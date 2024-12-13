Il tuo generatore di simulazioni per la formazione interattiva

Trasforma la formazione sulla conformità e gli scenari sul posto di lavoro in esperienze dinamiche e interattive utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

Produci un video coinvolgente di 90 secondi rivolto a professionisti IT e sviluppatori software, dimostrando le capacità sofisticate di un nuovo software di simulazione per la formazione. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed elegante, con elementi UI sullo schermo e una narrazione chiara e autorevole. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per guidare gli spettatori attraverso configurazioni tecniche complesse e analisi dei dati in tempo reale all'interno del software, evidenziandone l'efficienza e le caratteristiche avanzate.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
È necessario un video coinvolgente di 2 minuti per i dipartimenti HR e gli ufficiali di conformità, che spieghi come le simulazioni di formazione interattive, alimentate da AI conversazionale, rivoluzionano l'educazione alla conformità. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale ma coinvolgente, con musica di sottofondo chiara e di supporto. Gli spettatori vedranno la generazione di voiceover di HeyGen utilizzata per articolare informazioni normative complesse e dimostrare come i discenti interagiscono con scenari guidati da AI per praticare il processo decisionale.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video conciso di 60 secondi per formatori aziendali e manager L&D, mostrando come le soluzioni eLearning personalizzate con simulazioni possano affrontare efficacemente scenari comuni sul posto di lavoro. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva pratica e riconoscibile con una colonna sonora vivace. Illustra il rapido processo di creazione trasformando un copione direttamente in video utilizzando la funzione di testo-a-video da copione di HeyGen, enfatizzando il rapido dispiegamento di moduli di formazione pertinenti.
Prompt di Esempio 3
Rivolto a innovatori tecnologici e manager di prodotti per la formazione, questo video dinamico di 45 secondi esplorerà il potenziale all'avanguardia dell'AI generativa nella creazione di simulazioni AI adattive. Dovrebbe essere impiegato uno stile visivo visionario, completato da sottili effetti sonori ambientali. Dimostrerà la versatilità e la velocità della creazione di contenuti assemblando rapidamente scene diverse utilizzando la funzione di modelli e scene di HeyGen, visualizzando come l'AI generativa possa costruire rapidamente ambienti di simulazione variati per l'apprendimento avanzato.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il generatore di simulazioni per la formazione

Crea senza sforzo simulazioni di formazione coinvolgenti e alimentate da AI per migliorare i risultati di apprendimento e preparare il tuo team a scenari reali.

1
Step 1
Crea il tuo copione di scenario
Inizia delineando il tuo scenario di formazione. La nostra piattaforma sfrutta le capacità di testo-a-video da copione, permettendoti di trasformare rapidamente i tuoi contenuti scritti in dialoghi e narrazioni di simulazione dinamici.
2
Step 2
Scegli avatar e voci AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare i personaggi nella tua simulazione. Personalizza il loro aspetto e utilizza la generazione di voiceover realistici per dare ai tuoi scenari un tocco umano autentico e coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi elementi interattivi
Migliora il coinvolgimento integrando punti decisionali interattivi, domande e feedback. Utilizza i nostri modelli e scene per costruire un percorso di apprendimento strutturato ma flessibile che si adatta alle scelte dell'utente.
4
Step 4
Esporta e distribuisci la tua simulazione
Una volta completata la tua simulazione di formazione interattiva, esporta facilmente i tuoi contenuti in vari formati. La nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto assicura che la tua simulazione appaia ottima su qualsiasi dispositivo o piattaforma per una distribuzione senza problemi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Visualizza scenari complessi

.

Trasforma concetti astratti e scenari reali in vivide simulazioni video AI interattive, rendendo i contenuti di formazione complessi immersivi e comprensibili.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen le simulazioni AI e la formazione basata su avatar?

HeyGen sfrutta l'AI generativa avanzata per creare avatar AI realistici e contenuti da testo a video. Questo consente alle aziende di sviluppare rapidamente simulazioni di formazione coinvolgenti e interattive, integrandosi direttamente nelle loro strategie di simulazione eLearning.

HeyGen può integrarsi con le piattaforme LMS esistenti per la formazione basata su simulazioni?

Sebbene HeyGen si concentri principalmente sulla generazione di video, l'output può essere facilmente esportato e caricato su qualsiasi LMS per un'integrazione senza soluzione di continuità. Questo consente un dispiegamento flessibile delle tue soluzioni eLearning personalizzate con simulazioni.

Quali capacità offre HeyGen per creare scenari personalizzati sul posto di lavoro e scenari ramificati?

HeyGen fornisce una piattaforma robusta per lo sviluppo di soluzioni eLearning personalizzate con simulazioni offrendo una varietà di avatar AI e capacità di testo-a-video. Puoi progettare scenari realistici sul posto di lavoro e scenari ramificati utilizzando vari modelli e controlli di branding.

Quanto velocemente posso generare una simulazione di formazione interattiva con HeyGen?

HeyGen semplifica il processo di diventare un generatore di simulazioni di formazione, permettendoti di produrre simulazioni di formazione interattive di alta qualità in modo efficiente. Basta inserire il tuo copione, selezionare un avatar AI e HeyGen genera il video, inclusi voiceover e sottotitoli, in pochi minuti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo