Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di notizie interne di 90 secondi per i team legali aziendali, spiegando un nuovo cambiamento normativo con uno stile visivo coinvolgente e ricco di infografiche e una voce fuori campo informativa e dinamica. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente una presentazione raffinata e migliorare la comprensione all'interno del dipartimento.
Sviluppa un video esplicativo di 2 minuti per i nuovi assunti di una società di tecnologia legale, dimostrando le funzioni principali di un sistema di reportistica interna. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e istruttivo con un tono accessibile, incorporando gli avatar AI di HeyGen per guidare gli utenti attraverso il processo e utilizzando la libreria multimediale/supporto stock per i visuali pertinenti.
Progetta un video di aggiornamento di 45 secondi su una questione legale, destinato ai clienti che cercano un rapido aggiornamento sullo stato del caso. Il video dovrebbe avere uno stile visivo empatico e diretto, concentrandosi sui traguardi chiave con una voce rassicurante. Usa il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per garantire che l'aggiornamento sia perfettamente formattato per vari canali di comunicazione con i clienti.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Semplifica Argomenti Legali Complessi.
Trasforma dati legali intricati e procedimenti in spiegazioni video facilmente comprensibili per tribunali e clienti.
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione Legale.
Migliora la comprensione e la ritenzione dei dettagli critici del caso attraverso video di formazione dinamici generati dall'AI.
Domande Frequenti
Come facilita HeyGen l'editing video AI efficiente?
HeyGen semplifica la produzione video attraverso le sue avanzate capacità di "AI generativa", permettendo agli utenti di trasformare rapidamente "testo-a-video da script". Il suo "editor drag-and-drop" intuitivo rende l'intero processo di "editing video AI" semplice, riducendo significativamente i tempi di creazione.
Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per la creazione di video?
HeyGen offre ampi strumenti di "personalizzazione", inclusa una vasta gamma di "modelli" professionali e controlli di branding robusti come loghi e colori personalizzati. Gli utenti possono facilmente "aggiungere testi o grafica" per personalizzare ulteriormente i loro video, garantendo contenuti unici e d'impatto.
HeyGen può generare voiceover e aggiungere automaticamente sottotitoli?
Sì, HeyGen dispone di un "generatore di voce AI" integrato che produce "generazione di voiceover" di alta qualità per i tuoi video. Inoltre, può creare automaticamente "sottotitoli/caption" accurati, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento del tuo pubblico.
HeyGen supporta funzionalità avanzate di video interattivi?
HeyGen consente agli utenti di creare esperienze di "video interattivi" coinvolgenti progettate per un maggiore coinvolgimento del pubblico e "acquisizione di lead". Con funzionalità come "HTML embeds" incorporabili e pulsanti personalizzati, puoi facilmente integrare elementi interattivi direttamente nei tuoi video per risultati dinamici.