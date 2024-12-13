Il Tuo Creatore di Video Esplicativi UGC

Crea annunci UGC e demo di prodotto accattivanti con facilità, sfruttando avatar AI avanzati per dare vita alle storie del tuo brand.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un tutorial dinamico di 45 secondi per i marketer e-commerce, dimostrando come generare annunci UGC coinvolgenti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo moderno e veloce con musica di tendenza, utilizzando i Template e le scene di HeyGen per un'impostazione rapida e sottotitoli/caption automatici per garantire la massima portata, evidenziando il potere dei video UGC per la conversione.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video informativo di 60 secondi per le agenzie di marketing digitale, dettagliando l'efficienza di un generatore di video AI. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante e professionale, incorporando media di alta qualità dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, trasformando concetti complessi in video AI coinvolgenti direttamente dal testo-a-video da script.
Prompt di Esempio 3
Progetta un annuncio social media di 15 secondi per i creatori di contenuti, enfatizzando la facilità di riproporre contenuti per diverse piattaforme. Questo breve clip dovrebbe essere visivamente accattivante con un'estetica pulita e moderna e audio vivace, mostrando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per ottimizzare un singolo video esplicativo UGC per vari canali, completo di sottotitoli/caption chiari per la visione silenziosa.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi UGC

Crea senza sforzo video esplicativi UGC coinvolgenti con AI, dallo script all'esportazione finale, catturando il tuo pubblico in pochi minuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Avatar AI
Scrivi o incolla il tuo script e seleziona un avatar AI per presentare il messaggio del tuo brand con un'esecuzione autentica.
2
Step 2
Scegli Visivi e Scene
Seleziona da una varietà di template e scene personalizzabili per costruire la narrazione visiva del tuo video esplicativo.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Sottotitoli
Genera voiceover dal suono naturale direttamente dal tuo testo e includi sottotitoli automatici per una maggiore accessibilità.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Personalizza il tuo video con controlli di branding come loghi e colori, quindi esporta il tuo video UGC di alta qualità nel formato desiderato per la condivisione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Storie di Successo dei Clienti

Sviluppa video AI coinvolgenti per mostrare efficacemente storie di successo dei clienti.

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen nella creazione di video esplicativi UGC coinvolgenti?

HeyGen ti consente di generare video UGC autentici e video esplicativi dinamici senza sforzo utilizzando il suo avanzato generatore di video AI e avatar AI personalizzabili. Puoi dare vita alla storia del tuo brand rapidamente senza bisogno di competenze complesse di editing video.

HeyGen può generare avatar AI realistici per contenuti di marketing diversificati?

Sì, HeyGen offre avatar AI e attori AI altamente realistici che possono essere personalizzati per trasmettere il tuo messaggio attraverso vari video di marketing, demo di prodotto e persino annunci UGC. Questi presentatori digitali migliorano il tuo contenuto con voiceover espressivi e capacità di script-to-video senza soluzione di continuità.

Quali strumenti fornisce HeyGen per semplificare la produzione video e la creazione di contenuti in massa?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti in massa con un'ampia libreria di template e scene, consentendo la produzione rapida di video completamente montati. Il suo generatore di script integrato e la robusta libreria multimediale supportano senza soluzione di continuità l'intero flusso di lavoro di marketing per la massima efficienza.

Come posso garantire la coerenza del brand quando creo video AI con HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di integrare facilmente gli elementi del tuo kit di brand come loghi e colori direttamente nei tuoi video AI. Questo assicura che tutti i tuoi contenuti, dai video di testimonianza ai video esplicativi di prodotto, mantengano un'identità di brand coesa e professionale.

