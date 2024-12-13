Crea video di formazione coinvolgenti con facilità

Sblocca il potere degli avatar AI per migliorare la creazione dei tuoi video di formazione, rendendo i video istruzionali più interattivi e coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo comando in un video completo.

Prompt 1
Rivolto a professionisti creativi e insegnanti, questo video di 90 secondi esplora il mondo dei video animati e degli screencast. Scopri come la funzionalità di testo in video da script di HeyGen può trasformare le tue idee in vivaci tutorial video. Il video mostrerà una combinazione di scene animate e screencast in tempo reale, fornendo un'esperienza visiva ricca e informativa per il tuo pubblico.
Prompt 2
Questo video di 45 secondi è perfetto per i formatori a distanza e gli educatori online che cercano di migliorare i loro tutorial video. Scopri come sfruttare la libreria multimediale e il supporto stock di HeyGen per arricchire i tuoi contenuti con immagini e suoni di alta qualità. Il video dimostrerà l'integrazione fluida di sottotitoli e didascalie, assicurando che i tuoi video didattici siano accessibili e coinvolgenti per tutti gli studenti.
Prompt 3
Rivolto a progettisti didattici e creatori di contenuti, questo video di 2 minuti offre un'immersione approfondita nel processo di creazione di video formativi. Con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen, puoi adattare i tuoi video per qualsiasi piattaforma o dispositivo. Il video presenterà una combinazione di video del presentatore e narrazione voiceover, fornendo una guida completa alla produzione di materiali di formazione di livello professionale.
Copia il prompt
Incolla nel riquadro di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun equipaggio. Nessun taglio. Solo il tuo Agente Video AI al lavoro

Creazione di Video Nativi

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generazione video End-to-End

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Costruito con Struttura e Intento

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Recensioni

Come funziona il creatore di video per materiali di formazione

Crea video di formazione coinvolgenti ed efficaci con facilità utilizzando il nostro intuitivo creatore di video.

1
Step 1
Crea una storyboard
Inizia delineando il tuo video formativo con una chiara sceneggiatura. Questo aiuta ad organizzare i contenuti e garantisce un flusso di informazioni fluido. Utilizza i template e le scene di HeyGen per visualizzare efficacemente le tue idee.
2
Step 2
Seleziona il Formato del Tuo Video
Scegli il tipo di video che meglio si adatta alle tue esigenze formative, che si tratti di uno screencast, un video animato o un video con presentatore. HeyGen offre una varietà di formati per adattarsi al tuo stile didattico.
3
Step 3
Aggiungi voce fuori campo
Arricchisci il tuo video di formazione con un voice-over professionale. Utilizza la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere una narrazione chiara e coinvolgente che complemente le tue immagini.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video, esportalo nel rapporto d'aspetto e formato desiderati. Condividilo senza problemi con il tuo team o caricarlo sul tuo sistema di gestione dell'apprendimento per la formazione a distanza.

Casi d'uso

HeyGen rivoluziona la creazione di video formativi offrendo strumenti che migliorano il coinvolgimento e la ritenzione, rendendo più semplice creare video istruzionali e tutorial di impatto.

Semplifica i temi medici e migliora l'educazione sanitaria

.

Use HeyGen to create clear and concise instructional videos that simplify complex medical topics for better understanding.

Domande Frequenti

Come può HeyGen assistere nella creazione di video di formazione?

HeyGen semplifica la creazione di video formativi con i suoi avatar AI e le capacità di trasformazione del testo in video, permettendoti di produrre video istruttivi coinvolgenti in modo efficiente.

Quali funzionalità offre HeyGen per i tutorial video?

HeyGen offre una serie di funzionalità per i tutorial video, tra cui la generazione di voiceover, sottotitoli e modelli personalizzabili per arricchire i tuoi contenuti.

È possibile utilizzare HeyGen per creare video animati?

Sì, HeyGen supporta la creazione di video animati con la sua libreria multimediale e il supporto di stock, rendendo semplice aggiungere elementi dinamici ai tuoi progetti.

Perché scegliere HeyGen per i video dei presentatori?

HeyGen è ideale per i video dei presentatori grazie al controllo del branding e alla ridimensionabilità del rapporto d'aspetto, assicurando che i tuoi video siano in linea con l'identità del tuo marchio.

