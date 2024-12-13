Sblocca l'Apprendimento Coinvolgente con il Generatore di Video di Curriculum di Formazione

Semplifica la creazione dei tuoi corsi. Trasforma gli script in video di formazione coinvolgenti istantaneamente con il potente Text-to-video da script di HeyGen.

Crea un video di onboarding dinamico di 45 secondi per i nuovi assunti, rivolto ai team di L&D, mostrando i valori chiave dell'azienda con uno stile visivo professionale e amichevole. Utilizza avatar AI per presentare le informazioni in modo chiaro, accompagnati da una generazione di Voiceover fluida. Questo video, sfruttando la potenza dei "video di formazione", dovrebbe fare una forte prima impressione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video informativo di 60 secondi "guide utente passo-passo", rivolto agli utenti esistenti e al personale di supporto tecnico, dimostrando una nuova funzionalità del prodotto con un'estetica visiva moderna, chiara e coinvolgente. Crea la narrazione utilizzando il Text-to-video da script, assicurando istruzioni precise e aggiungendo Sottotitoli/didascalie per l'accessibilità, migliorando la "documentazione video" complessiva.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale coinvolgente di 30 secondi per introdurre un nuovo "generatore di video di curriculum di formazione" a potenziali clienti e team di marketing, adottando uno stile visivo e audio vivace e dinamico. Seleziona da una varietà di Modelli e scene e incorpora elementi visivi pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock per evidenziare la sua efficienza come "generatore di video AI".
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di comunicazione interna collaborativo di 45 secondi per dipendenti e manager di apprendimento e sviluppo, promuovendo una cultura di "apprendimento e sviluppo" continuo con uno stile visivo incoraggiante e versatile. Sfrutta avatar AI per trasmettere messaggi chiave e garantisci una visione ottimale su varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, dimostrando il suo potenziale come "creatore di corsi AI".
Come Funziona un Generatore di Video di Curriculum di Formazione

Trasforma senza sforzo i tuoi materiali di formazione in video professionali, sfruttando l'AI per semplificare la creazione di contenuti per i team di apprendimento e sviluppo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia inserendo il tuo contenuto educativo direttamente o incollando il tuo script di formazione esistente. Il nostro generatore di video AI utilizza questa capacità di text-to-video da script per alimentare il processo di creazione, garantendo una narrazione accurata e coerente.
2
Step 2
Seleziona un Presentatore Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per agire come il tuo presentatore sullo schermo. Questi presentatori digitali realistici aiutano a coinvolgere i discenti e a trasmettere efficacemente il tuo messaggio di formazione.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Voiceover
Migliora il tuo video incorporando elementi visivi pertinenti, musica di sottofondo e narrazione professionale. Utilizza la nostra capacità di generazione di voiceover per creare voci dal suono naturale per il tuo script, completando il tuo contenuto visivo.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Rivedi il tuo video di curriculum di formazione completo, apportando eventuali aggiustamenti finali agli elementi visivi o al timing. Una volta perfezionato, esporta facilmente il tuo video di alta qualità utilizzando le nostre funzionalità di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto per una distribuzione senza soluzione di continuità e una documentazione video d'impatto.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione professionali?

HeyGen funge da avanzato generatore di video AI e generatore di video di curriculum di formazione, trasformando il testo in video di formazione coinvolgenti. Sfrutta avatar AI realistici e sofisticati voiceover AI per semplificare la produzione di documentazione video di alta qualità senza competenze di editing complesse.

HeyGen può essere utilizzato dai team di L&D per iniziative di apprendimento e sviluppo?

Assolutamente, HeyGen è un ideale creatore di corsi AI e potente strumento di authoring per i team di L&D. Li abilita a produrre in modo efficiente video di formazione di alta qualità e guide utente passo-passo, migliorando significativamente i programmi di apprendimento e sviluppo con contenuti professionali.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per contenuti video personalizzabili?

HeyGen, come piattaforma AI generativa versatile, offre ampie caratteristiche creative tra cui una vasta selezione di avatar AI personalizzabili e modelli progettati professionalmente. Questi strumenti, uniti a controlli di branding robusti, assicurano che i tuoi contenuti video si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio e la tua visione creativa.

Come assicura HeyGen una comunicazione di alta qualità e accessibile nella documentazione video?

HeyGen eccelle nel fornire voiceover AI di alta qualità direttamente dal tuo script, garantendo un audio chiaro e coinvolgente. Le sue capacità di text-to-video includono anche l'aggiunta automatica di sottotitoli/didascalie accurate, rendendo la tua documentazione video accessibile e comprensibile per un pubblico più ampio.

