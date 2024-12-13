Sblocca il Coinvolgimento con un Generatore di Video di Rinforzo della Formazione

Migliora l'onboarding e la formazione dei dipendenti con avatar AI personalizzati che rendono ogni modulo di apprendimento interattivo e memorabile

Progetta un video di 60 secondi specificamente per sviluppatori software e professionisti IT che esplorano nuovi strumenti AI, mostrando come un generatore di video AI possa semplificare spiegazioni tecniche complesse. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, futuristico e basato sui dati, accompagnato da una voce narrante AI precisa e professionale. Evidenzia l'efficienza nel convertire la documentazione tecnica in contenuti visivi coinvolgenti utilizzando la funzione di HeyGen Text-to-video da script.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video introduttivo di 1 minuto rivolto a manager delle risorse umane e specialisti L&D, dimostrando la facilità di creare contenuti dinamici per l'onboarding dei dipendenti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo caldo e accogliente con avatar AI diversificati che rappresentano nuovi assunti e formatori, accompagnato da una traccia di sottofondo vivace e una voce narrante AI amichevole. Sottolinea la capacità di modelli personalizzabili e la personalizzazione offerta dagli avatar AI di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di formazione aziendale di 90 secondi per imprese globali e responsabili dei dipartimenti di formazione, concentrandoti su procedure di conformità critiche. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente professionale, elegante e facilmente comprensibile, utilizzando la generazione di voce narrante chiara in più lingue insieme a sottotitoli/caption prominenti per garantire l'accessibilità. Illustra come le capacità di generazione di voce narrante e sottotitoli/caption di HeyGen supportino una formazione scalabile senza sacrificare la chiarezza.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di rinforzo della formazione di 45 secondi per proprietari di piccole imprese e capi squadra, progettato per riattivare rapidamente i dipendenti con aggiornamenti chiave delle politiche. Il video dovrebbe essere dinamico, visivamente ricco con tagli rapidi, e sfruttare una libreria multimediale diversificata e supporto stock per mantenere l'attenzione, completato da una voce narrante AI energica. Mostra come l'ampia selezione di modelli e scene di HeyGen, combinata con la sua vasta libreria multimediale/supporto stock, semplifichi la creazione di contenuti di rinforzo della formazione efficaci e memorabili.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Rinforzo della Formazione

Crea rapidamente video di rinforzo della formazione che coinvolgono i discenti e consolidano la conoscenza attraverso la generazione di video AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia creando il tuo script di formazione. La nostra piattaforma utilizza la funzionalità Text-to-video da script, trasformando il tuo testo direttamente in contenuti video coinvolgenti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio. Questi avatar AI offrono una presentazione coerente e professionale per i tuoi video di formazione aziendale.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli per l'Accessibilità
Migliora la comprensione e raggiungi un pubblico più ampio generando automaticamente sottotitoli e traduzioni multilingue per i tuoi contenuti video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Completato
Finalizza il tuo video di rinforzo della formazione utilizzando il nostro ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, rendendolo pronto per la distribuzione e l'integrazione con varie piattaforme come le piattaforme LMS.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica l'Educazione Sanitaria e gli Argomenti Medici

.

Trasforma informazioni mediche complesse in video AI chiari e coinvolgenti, rendendo l'educazione sanitaria complessa più accessibile ed efficace per i discenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI per la formazione?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che semplifica la creazione di video formativi coinvolgenti. Con la sua generazione di video AI, gli utenti possono trasformare il testo in video da script utilizzando avatar AI realistici e voci narranti AI professionali, semplificando l'intero processo di produzione. Questo migliora significativamente la velocità e la qualità dei video di rinforzo della formazione.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per i video di formazione aziendale?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i video di formazione aziendale attraverso modelli personalizzabili, controlli di branding e una ricca libreria multimediale. Gli utenti possono anche incorporare sottotitoli e traduzioni multilingue, garantendo che i contenuti siano accessibili e adattati per un pubblico globale diversificato. Questo consente una rappresentazione del marchio scalabile e coerente in tutti i materiali di formazione.

I video di HeyGen possono essere integrati con le piattaforme LMS esistenti?

Sì, i video creati con HeyGen, un generatore di video AI, sono progettati per un'integrazione senza soluzione di continuità in varie piattaforme LMS. Le potenti capacità di editing video della piattaforma consentono un formato ottimale, garantendo scalabilità e facile distribuzione all'interno della tua infrastruttura di apprendimento esistente per esperienze di apprendimento coinvolgenti.

Quanto velocemente posso produrre video di formazione utilizzando le capacità AI di HeyGen?

La funzionalità efficiente di HeyGen Text-to-video da script accelera notevolmente la produzione di video di formazione. Utilizzando avatar AI e voci narranti AI avanzate, puoi generare rapidamente contenuti video di alta qualità, trasformando il materiale scritto in esperienze di apprendimento coinvolgenti in pochi minuti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo