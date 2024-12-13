Crea un video avvincente di 45 secondi, perfetto per i vlogger di viaggio emergenti, che mostri il romanticismo di un viaggio in treno attraverso il paese. Usa uno stile visivo cinematografico con tonalità calde e ricche e una colonna sonora strumentale nostalgica e vivace per catturare l'essenza di percorsi pittoreschi. Sfrutta le ampie "Modelli & Scene" di HeyGens per creare rapidamente visual mozzafiato che trasportino gli spettatori in paesaggi incantevoli e realizzino i loro sogni di viaggio in treno come 'creatori di video di viaggio in treno'.

Creare un video