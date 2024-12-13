Creatore di Video per Report di Completamento della Formazione: Migliora l'Apprendimento

Aumenta la ritenzione delle conoscenze con video formativi coinvolgenti, creati senza sforzo utilizzando la nostra funzione Testo in video da script.

Produci un video di onboarding conciso di 1 minuto rivolto ai nuovi assunti tecnici, con un avatar AI per spiegare configurazioni di sistema complesse. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, accompagnato da una voce narrante professionale generata direttamente dal tuo script, garantendo una comunicazione chiara e coinvolgente delle informazioni essenziali.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 45 secondi per il report di completamento della formazione destinato ai responsabili delle risorse umane e ai capi dipartimento, riassumendo i principali risultati e i prossimi passi dei recenti programmi di formazione. Utilizza la funzione di HeyGen 'Testo in video da script' per trasformare efficacemente i dati in una narrazione, presentata con uno stile visivo pulito e aziendale e sottotitoli chiari per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Crea un video educativo dettagliato di 1,5 minuti progettato per i dipendenti che apprendono nuovi software, concentrandosi sull'efficienza dell'educazione. Impiega i modelli e le scene estese di HeyGen per creare una presentazione visivamente coinvolgente ed esplicativa, arricchita da una voce narrante amichevole e chiara per guidare gli utenti attraverso il materiale in modo efficace, migliorando la ritenzione delle conoscenze.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di condivisione della conoscenza interna di 1 minuto per i membri del team che dimostra un nuovo processo 'Passo dopo passo sul posto di lavoro'. Incorpora elementi visivi dinamici utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per illustrare i passaggi, garantendo uno stile visivo pratico e diretto. Il risultato finale dovrebbe essere ottimizzato per varie piattaforme interne utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto, rendendo la formazione facilmente digeribile.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Report di Completamento della Formazione

Trasforma facilmente i tuoi dati e le tue intuizioni di completamento della formazione in video report coinvolgenti e condivisibili per informare gli stakeholder e celebrare i successi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Schema
Inizia creando uno script dettagliato o uno schema del tuo report di completamento della formazione. Utilizza la nostra funzione Testo in video da script per convertire automaticamente il tuo testo in scene video dinamiche.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per presentare visivamente i risultati del tuo report. Adatta il loro aspetto e la loro voce per allinearsi al tuo marchio e trasmettere efficacemente il tuo messaggio.
3
Step 3
Aggiungi una Narrazione Professionale
Arricchisci il tuo report con una generazione di voce narrante di alta qualità. Inserisci il tuo script e lascia che la nostra AI crei una narrazione chiara e coerente per guidare gli spettatori attraverso i risultati della tua formazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Report
Una volta completato il tuo video, utilizza la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per generarlo nel formato perfetto per qualsiasi piattaforma. Condividi il tuo report formativo rifinito per aumentare la ritenzione delle conoscenze e allineare il tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Informazioni Complesse

Trasforma concetti intricati in formati video chiari e digeribili per report educativi e formativi efficaci.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video formativi professionali?

HeyGen semplifica la creazione di `video formativi` di alta qualità permettendo agli utenti di generare `Testo in video da script` utilizzando `avatar AI` realistici e `voce narrante professionale` in pochi minuti. Questa piattaforma efficiente di `creazione video AI` riduce significativamente il tempo e lo sforzo di produzione.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per migliorare i contenuti educativi e la `ritenzione delle conoscenze`?

Come avanzato `software di formazione video`, HeyGen offre funzionalità robuste come `sottotitolazione e trascrizione` automatizzate per l'accessibilità e una vasta libreria di `modelli di video educativi` per aumentare la `ritenzione delle conoscenze`. Questi strumenti semplificano la produzione di materiali didattici efficaci.

HeyGen può integrare filmati di `registrazione dello schermo` per tutorial tecnici dettagliati o formazione software?

Sì, HeyGen facilita l'integrazione senza soluzione di continuità di filmati pre-registrati di `registrazione dello schermo` direttamente nei tuoi `video formativi`. Questo consente tutorial tecnici completi e dimostrazioni software all'interno dell'ambiente intuitivo di `editing video` della piattaforma.

Come posso mantenere la coerenza del marchio in tutti i miei `programmi di formazione` utilizzando HeyGen?

HeyGen fornisce controlli di `branding` robusti, permettendoti di incorporare facilmente il logo della tua azienda e i colori specifici del marchio in tutti i tuoi `video formativi`. Questo assicura un'identità visiva coerente in tutti i tuoi `programmi di formazione` con requisiti minimi di `editing video`.

