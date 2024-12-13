Crea un vibrante video di introduzione di 30 secondi per Twitch destinato a streamer di giochi aspiranti, con uno stile visivo elettrizzante con effetti di luce al neon, tagli rapidi e una colonna sonora synthwave vivace. Questa dinamica introduzione deve catturare l'attenzione degli spettatori all'istante, utilizzando le estese Modelli e scene di HeyGen per stimolare la creatività e lasciare un'impressione memorabile fin dal primo momento in qualsiasi trasmissione dal vivo.

Generare video