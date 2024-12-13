Il tuo generatore di simulazioni per la formazione interattiva
Trasforma la formazione sulla conformità e gli scenari sul posto di lavoro in esperienze dinamiche e interattive utilizzando gli avatar AI di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
È necessario un video coinvolgente di 2 minuti per i dipartimenti HR e gli ufficiali di conformità, che spieghi come le simulazioni di formazione interattive, alimentate da AI conversazionale, rivoluzionano l'educazione alla conformità. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale ma coinvolgente, con musica di sottofondo chiara e di supporto. Gli spettatori vedranno la generazione di voiceover di HeyGen utilizzata per articolare informazioni normative complesse e dimostrare come i discenti interagiscono con scenari guidati da AI per praticare il processo decisionale.
Sviluppa un video conciso di 60 secondi per formatori aziendali e manager L&D, mostrando come le soluzioni eLearning personalizzate con simulazioni possano affrontare efficacemente scenari comuni sul posto di lavoro. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva pratica e riconoscibile con una colonna sonora vivace. Illustra il rapido processo di creazione trasformando un copione direttamente in video utilizzando la funzione di testo-a-video da copione di HeyGen, enfatizzando il rapido dispiegamento di moduli di formazione pertinenti.
Rivolto a innovatori tecnologici e manager di prodotti per la formazione, questo video dinamico di 45 secondi esplorerà il potenziale all'avanguardia dell'AI generativa nella creazione di simulazioni AI adattive. Dovrebbe essere impiegato uno stile visivo visionario, completato da sottili effetti sonori ambientali. Dimostrerà la versatilità e la velocità della creazione di contenuti assemblando rapidamente scene diverse utilizzando la funzione di modelli e scene di HeyGen, visualizzando come l'AI generativa possa costruire rapidamente ambienti di simulazione variati per l'apprendimento avanzato.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Genera corsi di formazione completi.
Crea rapidamente corsi di formazione basati su simulazioni diversificate, consentendo una distribuzione più ampia e raggiungendo più discenti in modo efficiente in tutto il mondo.
Migliora il coinvolgimento e la ritenzione della formazione.
Sfrutta le simulazioni video alimentate da AI per aumentare significativamente il coinvolgimento dei tirocinanti e la ritenzione delle conoscenze, portando a esperienze di apprendimento più efficaci.
Domande Frequenti
Come facilita HeyGen le simulazioni AI e la formazione basata su avatar?
HeyGen sfrutta l'AI generativa avanzata per creare avatar AI realistici e contenuti da testo a video. Questo consente alle aziende di sviluppare rapidamente simulazioni di formazione coinvolgenti e interattive, integrandosi direttamente nelle loro strategie di simulazione eLearning.
HeyGen può integrarsi con le piattaforme LMS esistenti per la formazione basata su simulazioni?
Sebbene HeyGen si concentri principalmente sulla generazione di video, l'output può essere facilmente esportato e caricato su qualsiasi LMS per un'integrazione senza soluzione di continuità. Questo consente un dispiegamento flessibile delle tue soluzioni eLearning personalizzate con simulazioni.
Quali capacità offre HeyGen per creare scenari personalizzati sul posto di lavoro e scenari ramificati?
HeyGen fornisce una piattaforma robusta per lo sviluppo di soluzioni eLearning personalizzate con simulazioni offrendo una varietà di avatar AI e capacità di testo-a-video. Puoi progettare scenari realistici sul posto di lavoro e scenari ramificati utilizzando vari modelli e controlli di branding.
Quanto velocemente posso generare una simulazione di formazione interattiva con HeyGen?
HeyGen semplifica il processo di diventare un generatore di simulazioni di formazione, permettendoti di produrre simulazioni di formazione interattive di alta qualità in modo efficiente. Basta inserire il tuo copione, selezionare un avatar AI e HeyGen genera il video, inclusi voiceover e sottotitoli, in pochi minuti.