Il Miglior Creatore di Video Promozionali per il Trasporto per la Tua Attività

Genera rapidamente annunci video coinvolgenti per campagne sui social media utilizzando la nostra funzione da testo a video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale dinamico di 45 secondi che dimostri la funzione di tracciamento in tempo reale di un'app di trasporto, rivolto a pendolari esperti di tecnologia e manager della logistica. Questo annuncio video dovrebbe impiegare animazioni illustrative e una voce narrante chiara e informativa per evidenziare la comodità. Sfrutta la potente "Generazione di voiceover" di HeyGen e gli accattivanti "Avatar AI" per spiegare chiaramente le funzionalità complesse.
Prompt di Esempio 2
Produci un video professionale di 60 secondi che rafforzi il controllo del branding e l'affidabilità di un'azienda di trasporti per clienti aziendali e partner B2B. Lo stile visivo deve essere elegante e raffinato, accompagnato da una voce narrante autorevole e musica di sottofondo sofisticata. Crea la tua narrazione in modo efficiente utilizzando la funzionalità "Da testo a video da script" di HeyGen e arricchisci i visual con risorse dalla sua completa "Libreria multimediale/supporto stock".
Prompt di Esempio 3
Progetta un annuncio video energico di 15 secondi per i social media che annuncia un'offerta stagionale di trasporto, rivolto al pubblico generale e ai viaggiatori delle vacanze. Questo breve pezzo dovrebbe presentare colori vivaci, tagli rapidi e un jingle accattivante o musica allegra. Assicurati un'ampia portata utilizzando la "Rimodulazione del rapporto d'aspetto e esportazioni" di HeyGen per varie piattaforme e includendo "Sottotitoli/didascalie" prominenti per la visione silenziosa.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Promozionali per il Trasporto

Produci senza sforzo video promozionali per il trasporto seguendo questi chiari passaggi, trasformando le tue idee in contenuti visivi di alta qualità pronti per qualsiasi piattaforma.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia sfruttando la funzione di generazione da testo a video. Inserisci semplicemente il tuo script per trasformare istantaneamente il messaggio del tuo servizio di trasporto in scene video dinamiche.
2
Step 2
Aggiungi Visual e Voiceover
Migliora il tuo video utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per narrare la tua storia di trasporto, integrandosi perfettamente con i visual dalla libreria multimediale o dai tuoi caricamenti.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Rafforza l'identità del tuo brand utilizzando i controlli di branding per aggiungere loghi e colori. Assicurati che il tuo messaggio sia accessibile e coinvolgente per tutti gli spettatori con sottotitoli/didascalie automatici.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Prepara il tuo video promozionale per varie campagne di marketing utilizzando la funzione di rimodulazione del rapporto d'aspetto, quindi esporta il tuo video di alta qualità per un'immediata distribuzione.

Casi d'Uso

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

Sviluppa testimonianze video e case study coinvolgenti per costruire fiducia e credibilità, mostrando efficacemente esperienze positive con le tue soluzioni di trasporto.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le mie campagne di marketing e la presenza sui social media?

HeyGen ti consente di creare contenuti video promozionali accattivanti e annunci video per campagne di marketing con il suo intuitivo generatore di video AI. Sfrutta modelli video dinamici e opzioni di personalizzazione per catturare il tuo pubblico sui social media.

Quali capacità AI offre HeyGen per una creazione video efficiente?

HeyGen fornisce funzionalità AI avanzate, tra cui la generazione di video da testo a partire da uno script, avatar AI realistici e voiceover naturali. Questo semplifica notevolmente la produzione di contenuti di alta qualità.

Ci sono modelli video disponibili in HeyGen per velocizzare il mio flusso di lavoro?

Sì, HeyGen offre una vasta gamma di modelli video professionali per avviare rapidamente i tuoi progetti. Questi modelli, combinati con un editor facile da usare e una libreria di media stock, rendono la creazione di video professionali senza sforzo.

Come supporta HeyGen la coerenza del branding nei miei contenuti video?

HeyGen include controlli di branding robusti, permettendoti di integrare facilmente il tuo logo, i colori del brand e i font personalizzati nei tuoi video. Puoi anche aggiungere sottotitoli personalizzati e sfruttare la nostra libreria di media stock per mantenere la coerenza del brand.

