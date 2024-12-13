Sblocca l'Apprendimento Coinvolgente con il Generatore di Video di Curriculum di Formazione
Semplifica la creazione dei tuoi corsi. Trasforma gli script in video di formazione coinvolgenti istantaneamente con il potente Text-to-video da script di HeyGen.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video informativo di 60 secondi "guide utente passo-passo", rivolto agli utenti esistenti e al personale di supporto tecnico, dimostrando una nuova funzionalità del prodotto con un'estetica visiva moderna, chiara e coinvolgente. Crea la narrazione utilizzando il Text-to-video da script, assicurando istruzioni precise e aggiungendo Sottotitoli/didascalie per l'accessibilità, migliorando la "documentazione video" complessiva.
Sviluppa un video promozionale coinvolgente di 30 secondi per introdurre un nuovo "generatore di video di curriculum di formazione" a potenziali clienti e team di marketing, adottando uno stile visivo e audio vivace e dinamico. Seleziona da una varietà di Modelli e scene e incorpora elementi visivi pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock per evidenziare la sua efficienza come "generatore di video AI".
Progetta un video di comunicazione interna collaborativo di 45 secondi per dipendenti e manager di apprendimento e sviluppo, promuovendo una cultura di "apprendimento e sviluppo" continuo con uno stile visivo incoraggiante e versatile. Sfrutta avatar AI per trasmettere messaggi chiave e garantisci una visione ottimale su varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, dimostrando il suo potenziale come "creatore di corsi AI".
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Corsi di Formazione Completi.
Sviluppa facilmente una gamma più ampia di corsi potenziati dall'AI per educare e coinvolgere una base di discenti globale.
Migliora il Coinvolgimento e la Retenzione dell'Apprendimento.
Utilizza video di formazione generati dall'AI per aumentare significativamente il coinvolgimento dei discenti e migliorare la ritenzione delle conoscenze.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione professionali?
HeyGen funge da avanzato generatore di video AI e generatore di video di curriculum di formazione, trasformando il testo in video di formazione coinvolgenti. Sfrutta avatar AI realistici e sofisticati voiceover AI per semplificare la produzione di documentazione video di alta qualità senza competenze di editing complesse.
HeyGen può essere utilizzato dai team di L&D per iniziative di apprendimento e sviluppo?
Assolutamente, HeyGen è un ideale creatore di corsi AI e potente strumento di authoring per i team di L&D. Li abilita a produrre in modo efficiente video di formazione di alta qualità e guide utente passo-passo, migliorando significativamente i programmi di apprendimento e sviluppo con contenuti professionali.
Quali caratteristiche creative offre HeyGen per contenuti video personalizzabili?
HeyGen, come piattaforma AI generativa versatile, offre ampie caratteristiche creative tra cui una vasta selezione di avatar AI personalizzabili e modelli progettati professionalmente. Questi strumenti, uniti a controlli di branding robusti, assicurano che i tuoi contenuti video si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio e la tua visione creativa.
Come assicura HeyGen una comunicazione di alta qualità e accessibile nella documentazione video?
HeyGen eccelle nel fornire voiceover AI di alta qualità direttamente dal tuo script, garantendo un audio chiaro e coinvolgente. Le sue capacità di text-to-video includono anche l'aggiunta automatica di sottotitoli/didascalie accurate, rendendo la tua documentazione video accessibile e comprensibile per un pubblico più ampio.