Creatore di Video di Moduli di Formazione: Corsi Coinvolgenti Resi Facili
Riduci il tempo di formazione e risparmia sui costi creando video di formazione online professionali e coinvolgenti con avatar AI.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video istruttivo di 45 secondi rivolto ai team di vendita interni, dimostrando una nuova funzionalità del prodotto con uno stile visivo informativo e conciso. Questo video di formazione, creato facilmente da un copione utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen, dovrebbe includere sottotitoli chiari sullo schermo per garantire che ogni dettaglio sia compreso.
Produci un video di formazione online di 30 secondi per i proprietari di piccole imprese, enfatizzando un approccio rapido, dinamico e visivamente attraente per padroneggiare software essenziali. Utilizzando i vari modelli e scene di HeyGen, questo video offrirebbe un'esperienza di apprendimento rapida e d'impatto, aiutando a ridurre efficacemente il tempo di formazione.
Crea un video di onboarding di 90 secondi specificamente per i responsabili delle risorse umane per introdurre i nuovi assunti alla cultura aziendale, caratterizzato da uno stile visivo accogliente e istruttivo con un avatar AI amichevole. Questo scenario di creazione di video di formazione completo trarrebbe vantaggio dal vasto supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per arricchire la narrazione visiva.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Scala la Produzione di Corsi.
Scala rapidamente la produzione dei tuoi corsi e raggiungi un pubblico più ampio di studenti a livello globale.
Semplifica l'Istruzione Complessa.
Semplifica argomenti complessi e migliora i risultati educativi in tutti i settori.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione in modo efficiente?
La piattaforma alimentata da AI di HeyGen ti consente di creare rapidamente video di formazione coinvolgenti trasformando i copioni in video di formazione online professionali, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione per qualsiasi creatore di video di moduli di formazione.
Quali funzionalità offre HeyGen per sviluppare video di formazione coinvolgenti?
HeyGen arricchisce i tuoi contenuti di formazione con avatar AI, generazione di voce narrante realistica e modelli dinamici, garantendo che i tuoi video di formazione e video esplicativi siano altamente coinvolgenti e d'impatto per gli studenti.
HeyGen può supportare le esigenze di accessibilità per i video di formazione online?
Sì, HeyGen garantisce che i tuoi video di formazione online siano accessibili e professionali con sottotitoli automatici e controlli di branding personalizzabili, rendendo le informazioni complesse più facili da digerire per tutti i pubblici.
HeyGen fornisce modelli per semplificare la creazione di video di formazione?
Assolutamente, HeyGen offre una vasta gamma di modelli e scene per video di formazione, semplificando il processo di creazione di video di formazione professionali per vari scopi, dall'onboarding dei dipendenti alle dimostrazioni di prodotto.