Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video emozionante di 45 secondi per coppie, famiglie e avventurieri solitari in cerca di esperienze perfettamente su misura. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e invitante con transizioni fluide, accompagnato da una voce narrante ispiratrice creata con la generazione di voiceover di HeyGen. Evidenzia il processo senza soluzione di continuità di utilizzo di un generatore di itinerari per creare piani di viaggio personalizzati, assicurando che ogni dettaglio rifletta le preferenze individuali, rendendo le vacanze da sogno una realtà tangibile.
Prompt di Esempio 2
Crea un video informativo di 60 secondi rivolto a viaggiatori internazionali per la prima volta ed esploratori attenti al budget. Utilizza uno stile visivo chiaro e moderno, mescolando riprese di interfacce coinvolgenti con immagini mozzafiato delle destinazioni e una narrazione sicura. Questo video, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock, dimostra come un costruttore di viaggi completo semplifichi la pianificazione, dalla ricerca di voli e hotel alla scoperta di attività, risparmiando tempo prezioso e facilitando la prenotazione.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video energico di 30 secondi progettato per viaggiatori spontanei, organizzatori di gruppi e amanti dell'avventura. Lo stile visivo dovrebbe essere vibrante e dinamico, con musica vivace e frammenti di viaggio diversi, presentati da un avatar AI entusiasta. Questo video illustrerà vividamente come un AI Trip Planner aiuti a generare idee per destinazioni uniche e semplifichi l'intero processo, dal concetto iniziale a un'avventura completamente realizzata, con output facilmente regolabili utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Informazioni di Viaggio

Trasforma senza sforzo le tue idee di viaggio in contenuti video coinvolgenti con il potente AI di HeyGen, rendendo la pianificazione e la condivisione dei viaggi visivamente accattivante.

1
Step 1
Crea il Tuo Schema di Viaggio
Inizia generando idee per il tuo viaggio. HeyGen fornisce un modo efficiente per strutturare il contenuto del tuo generatore di informazioni di viaggio utilizzando la sua capacità intelligente di testo-a-video da copione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore
Personalizza la tua guida di viaggio scegliendo un avatar AI per presentare i tuoi approfondimenti unici. Questo ti permette di creare piani di viaggio personalizzati che risuonano veramente con il tuo pubblico.
3
Step 3
Arricchisci con Dettagli
Incorpora dettagli essenziali come voli e hotel consigliati. Aggiungi facilmente questi elementi e altro al tuo video con il supporto esteso della libreria multimediale/stock di HeyGen.
4
Step 4
Esporta il Tuo Itinerario
Finalizza il tuo video di itinerario di viaggio avvincente. Sfrutta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per assicurarti che la tua guida sia perfettamente formattata per la condivisione, aiutandoti a risparmiare tempo.

Casi d'Uso

Mostra il Successo dei Clienti

Evidenzia esperienze positive dei viaggiatori e piani di viaggio personalizzati di successo generati dal tuo AI Trip Planner utilizzando video AI coinvolgenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video?

HeyGen utilizza avatar AI all'avanguardia e tecnologia di testo-a-video per trasformare senza sforzo i copioni in video professionali. Questo approccio innovativo consente di risparmiare tempo in modo significativo, permettendo agli utenti di generare contenuti di alta qualità rapidamente ed efficientemente per varie piattaforme.

I video di HeyGen possono essere personalizzati per allinearsi con la mia identità di marca?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di integrare senza problemi il tuo logo, i colori preferiti e i caratteri nei tuoi video. Puoi anche sfruttare modelli e scene personalizzabili per garantire un'estetica di marca coerente in tutti i tuoi contenuti visivi.

Quali tipi di media posso incorporare e quali opzioni di esportazione offre HeyGen?

HeyGen supporta una ricca libreria multimediale e un'ampia integrazione di risorse stock per migliorare dinamicamente i tuoi contenuti video. La piattaforma offre anche un ridimensionamento versatile del rapporto d'aspetto e vari formati di esportazione, assicurando che i tuoi video siano perfettamente ottimizzati per qualsiasi pubblico di destinazione o canale di distribuzione.

HeyGen offre funzionalità per migliorare l'accessibilità e la portata globale dei video?

Sì, HeyGen include capacità avanzate di generazione di voiceover in più lingue e produce automaticamente sottotitoli e didascalie accurati. Queste funzionalità assicurano che i tuoi video siano accessibili a un pubblico più ampio e coinvolgano efficacemente spettatori globali diversi.

