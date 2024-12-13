Creatore di Video di Supporto al Tutoraggio: Aumenta il Coinvolgimento degli Studenti

Crea rapidamente video istruttivi coinvolgenti per il tuo servizio di tutoraggio utilizzando avatar AI per personalizzare le lezioni.

485/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi che spiega chiaramente e concisamente un concetto matematico complesso. Destinato agli studenti delle scuole superiori che hanno difficoltà con l'argomento, il video dovrebbe presentare uno stile visivo pulito e minimalista con sovrapposizioni di testo animate e una voce articolata e calma. Sfrutta la funzione Testo-a-video da script per generare il contenuto principale in modo efficiente, garantendo sottotitoli/caption accurati per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di marketing dinamico di 30 secondi per un centro di tutoraggio, evidenziando i suoi metodi di insegnamento moderni e l'ambiente di supporto. Questo video è destinato agli amministratori scolastici e agli educatori potenziali, con un design visivo vibrante ed energico e musica di sottofondo vivace. Utilizza i Template & scene di HeyGen per una produzione rapida e incorpora il supporto della libreria multimediale/stock per migliorare l'appeal visivo.
Prompt di Esempio 3
Crea un breve video coinvolgente di 15 secondi per i social media invitando gli studenti universitari a una sessione di studio o workshop online gratuito. Il video dovrebbe avere uno stile visivo veloce e contemporaneo con grafiche audaci e un voiceover vivace e incoraggiante. Ottimizza l'output utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni per varie piattaforme, assicurando che il messaggio raggiunga efficacemente il pubblico target.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Supporto al Tutoraggio

Crea video istruttivi coinvolgenti e di alta qualità per il tuo servizio di tutoraggio in modo rapido ed efficiente per migliorare l'apprendimento degli studenti e raggiungere un pubblico più ampio.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Inizia scrivendo o incollando i tuoi contenuti educativi. Utilizza la capacità "Testo-a-video da script" per generare istantaneamente il contenuto principale del tuo video, preparando il terreno per un'istruzione efficace.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Dai vita alle tue lezioni scegliendo tra una vasta gamma di "avatar AI" per presentare i tuoi contenuti, aggiungendo un tocco dinamico e personalizzato ai tuoi video di supporto al tutoraggio.
3
Step 3
Genera Voiceover Coinvolgenti
Eleva i tuoi contenuti istruttivi con la "generazione di voiceover" che assicura che il tuo messaggio venga trasmesso in modo chiaro e professionale. Puoi anche aggiungere "sottotitoli/caption" per una maggiore accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Una volta completato il tuo video di tutoraggio, utilizza la funzione di "ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni" per ottimizzarlo per varie piattaforme. Scarica facilmente e condividi il tuo video istruttivo professionale con i tuoi studenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Promuovi i Servizi di Tutoraggio

.

Produci rapidamente video promozionali accattivanti e clip per i social media per promuovere efficacemente i tuoi servizi di tutoraggio a nuovi studenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video educativi coinvolgenti?

HeyGen consente agli educatori di creare "video educativi" coinvolgenti utilizzando "avatar AI" realistici e una capacità avanzata di "testo-a-video". Questo permette una "creazione di script" efficiente e la personalizzazione dei video per adattarsi perfettamente alle tue esigenze di "contenuti educativi".

Quali caratteristiche rendono HeyGen ideale per "video promozionali per servizi di tutoraggio"?

HeyGen è un ideale "creatore di video di supporto al tutoraggio", offrendo caratteristiche come "template" personalizzabili, "avatar AI" e "controlli di branding" per produrre "video promozionali per servizi di tutoraggio" professionali. Questo ti aiuta a promuovere efficacemente i tuoi servizi e coinvolgere potenziali studenti attraverso "video sui social media".

HeyGen supporta funzionalità avanzate come "generazione di voiceover" e "sottotitoli" per i miei "video istruttivi"?

Sì, HeyGen migliora i "video istruttivi" con una sofisticata "generazione di voiceover" e robuste capacità di "sottotitoli multilingue". Questo assicura che i tuoi "contenuti educativi" siano accessibili e coinvolgenti per un pubblico studentesco diversificato.

HeyGen è una "piattaforma video AI" facile da usare per insegnanti e tutor?

HeyGen è progettato come una "piattaforma video AI" incredibilmente facile da usare, perfetta per insegnanti e tutor. Il suo "strumento basato sul web" consente una rapida "creazione di video educativi" da testo o script, rendendo il processo efficiente e accessibile a tutti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo