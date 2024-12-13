Creatore di Video di Aggiornamento Formativo: Aumenta il Coinvolgimento con l'AI

Aggiorna rapidamente i tuoi contenuti formativi e mantieni i dipendenti coinvolti sfruttando avatar AI realistici per offrire lezioni dinamiche.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di onboarding completo di 2 minuti per i nuovi assunti tecnici, spiegando la complessa architettura del sistema interno. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente, utilizzando diagrammi animati e transizioni fluide, con un avatar AI che presenta le informazioni in un tono accogliente ma autorevole. Assicurati che tutti i termini chiave siano rinforzati con testo chiaro sullo schermo per l'accessibilità e la ritenzione delle conoscenze, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per spiegazioni coerenti e coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di aggiornamento sulla conformità di 90 secondi per tutto il personale, delineando un recente cambiamento di politica riguardante la sicurezza dei dati. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e rassicurante, utilizzando modelli e scene pre-progettati per trasmettere efficacemente informazioni cruciali senza gergo. L'audio dovrebbe essere calmo e informativo, guidando gli spettatori attraverso le nuove linee guida con chiarezza e professionalità, mostrando i modelli e le scene di HeyGen per un rapido dispiegamento dei contenuti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tutorial dinamico di 45 secondi per i membri del team esistenti, illustrando una best practice per un flusso di lavoro comune utilizzando uno strumento specifico. Il video dovrebbe essere altamente visivo, con elementi grafici energici e un tono istruttivo diretto, creato rapidamente utilizzando Text-to-video da script. Questa guida 'come fare' dovrebbe essere facilmente digeribile, servendo come riferimento rapido per compiti di routine e dimostrando l'efficienza della capacità Text-to-video da script di HeyGen.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Aggiornamento Formativo

Aggiorna senza sforzo i tuoi materiali formativi con video dinamici. Genera contenuti coinvolgenti, personalizza i visual e condividi risultati raffinati in soli quattro semplici passaggi.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto formativo. Utilizza Text-to-video da script per trasformare istantaneamente il tuo testo in una bozza di video coinvolgente, perfetta per rinfrescare i tuoi materiali.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Visual
Rafforza il tuo messaggio scegliendo da una libreria diversificata di avatar AI per presentare il tuo contenuto. Personalizza facilmente le scene per allinearle con l'estetica del tuo brand e gli obiettivi di apprendimento.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti Chiave
Affina il tuo video formativo con elementi dinamici. Genera voiceover professionali in vari stili e aggiungi automaticamente sottotitoli accurati per garantire chiarezza e accessibilità a tutti i discenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video formativo aggiornato regolando il ridimensionamento dell'aspetto e le esportazioni per adattarsi a qualsiasi piattaforma. Esporta facilmente il tuo video completato per un'integrazione senza soluzione di continuità nel tuo sistema di gestione dell'apprendimento o altri canali.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica la Formazione Complessa

Trasforma concetti intricati in spiegazioni video chiare e digeribili, rendendo i soggetti formativi difficili facilmente comprensibili per tutti i discenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video formativi utilizzando l'AI?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare istantaneamente script di testo in video formativi professionali. Gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di avatar AI e generare voiceover AI dal suono naturale, riducendo significativamente il tempo di produzione per la creazione di video formativi.

Quali funzionalità di editing offre HeyGen per personalizzare i contenuti formativi?

HeyGen fornisce un editor video intuitivo con vari modelli e controlli di branding per personalizzare i tuoi contenuti formativi. Puoi facilmente incorporare i tuoi media nelle scene, assicurando che i tuoi video si allineino perfettamente con lo stile del tuo brand.

HeyGen può aiutare ad aggiungere sottotitoli e integrarsi con le piattaforme di apprendimento esistenti?

Assolutamente, HeyGen semplifica la creazione di video formativi accessibili generando automaticamente sottotitoli e didascalie chiuse. La piattaforma assicura che i tuoi video formativi prodotti siano facilmente esportabili e compatibili con vari sistemi di gestione dell'apprendimento, semplificando la distribuzione per i programmi di formazione dei dipendenti.

È facile aggiornare e rinfrescare i contenuti esistenti del creatore di video di aggiornamento formativo utilizzando HeyGen?

Sì, HeyGen è progettato per aggiornamenti facili ai tuoi contenuti del creatore di video di aggiornamento formativo. Modificando semplicemente lo script di testo, puoi generare rapidamente segmenti video rivisti senza dover rigirare, rendendo la manutenzione dei contenuti continua efficiente e scalabile.

