Immagina un video tutorial di 60 secondi progettato per nuovi utenti di software, che funge da creatore di video demo di formazione conciso. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, guidando gli spettatori passo dopo passo con un tono audio incoraggiante e chiaro, sfruttando la robusta capacità di generazione di voiceover di HeyGen per spiegare semplicemente le funzionalità complesse.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video demo di prodotto dinamico di 45 secondi rivolto a potenziali clienti B2B, mostrando una soluzione innovativa. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, con musica di sottofondo vivace e un avatar AI energico come presentatore, alimentato da HeyGen, rendendo il processo di creazione video AI fluido e accattivante per i team di marketing.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video tutorial mirato di 75 secondi per l'educazione dei clienti, specificamente per i clienti esistenti che apprendono una funzionalità avanzata della piattaforma. Lo stile visivo e audio dovrebbe dare priorità alla chiarezza, impiegando un tono calmo e esplicativo insieme a sottotitoli/caption precisi generati da HeyGen, assicurando che ogni passaggio sia facilmente compreso.
Prompt di Esempio 3
Genera un video istruttivo di 30 secondi per i team interni per comprendere rapidamente un nuovo processo operativo, servendo come un efficiente creatore di video demo per scopi di documentazione. Lo stile visivo dovrebbe essere impattante e diretto, utilizzando i diversi modelli e scene di HeyGen per trasmettere informazioni rapidamente con un voiceover informativo.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il creatore di video demo di formazione

Crea facilmente video demo di formazione e di prodotto coinvolgenti in pochi minuti per informare ed educare il tuo pubblico con chiarezza professionale.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia delineando il tuo contenuto di formazione o incollando uno script esistente. La nostra capacità "Da testo a video da script" ti consente di generare istantaneamente il video iniziale, avviando il tuo processo di creazione video AI.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore
Migliora il tuo walkthrough di prodotto con una presenza coinvolgente sullo schermo. Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per trasmettere il tuo messaggio, rendendo il tuo video tutorial più dinamico e relazionabile per gli spettatori.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Brand
Assicurati che il tuo demo sia in linea con l'estetica della tua azienda. Utilizza i "Controlli di branding" per incorporare il tuo logo, colori e font, creando un'esperienza di kit di brand coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo demo di formazione, esportalo facilmente nel formato desiderato, come "MP4", pronto per la distribuzione. Questo assicura che il tuo prezioso contenuto di educazione dei clienti sia facilmente accessibile e condivisibile su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Semplifica le Informazioni Complesse

Semplifica i demo di prodotto complessi e la documentazione, migliorando la comprensione e l'impatto educativo per gli utenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video demo di formazione e walkthrough di prodotto?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video demo di formazione professionali e walkthrough di prodotto completi sfruttando la creazione avanzata di video AI. Puoi trasformare facilmente il testo in contenuti video coinvolgenti utilizzando avatar AI, garantendo un'educazione e un onboarding dei clienti coerenti con il tuo kit di brand integrato.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare la qualità e la portata globale dei video demo di prodotto?

HeyGen fornisce funzionalità robuste per elevare i tuoi video demo di prodotto, inclusi voiceover AI realistici e generazione automatica di sottotitoli per l'accessibilità. Inoltre, HeyGen supporta le capacità di traduzione, permettendoti di raggiungere un pubblico globale e migliorare la tua documentazione con facilità.

HeyGen può aiutarmi a creare video how-to e tutorial coinvolgenti in modo efficiente?

Sì, HeyGen è un creatore ideale di video how-to, consentendo la rapida creazione di video tutorial professionali direttamente da script di testo a video. Una volta perfezionato il tuo video istruttivo, puoi esportarlo facilmente come MP4, pronto per qualsiasi piattaforma.

Come posso garantire la coerenza del mio brand in tutti i walkthrough di prodotto e contenuti di onboarding generati dall'AI?

Con HeyGen, puoi mantenere una coerenza del brand incrollabile in tutti i tuoi walkthrough di prodotto e video di onboarding utilizzando il kit di brand integrato. Questa potente funzionalità ti consente di applicare senza soluzione di continuità il tuo logo, colori e font a ogni creazione video AI, rafforzando l'identità del tuo brand in tutti i materiali di educazione dei clienti.

