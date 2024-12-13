Sblocca il Coinvolgimento con un Generatore di Video di Rinforzo della Formazione
Migliora l'onboarding e la formazione dei dipendenti con avatar AI personalizzati che rendono ogni modulo di apprendimento interattivo e memorabile
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video introduttivo di 1 minuto rivolto a manager delle risorse umane e specialisti L&D, dimostrando la facilità di creare contenuti dinamici per l'onboarding dei dipendenti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo caldo e accogliente con avatar AI diversificati che rappresentano nuovi assunti e formatori, accompagnato da una traccia di sottofondo vivace e una voce narrante AI amichevole. Sottolinea la capacità di modelli personalizzabili e la personalizzazione offerta dagli avatar AI di HeyGen.
Sviluppa un video di formazione aziendale di 90 secondi per imprese globali e responsabili dei dipartimenti di formazione, concentrandoti su procedure di conformità critiche. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente professionale, elegante e facilmente comprensibile, utilizzando la generazione di voce narrante chiara in più lingue insieme a sottotitoli/caption prominenti per garantire l'accessibilità. Illustra come le capacità di generazione di voce narrante e sottotitoli/caption di HeyGen supportino una formazione scalabile senza sacrificare la chiarezza.
Crea un video di rinforzo della formazione di 45 secondi per proprietari di piccole imprese e capi squadra, progettato per riattivare rapidamente i dipendenti con aggiornamenti chiave delle politiche. Il video dovrebbe essere dinamico, visivamente ricco con tagli rapidi, e sfruttare una libreria multimediale diversificata e supporto stock per mantenere l'attenzione, completato da una voce narrante AI energica. Mostra come l'ampia selezione di modelli e scene di HeyGen, combinata con la sua vasta libreria multimediale/supporto stock, semplifichi la creazione di contenuti di rinforzo della formazione efficaci e memorabili.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Eleva il Coinvolgimento e la Ritenzione nella Formazione.
Sfrutta la generazione di video AI per creare contenuti formativi dinamici che catturano l'attenzione dei dipendenti e migliorano significativamente la ritenzione della conoscenza.
Espandi la Portata della Formazione e la Creazione di Corsi.
Sviluppa efficacemente numerosi corsi e moduli di formazione con l'AI, permettendoti di raggiungere efficacemente una forza lavoro globale e scalare i programmi di apprendimento.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la generazione di video AI per la formazione?
HeyGen è un avanzato generatore di video AI che semplifica la creazione di video formativi coinvolgenti. Con la sua generazione di video AI, gli utenti possono trasformare il testo in video da script utilizzando avatar AI realistici e voci narranti AI professionali, semplificando l'intero processo di produzione. Questo migliora significativamente la velocità e la qualità dei video di rinforzo della formazione.
Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per i video di formazione aziendale?
HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i video di formazione aziendale attraverso modelli personalizzabili, controlli di branding e una ricca libreria multimediale. Gli utenti possono anche incorporare sottotitoli e traduzioni multilingue, garantendo che i contenuti siano accessibili e adattati per un pubblico globale diversificato. Questo consente una rappresentazione del marchio scalabile e coerente in tutti i materiali di formazione.
I video di HeyGen possono essere integrati con le piattaforme LMS esistenti?
Sì, i video creati con HeyGen, un generatore di video AI, sono progettati per un'integrazione senza soluzione di continuità in varie piattaforme LMS. Le potenti capacità di editing video della piattaforma consentono un formato ottimale, garantendo scalabilità e facile distribuzione all'interno della tua infrastruttura di apprendimento esistente per esperienze di apprendimento coinvolgenti.
Quanto velocemente posso produrre video di formazione utilizzando le capacità AI di HeyGen?
La funzionalità efficiente di HeyGen Text-to-video da script accelera notevolmente la produzione di video di formazione. Utilizzando avatar AI e voci narranti AI avanzate, puoi generare rapidamente contenuti video di alta qualità, trasformando il materiale scritto in esperienze di apprendimento coinvolgenti in pochi minuti.