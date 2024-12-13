Generatore di Video di Aggiornamento della Formazione: Crea Contenuti Coinvolgenti Velocemente

Potenzia i tuoi contenuti di aggiornamento della formazione trasformando facilmente gli script in video professionali. Fornisci moduli chiari e coinvolgenti in modo efficiente per tutte le esigenze di apprendimento e sviluppo.

408/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video illustrativo di 30 secondi per professionisti del marketing focalizzato sulle nuove funzionalità del prodotto, utilizzando una voce fuori campo energica e amichevole. Questo rapido pezzo educativo sul prodotto dovrebbe sfruttare la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script, trasformando script concisi potenziati dall'AI in immagini accattivanti per evidenziare i benefici chiave.
Prompt di Esempio 2
Produci un video professionale e autorevole di 45 secondi, ricco di infografiche chiare, progettato per i dipendenti che necessitano di un aggiornamento sulla formazione sulla conformità. L'audio calmo e informativo, generato tramite la generazione di voce fuori campo di HeyGen, dovrebbe fornire aggiornamenti cruciali con un tono rassicurante, rendendo l'esperienza del generatore di video di aggiornamento della formazione fluida ed efficace.
Prompt di Esempio 3
Crea un video pulito e futuristico di 90 secondi che mostri elementi dell'interfaccia, specificamente rivolto ai manager di Learning and Development (L&D) che esplorano nuovi strumenti di creazione di contenuti formativi. La voce fuori campo sicura ed esperta e la colonna sonora sofisticata dovrebbero dimostrare l'efficienza dei Template e scene di HeyGen, illustrando come gli strumenti AI per la creazione di video semplificano la produzione complessa.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Aggiornamento della Formazione

Produci senza sforzo video di formazione aggiornati e coinvolgenti utilizzando l'AI per semplificare la creazione e la distribuzione dei contenuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inserisci il tuo testo direttamente o utilizza la scrittura potenziata dall'AI per generare rapidamente uno script completo per il tuo video di aggiornamento della formazione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Scena
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI e template professionali per dare vita visivamente ai tuoi contenuti formativi.
3
Step 3
Applica Branding e Voce
Personalizza il tuo video con controlli di branding, applicando i colori e il logo del tuo marchio per mantenere un'identità aziendale coerente.
4
Step 4
Esporta per una Distribuzione Senza Soluzione di Continuità
Genera il tuo video di formazione di alta qualità e esportalo facilmente, pronto per la distribuzione o l'integrazione diretta con LMS.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti di Formazione Complessi

.

Utilizza video potenziati dall'AI per chiarire argomenti intricati, migliorando la comprensione e l'efficacia in vari programmi di formazione specializzati.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il controllo creativo dei miei video di formazione?

HeyGen ti consente di creare video altamente coinvolgenti utilizzando avatar AI personalizzabili e tecnologia di trasformazione del testo in video. Questo offre un controllo creativo senza pari sulla creazione dei tuoi contenuti formativi, permettendo esperienze di formazione personalizzate.

HeyGen può trasformare efficacemente i miei materiali di formazione esistenti in video?

Sì, HeyGen semplifica la creazione di contenuti formativi permettendoti di trasformare script o testi in video di formazione professionali utilizzando capacità avanzate di trasformazione del testo in video e template potenziati dall'AI. Questo semplifica notevolmente il flusso di lavoro di produzione video.

Quali opzioni di branding e personalizzazione offre HeyGen per i video di formazione?

HeyGen ti permette di personalizzare completamente i tuoi video di formazione con il tuo branding specifico, inclusi loghi e colori, garantendo coerenza in tutti i contenuti. Puoi anche utilizzare voci fuori campo AI per la formazione localizzata, rendendo i contenuti più rilevanti per pubblici diversi.

Come rende HeyGen i video di formazione più coinvolgenti per i discenti?

HeyGen, come avanzato generatore di video AI, migliora il coinvolgimento permettendoti di incorporare avatar AI realistici e immagini dinamiche nei tuoi moduli di apprendimento e sviluppo. Questo cattura l'attenzione dei discenti e migliora la ritenzione delle informazioni nei tuoi video di formazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo