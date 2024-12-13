Generatore di Video di Formazione: Crea Corsi Coinvolgenti Velocemente

Trasforma i tuoi copioni in video di formazione di alta qualità istantaneamente con il nostro avanzato generatore di testo in video, risparmiando ore di lavoro.

Crea un video di onboarding coinvolgente di 60 secondi per i nuovi assunti in un'azienda tecnologica, con un avatar AI amichevole che li guida attraverso la cultura aziendale. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e animato con una voce narrante AI vivace, dimostrando quanto sia facile creare video di formazione professionali utilizzando gli avatar AI e i modelli & scene di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per i team di L&D, concentrandoti sulla formazione tecnica per le nuove funzionalità software. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e professionale, utilizzando registrazioni dello schermo, accompagnate da precise voci narranti AI generate direttamente da un copione, mostrando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per una creazione di contenuti efficiente.
Prompt di Esempio 2
Progetta una dimostrazione di prodotto di 2 minuti per potenziali clienti che valutano una nuova funzionalità software, puntando a video di alta qualità che spieghino chiaramente funzionalità complesse. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante, informativo e includere voci narranti AI professionali con sottotitoli/caption generati automaticamente per migliorare l'accessibilità e la comprensione.
Prompt di Esempio 3
Produci un aggiornamento dinamico di progetto interno di 45 secondi per i membri del team, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per personalizzare rapidamente gli elementi video. Il video dovrebbe avere uno stile conciso e visivamente ricco con una voce narrante AI entusiasta, trasmettendo efficacemente gli aggiornamenti e favorendo il coinvolgimento del team senza richiedere strumenti di editing video estensivi.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione

Produci senza sforzo video di formazione di alta qualità utilizzando l'AI. Segui questi semplici passaggi per trasformare i tuoi copioni in contenuti visivi coinvolgenti per un apprendimento efficace.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto dal Testo
Inizia inserendo il tuo copione di formazione o selezionando un modello. Il nostro generatore di testo in video trasforma il tuo input in un video bozza, formando la base per il tuo contenuto.
2
Step 2
Personalizza con Avatar AI e Media
Arricchisci il tuo video scegliendo un avatar AI per presentare il tuo contenuto. Aggiungi media dalla nostra libreria, carica i tuoi asset o applica controlli di branding per allinearti allo stile della tua organizzazione.
3
Step 3
Genera Voci Narranti e Sottotitoli
La nostra AI genera voci narranti dal suono naturale dal tuo copione. Aggiungi automaticamente sottotitoli o caption per garantire accessibilità e chiarezza per i tuoi materiali di formazione, producendo un prodotto finale raffinato.
4
Step 4
Scarica e Condividi il Tuo Video
Una volta finalizzato, esporta il tuo video di formazione di alta qualità in vari rapporti d'aspetto e scaricalo come file MP4. Condividi facilmente il tuo contenuto di formazione d'impatto con il tuo team o i tuoi studenti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica l'Educazione Sanitaria

Chiarisci informazioni mediche complesse con video generati dall'AI, rendendo la formazione sanitaria più accessibile e d'impatto per tutti i pubblici.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video di formazione coinvolgenti?

Il generatore di video AI di HeyGen trasforma i suggerimenti di testo in video di alta qualità utilizzando una varietà di modelli personalizzabili e avatar AI realistici. Questo semplifica notevolmente la creazione di contenuti per i team di L&D, rendendolo un generatore di video di formazione efficiente.

Posso personalizzare ampiamente i miei video di formazione utilizzando la piattaforma AI di HeyGen?

Sì, HeyGen offre strumenti di editing video robusti, permettendoti di personalizzare i video con il tuo branding, selezionare tra diverse voci narranti AI e integrare media da una libreria stock. Questo assicura che i tuoi contenuti di formazione siano unici e professionali.

Quali tipi di avatar e voci AI sono disponibili per i contenuti di onboarding dei dipendenti con HeyGen?

HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI realistici e oltre 300 voci narranti AI in varie lingue e accenti. Questo rende facile produrre video di onboarding dei dipendenti dinamici e contenuti di formazione tecnica direttamente dal testo, sfruttando le capacità del generatore di testo in video di HeyGen.

Come assicura HeyGen un output video di alta qualità per varie esigenze di formazione?

HeyGen genera video di alta qualità con visuali di livello professionale e voci narranti AI. Gli utenti possono facilmente scaricare file MP4 e ridimensionare i rapporti d'aspetto per diverse piattaforme, assicurando che i tuoi video di formazione siano accessibili e d'impatto su tutti i mezzi.

