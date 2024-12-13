Generatore di Video per Servizi di Traduzione: Vai Globale con l'AI

Traduci e localizza senza sforzo i tuoi video per un pubblico globale utilizzando il doppiaggio AI e la generazione avanzata di Voiceover di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial di 2 minuti rivolto a creatori di contenuti, agenzie di produzione e team aziendali, illustrando la potenza del software di traduzione video di HeyGen. Impiega visuali pulite e informative e una voce narrante amichevole ed esperta mentre avatar AI guidano gli spettatori attraverso l'interfaccia dell'editor collaborativo, dimostrando come la generazione di Voiceover possa produrre versioni multilingue di qualità professionale dei loro contenuti senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Crea un video dinamico di 60 secondi rivolto a sviluppatori di e-learning, formatori aziendali e istituzioni educative, enfatizzando la precisione del doppiaggio AI di HeyGen con sincronizzazione labiale accurata. Usa visuali coinvolgenti e voci AI diverse per rappresentare uno scenario di formazione multinazionale, utilizzando vari Modelli e scene e diversi avatar AI per fornire contenuti educativi coerenti e di alta qualità in diverse lingue.
Prompt di Esempio 3
Progetta un montaggio veloce e visivamente accattivante di 45 secondi per i marketer sui social media e le agenzie digitali, mostrando la rapida creazione di contenuti multilingue. Con una voce narrante vivace e allegra, questo video dimostrerà come HeyGen consente una rapida ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazione di video ottimizzati per diverse piattaforme, garantendo che i Sottotitoli/didascalie generati automaticamente, inclusi gli esportazioni SRT, siano perfettamente sincronizzati e pronti per la distribuzione globale.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video per Servizi di Traduzione

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti video per un pubblico globale traducendoli e localizzandoli con l'AI avanzata, espandendo la tua portata e impatto.

1
Step 1
Carica o Crea il Tuo Video
Inizia caricando il tuo video esistente o creando nuovi contenuti utilizzando la nostra funzione Testo-a-video da script per iniziare il tuo viaggio con il generatore di video per servizi di traduzione.
2
Step 2
Traduci e Doppia il Tuo Contenuto
Seleziona la tua lingua di destinazione e utilizza il traduttore video AI per generare automaticamente un voiceover tradotto con la nostra capacità di generazione di Voiceover.
3
Step 3
Raffina e Localizza
Regola il voiceover generato e personalizza i sottotitoli automatici utilizzando la nostra funzione Sottotitoli/didascalie per una localizzazione perfetta, garantendo la rilevanza culturale.
4
Step 4
Esporta e Condividi Globalmente
Una volta che il tuo video multilingue è perfezionato, esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato con la nostra funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni per espandere la tua portata globale su varie piattaforme.

Localizza Annunci Video per Mercati Globali

Localizza Annunci Video per Mercati Globali

Genera annunci video localizzati e ad alte prestazioni in più lingue, garantendo che le campagne risuonino efficacemente con diversi pubblici internazionali.

Domande Frequenti

Come garantisce HeyGen una traduzione e un doppiaggio video accurati?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata del traduttore video AI per una traduzione video precisa e un doppiaggio AI. La nostra piattaforma integra capacità di clonazione vocale AI e sincronizzazione labiale accurata per produrre contenuti multilingue localizzati e dal suono naturale, garantendo un'esperienza di visione senza soluzione di continuità per il pubblico globale.

HeyGen può generare e personalizzare automaticamente i sottotitoli per i video tradotti?

Sì, HeyGen fornisce la generazione automatica di sottotitoli e supporta oltre 125 lingue per i sottotitoli. Puoi utilizzare l'editor di sottotitoli integrato per un design personalizzato e salvare facilmente i tuoi sottotitoli nei formati di file SRT o TXT per una compatibilità ampia e ulteriori modifiche.

Quali capacità tecniche specifiche offre HeyGen per la traduzione e clonazione vocale AI?

La traduzione vocale AI di HeyGen incorpora una sofisticata tecnologia di clonazione vocale per creare voiceover dal suono naturale. Questo ti consente di produrre contenuti in oltre 280 lingue e dialetti, preservando l'essenza dell'oratore originale per varie esigenze di contenuti multilingue.

HeyGen offre strumenti per flussi di lavoro di traduzione video collaborativi ed efficienti?

HeyGen fornisce un editor collaborativo robusto e un editor video online per garantire una creazione di contenuti semplificata. Il nostro editor basato su testo intuitivo e le opzioni versatili di conversione dei file risparmiano significativamente tempo e sforzi nella gestione dei tuoi progetti di traduzione video, migliorando la produttività complessiva.

