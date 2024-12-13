Generatore di Video di Supporto Didattico per Lezioni Coinvolgenti

Semplifica facilmente argomenti complessi in video formativi coinvolgenti per educatori utilizzando avatar AI avanzati.

362/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 30 secondi rivolto a educatori impegnati, progettato per introdurre un nuovo argomento scientifico. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e colorato con musica di sottofondo vivace e una voce narrante professionale, sfruttando i modelli educativi di HeyGen per semplificare rapidamente argomenti complessi.
Prompt di Esempio 2
Crea un video tutorial di 60 secondi rivolto ai genitori che cercano materiali di apprendimento supplementari per i loro bambini in età elementare, dimostrando un semplice lavoretto o esperimento. Lo stile visivo dovrebbe essere giocoso e ricco di animazioni, supportato da una voce narrante AI calda e invitante generata dalle capacità di generazione vocale di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di 30 secondi con suggerimenti rapidi per i creatori di corsi online che dimostrano una funzione software, con uno stile visivo moderno e pulito. Dovrebbe presentare immagini generate dall'AI nitide che evidenziano gli elementi chiave e una voce concisa e informativa, utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare la chiarezza in un contesto di generatore di video di supporto didattico.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Supporto Didattico

Crea facilmente contenuti educativi coinvolgenti, dalle lezioni video di matematica ai corsi online completi, supportando la tua comunità scolastica con l'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Lezione
Inizia redigendo il tuo contenuto didattico e i "piani di lezione". La nostra capacità di "conversione da testo a video da script" trasforma il tuo testo in scene dinamiche, formando la base del tuo video di supporto didattico.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Insegnante AI
Aumenta il coinvolgimento selezionando tra una vasta gamma di "avatar di insegnanti AI" per presentare il tuo contenuto. Questi avatar AI aggiungono un tocco umano, rendendo i tuoi video educativi più relazionabili.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Immagini
Eleva il tuo video con una "voce narrante generata dall'AI" che si adatta perfettamente al tuo script. Integra media dalla nostra libreria o carica i tuoi per migliorare l'esperienza di apprendimento.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo progetto nell'Editor, assicurandoti che ogni dettaglio sia perfetto. Poi, utilizza "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per produrre un video di alta qualità pronto per la tua piattaforma di "corso online" o aula.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Complessi

.

Usa video generati dall'AI per semplificare argomenti accademici impegnativi, rendendo i contenuti educativi chiari e accessibili per gli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video educativi con l'AI?

HeyGen funge da avanzato Generatore di Video Educativi AI, consentendo agli educatori di creare video formativi e tutorial coinvolgenti senza sforzo. Con HeyGen, puoi sfruttare avatar di insegnanti AI realistici e diversi modelli educativi per semplificare argomenti complessi e produrre contenuti di alta qualità.

HeyGen offre funzionalità per piani di lezione dinamici e personalizzati?

Sì, HeyGen ti permette di produrre piani di lezione dinamici con voce narrante generata dall'AI e immagini personalizzate generate dall'AI, trasformando semplici script in lezioni video accattivanti. Questa capacità rende HeyGen un efficace creatore di video educativi per esperienze di apprendimento personalizzate.

Che tipo di supporto offre HeyGen per la creazione di guide utente passo-passo o lezioni video di matematica?

HeyGen è un generatore ideale di video di supporto didattico, che consente la facile creazione di guide utente dettagliate passo-passo e lezioni video di matematica complete. La sua piattaforma intuitiva permette agli educatori di trasformare rapidamente concetti complessi in contenuti visivi chiari e coinvolgenti per la loro comunità scolastica.

Posso integrare facilmente HeyGen nel mio flusso di lavoro esistente come educatore?

Assolutamente. L'Editor user-friendly di HeyGen e le sue funzionalità complete, inclusa la conversione da testo a video da script e la personalizzazione del branding, rendono semplice la produzione di materiali professionali per corsi online. Semplifica il processo di creazione video, permettendo agli educatori di concentrarsi sulla consegna dei contenuti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo