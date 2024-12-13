Generatore di Video Esplicativi UGC: Crea Video che Fermano lo Scorrimento

Genera facilmente video esplicativi UGC ad alta conversione. Crea istantaneamente video che fermano lo scorrimento utilizzando potenti avatar AI.

495/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Hai difficoltà a creare contenuti che catturino l'attenzione? Questo video di 45 secondi, pensato per i marketer digitali e i creatori di contenuti, dimostra come il generatore di video UGC AI di HeyGen possa rivoluzionare le tue campagne. Dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e dinamico con una voce narrante coinvolgente e professionale, evidenziando l'integrazione senza soluzione di continuità degli avatar AI per presentare narrazioni avvincenti. Ottieni il massimo impatto con il minimo sforzo, trasformando il tuo processo creativo.
Prompt di Esempio 2
Aumenta la tua presenza online con un video di 60 secondi che dimostra come creare annunci ad alta conversione utilizzando annunci UGC autentici. Rivolto a imprese di e-commerce e agenzie pubblicitarie, questo pezzo necessita di uno stile visivo conversazionale e autentico, magari mostrando un utente reale (o un avatar AI progettato per sembrare tale) abbinato a suoni di sottofondo naturali. Sfrutta la potente generazione di Voiceover di HeyGen per aggiungere un tocco personale, assicurando che il tuo messaggio venga ascoltato forte e chiaro e porti risultati.
Prompt di Esempio 3
Scopri il potere di una piattaforma di creazione di contenuti alimentata da AI con un video di 30 secondi che esplora le sue applicazioni per demo di prodotti e video di testimonianze. Questo prompt è rivolto a product manager e team di successo clienti, richiedendo un'estetica visiva informativa, pulita e professionale con una narrazione chiara e concisa. Utilizza l'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per assemblare rapidamente contenuti raffinati che educano e persuadono efficacemente il tuo pubblico.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video Esplicativi UGC

Produci rapidamente video esplicativi autentici e coinvolgenti con AI, trasformando il messaggio del tuo prodotto in contenuti che fermano lo scorrimento in pochi clic.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia generando una narrazione avvincente utilizzando la Generazione di Script AI di HeyGen. Basta inserire i dettagli del tuo marchio e le informazioni sul prodotto, e la nostra AI creerà uno script persuasivo per il tuo video esplicativo UGC.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona da una vasta gamma di Avatar AI per rappresentare il tuo marchio. Questi attori digitali danno vita al tuo script, garantendo una consegna relazionabile e autentica per il tuo video esplicativo UGC.
3
Step 3
Applica l'Estetica del Marchio
Migliora il tuo video con Template Video UGC pre-progettati. Personalizza colori, font e integra il logo del tuo marchio utilizzando i nostri controlli di branding per garantire un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta per l'Impatto
Finalizza il tuo video con opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto senza soluzione di continuità ed esportazione. Il tuo nuovo video esplicativo UGC è ora pronto per essere distribuito come annunci ad alta conversione sulle piattaforme scelte.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Testimonianze Autentiche

.

Crea facilmente video di testimonianze avvincenti per evidenziare il successo dei clienti e costruire fiducia per il tuo marchio.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di annunci UGC ad alta conversione?

HeyGen funge da avanzato generatore di video UGC AI, consentendo agli utenti di produrre contenuti che fermano lo scorrimento per annunci ad alta conversione. La sua piattaforma di creazione di contenuti alimentata da AI semplifica l'intero processo, dalla generazione di script AI alla finalizzazione del video, rendendo accessibili annunci UGC efficaci.

HeyGen può essere utilizzato per produrre video di testimonianze autentiche e demo di prodotti?

Assolutamente, HeyGen è un efficace creatore di video UGC progettato per creare video di testimonianze avvincenti e demo di prodotti coinvolgenti. Puoi sfruttare i suoi Avatar e Attori AI e Cloni Vocali & Voiceover per realizzare rapidamente video esplicativi UGC di qualità professionale.

Quali capacità AI offre HeyGen per una produzione efficiente di video UGC?

HeyGen potenzia i creatori con robuste capacità AI come la Generazione di Script AI, consentendo la creazione di video da testo con Avatar e Attori AI realistici. Questa piattaforma di creazione di contenuti alimentata da AI fornisce anche Cloni Vocali & Voiceover, accelerando significativamente la produzione di contenuti video UGC diversificati.

Come posso mantenere un branding coerente nei miei video UGC creati con HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che i tuoi contenuti video UGC si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio. Gli utenti possono personalizzare i video con il loro logo e i colori del marchio, utilizzando vari Template Video UGC e supporto della libreria multimediale per creare video esplicativi raffinati e in linea con il marchio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo