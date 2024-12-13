Generatore di Moduli di Formazione: Crea Corsi Coinvolgenti Velocemente

Trasforma la tua formazione con il nostro creatore di corsi AI, rendendo l'e-learning coinvolgente ed efficiente. Usa i nostri modelli e scene per costruire corsi in pochi minuti.

Produci un video conciso di 1 minuto rivolto ai professionisti L&D aziendali, mostrando come il nostro generatore di moduli di formazione si integri perfettamente con le piattaforme LMS esistenti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando registrazioni dello schermo e grafiche in movimento pulite, accompagnate da una generazione di voiceover chiara e autorevole che spieghi i benefici tecnici. Questo video dovrebbe comunicare efficienza e facilità di implementazione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale dinamico di 90 secondi per i proprietari di piccole imprese e i dipartimenti HR, dimostrando la potenza della nostra piattaforma potenziata dall'AI per creare contenuti coinvolgenti e interattivi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace e incoraggiante, con avatar AI diversi che interagiscono con gli elementi sullo schermo, accompagnati da musica di sottofondo ispiratrice e immagini dalla libreria multimediale/supporto stock. Concentrati sulla semplicità di trasformare argomenti complessi in esperienze di apprendimento digeribili.
Prompt di Esempio 2
Crea un video tutorial coinvolgente di 1 minuto per creatori di contenuti ed educatori, evidenziando l'interfaccia incredibilmente user-friendly del nostro costruttore di corsi. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e veloce, utilizzando tagli rapidi e animazioni di testo sullo schermo per enfatizzare le caratteristiche chiave. Una narrazione da testo a video entusiasta e vivace dovrebbe guidare gli spettatori attraverso il rapido processo di creazione utilizzando vari modelli e scene, rendendo chiaro quanto facilmente possano essere sviluppati corsi professionali.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 2 minuti rivolto agli ufficiali di conformità e ai dipartimenti di formazione aziendale, spiegando come la nostra piattaforma semplifichi la formazione sulla conformità e fornisca analisi approfondite. Lo stile visivo dovrebbe essere serio ma accessibile, impiegando infografiche professionali e scenari del mondo reale. Una narrazione calma e chiara con sottotitoli precisi dovrebbe dettagliare l'importanza di monitorare i progressi degli studenti e la flessibilità offerta dal ridimensionamento del rapporto d'aspetto e dalle esportazioni per diverse piattaforme, garantendo che tutti i requisiti tecnici siano soddisfatti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Generazione di Moduli di Formazione

Crea senza sforzo corsi di e-learning coinvolgenti ed efficaci con la nostra piattaforma potenziata dall'AI, semplificando il tuo processo di sviluppo formativo dal concetto al completamento.

1
Step 1
Crea il Tuo Schema del Corso
Utilizza l'AI per generare rapidamente uno schema strutturato del corso di e-learning o inizia con un modello pre-progettato, fornendoti una solida base per il tuo modulo di formazione.
2
Step 2
Genera Contenuti Coinvolgenti
Inserisci il materiale dei tuoi corsi di formazione e sfrutta il `Testo a video da script` per trasformarlo in lezioni video dinamiche, complete di avatar AI e voiceover generati.
3
Step 3
Arricchisci con Elementi Interattivi
Integra contenuti interattivi come quiz e verifiche di conoscenza, e arricchisci i tuoi moduli con immagini dalla `Libreria multimediale/supporto stock` per un'esperienza di apprendimento veramente immersiva.
4
Step 4
Pubblica e Monitora i Progressi
Usa il `Ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni` per ottimizzare il tuo modulo per varie piattaforme, quindi pubblicalo direttamente sul tuo `LMS` preferito e monitora i progressi degli studenti attraverso analisi integrate.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Eleva il Coinvolgimento e la Retenzione nella Formazione

Migliora la partecipazione degli studenti e la ritenzione delle conoscenze attraverso contenuti video dinamici potenziati dall'AI per i tuoi programmi di formazione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di moduli di formazione potenziati dall'AI?

HeyGen agisce come un intuitivo creatore di corsi AI, permettendo agli utenti di generare rapidamente moduli di formazione video di alta qualità. La sua piattaforma potenziata dall'AI semplifica il processo di trasformazione degli script in contenuti coinvolgenti utilizzando avatar AI e generazione di voiceover, garantendo un'interfaccia user-friendly per ogni costruttore di corsi.

I corsi di formazione video generati da HeyGen possono essere integrati nelle piattaforme LMS esistenti?

Sì, HeyGen supporta la creazione di corsi di formazione che possono essere esportati e integrati senza problemi in vari sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS). Mentre HeyGen si concentra sulla potente generazione di video, i video prodotti sono compatibili per il dispiegamento all'interno di piattaforme conformi a SCORM, garantendo un'ampia accessibilità per le iniziative di e-learning.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i contenuti di e-learning creati con HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i tuoi contenuti di e-learning, inclusi modelli personalizzabili e controlli di branding robusti per loghi e colori. Questo consente alle organizzazioni di mantenere la coerenza del marchio in tutti i moduli di formazione, migliorando l'aspetto professionale della loro formazione di onboarding o conformità.

Quali sono le caratteristiche principali di HeyGen per una produzione efficiente di video di formazione?

HeyGen semplifica la creazione di video attraverso le sue potenti capacità di testo a video, permettendoti di generare istantaneamente video di formazione professionali da script. Con caratteristiche come sottotitoli, didascalie e un'interfaccia facile da usare, accelera significativamente la produzione di contenuti video coinvolgenti per qualsiasi esigenza formativa.

