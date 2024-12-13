La tua Soluzione Definitiva per il Creatore di Video UGC Ad

Genera annunci AI UGC di alta qualità senza sforzo utilizzando potenti avatar AI.

Crea un annuncio di contenuti generati dagli utenti di 30 secondi che mostri la facilità di realizzare video con il creatore di video ugc ad di HeyGen, rivolto ai proprietari di piccole imprese che vogliono espandere la loro presenza online. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo vivace e amichevole con una traccia audio allegra e incoraggiante, presentando una gamma diversificata di Avatar AI per dimostrare l'appeal globale e la personalizzazione del messaggio.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video prodotto di 45 secondi su misura per i marchi di e-commerce, evidenziando come HeyGen semplifichi la creazione di video AI di alta qualità senza un'intera troupe di produzione. Mantieni un'estetica visiva elegante e professionale con una generazione di Voiceover chiara e autorevole che spieghi le caratteristiche e i benefici chiave, puntando a convertire gli spettatori in clienti fedeli.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di campagna di marketing sui social media di 60 secondi che dimostri la potenza degli annunci AI UGC per agenzie e professionisti del marketing che cercano di aumentare il coinvolgimento. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e veloce, accompagnato da musica di sottofondo energica, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare rapidamente i concetti creativi in contenuti video avvincenti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video tutorial di 20 secondi per influencer sui social media e aspiranti utenti del creatore di video ugc ad, dimostrando come la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen garantisca accessibilità e coinvolgimento. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e istruttivo, con una narrazione audio amichevole e chiara, evidenziando la semplicità di aggiungere sovrapposizioni di testo professionali a qualsiasi progetto video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video UGC Ad

Trasforma senza sforzo le tue idee in annunci di contenuti generati dagli utenti (UGC) accattivanti utilizzando l'AI, progettati per catturare l'attenzione e stimolare il coinvolgimento per le tue campagne di marketing.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per l'Annuncio
Inizia scrivendo o incollando il tuo 'script' per l'annuncio. La nostra piattaforma utilizza una tecnologia avanzata di 'Testo-a-video da script' per convertire istantaneamente il tuo testo in scene video dinamiche, formando la base del tuo annuncio UGC.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Dai vita al tuo annuncio scegliendo tra una gamma diversificata di 'avatar AI' per fungere da portavoce, dando al tuo messaggio un tocco umano.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Professionali
Migliora la narrazione del tuo annuncio con una 'generazione di Voiceover' professionale, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e coinvolgente. Affina ulteriormente il tuo video aggiungendo sottotitoli e applicando lo stile visivo unico del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Annuncio UGC
Una volta perfezionato il tuo video, 'Esportalo' facilmente in vari formati adatti a diverse piattaforme. I tuoi 'annunci AI UGC' pronti per la pubblicazione sono ora pronti per elevare la tua campagna di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in video avvincenti potenziati dall'AI, costruendo fiducia e guidando le conversioni per il tuo marchio.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la mia campagna di marketing con l'AI?

HeyGen ti consente di creare video AI coinvolgenti per la tua campagna di marketing utilizzando Avatar AI realistici e Attori AI. Trasforma facilmente un semplice script in contenuti video accattivanti, potenziando la tua produzione creativa per qualsiasi campagna di marketing.

Che tipo di video prodotto posso creare con HeyGen?

HeyGen funge da avanzato creatore di video ugc ad, permettendoti di produrre video prodotto di alta qualità e annunci AI UGC. La nostra piattaforma ti aiuta a mostrare le tue offerte con visuali dinamiche e Voiceover professionali.

HeyGen può supportare vari elementi creativi per i miei video?

Assolutamente, HeyGen è un generatore di video AI versatile che include una ricca Libreria Musicale e opzioni per Sottotitoli Automatici. Puoi anche aggiungere facilmente filmati B-roll e localizzare i tuoi video in ogni lingua per raggiungere un pubblico globale.

HeyGen semplifica il processo di creazione video per i creatori?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente la creazione di video, permettendo ai creatori di concentrarsi sulla loro visione creativa. Con strumenti intuitivi, puoi generare rapidamente video AI, garantendo un prodotto finale professionale senza editing complesso.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo