Generatore di Video per Corsi di Formazione: Crea Contenuti Coinvolgenti Velocemente

Trasforma l'apprendimento con il nostro generatore di video AI, sfruttando avatar AI per uno sviluppo coinvolgente dei dipendenti.

523/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video dinamico di 45 secondi rivolto a piccoli imprenditori e imprenditori che desiderano creare contenuti video coinvolgenti per i loro corsi online. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace ed energico, utilizzando i diversi Template e scene di HeyGen per mostrare opzioni di personalizzazione rapide. L'audio dovrebbe essere vivace e ispirante, dimostrando quanto facilmente si possano generare introduzioni di corsi professionali e clip promozionali senza un ampio editing.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo conciso di 30 secondi rivolto a creatori di contenuti ed educatori, illustrando la semplicità di trasformare il testo in lezioni video coinvolgenti. Il design visivo dovrebbe essere pulito e facile da usare, enfatizzando la facilità di creare narrazioni chiare attraverso la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen. L'audio dovrebbe essere amichevole e conversazionale, dimostrando come il generatore di testo in video consenta una rapida personalizzazione dei contenuti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video raffinato di 90 secondi per i dipartimenti HR, dettagliando come un creatore di corsi AI possa semplificare lo sviluppo di formazione essenziale per la conformità e l'onboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e affidabile, sfruttando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare le spiegazioni visive e il contesto. L'audio dovrebbe essere calmo e rassicurante, evidenziando la capacità di produrre video di formazione di alta qualità rapidamente e costantemente per lo sviluppo dei dipendenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Corsi di Formazione

Trasforma i tuoi materiali didattici in corsi video dinamici e coinvolgenti rapidamente ed efficacemente con la nostra piattaforma AI intuitiva.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per il Corso di Formazione
Inizia delineando il tuo contenuto formativo. Converti facilmente il tuo materiale scritto in uno script video dinamico, utilizzando la nostra capacità di testo in video da script per formare la base del tuo modulo, agendo come il tuo creatore di corsi AI.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI Coinvolgenti
Scegli da una vasta collezione di avatar AI per presentare il tuo contenuto. Questi presentatori realistici migliorano il coinvolgimento e personalizzano l'esperienza di apprendimento per il tuo pubblico, sfruttando la potenza degli avatar AI.
3
Step 3
Personalizza con Template Professionali
Eleva l'appeal visivo dei tuoi video di formazione utilizzando Template e scene progettati professionalmente. Queste scene pre-costruite forniscono un aspetto raffinato e coerente, riflettendo l'identità del tuo brand.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video di Formazione
Finalizza il tuo corso generando sottotitoli/didascalie per migliorare l'accessibilità. Una volta pronto, esporta facilmente il tuo video di formazione completato, assicurando che il contenuto video coinvolgente sia pronto per una distribuzione senza soluzione di continuità su qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Massimizza il Coinvolgimento e la Ritenzione della Formazione

.

Utilizza il generatore di video AI di HeyGen per creare contenuti accattivanti che aumentano significativamente il coinvolgimento dei discenti e la ritenzione delle conoscenze.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione dei miei video per corsi di formazione?

HeyGen funge da avanzato generatore di video AI, trasformando script in contenuti video coinvolgenti con avatar AI realistici e voiceover AI. Questo semplifica la creazione di video di formazione di alta qualità per i team L&D, rendendo efficiente la creazione di corsi.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per rendere i video di formazione più coinvolgenti?

HeyGen offre una vasta gamma di strumenti creativi, tra cui avatar AI personalizzabili, template professionali e diversi voiceover AI. Queste caratteristiche ti permettono di produrre video di formazione accattivanti che mantengono l'attenzione dei discenti e migliorano lo sviluppo dei dipendenti.

Il generatore di video AI di HeyGen può essere utilizzato per esigenze di formazione specifiche come la conformità o la formazione tecnica?

Sì, il potente generatore di testo in video di HeyGen è ideale per creare video di formazione specializzati, inclusi quelli per la conformità e la formazione tecnica. Consente di convertire rapidamente contenuti scritti in video professionali, garantendo coerenza e chiarezza per argomenti complessi.

Come semplifica HeyGen la produzione di video di formazione potenziati dall'AI?

HeyGen agisce come una piattaforma di formazione potenziata dall'AI intuitiva, semplificando la produzione video attraverso funzionalità come la conversione da testo a video, template pronti all'uso e sottotitoli automatici. Questo consente ai team L&D di generare rapidamente video di formazione professionali senza una vasta esperienza di editing video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo