizzazione linguistica, permettendo agli utenti di espandere la loro portata globale generando video con testo parlato naturale in oltre 175 lingue per pubblici diversi.
Come facilita HeyGen la generazione di annunci video AI vari ed efficaci?
HeyGen semplifica la creazione di annunci video AI efficaci offrendo strumenti per generare diverse varianti di annunci, inclusi AI Mashups e la possibilità di presentare attori che tengono il tuo prodotto, garantendo un forte controllo creativo.