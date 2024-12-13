Creatore di Video per Fiere: Coinvolgi Più Partecipanti

Crea facilmente video straordinari per fiere con il nostro AI video maker e una vasta libreria di modelli e scene.

Sviluppa un video esplicativo di 1 minuto rivolto ai decisori tecnologici B2B durante una fiera, presentando la nostra nuova soluzione "AI video maker". Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale con animazioni di visualizzazioni dati, accompagnato da una voce narrante AI chiara e autorevole che spiega l'expertise tecnica. Utilizza gli `AI avatars` di HeyGen per presentare le caratteristiche e i benefici principali.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di aggiornamento interno di 45 secondi per i nostri team di vendita globali, dettagliando un recente miglioramento del prodotto utilizzando le nostre capacità di "video editing". Il video dovrebbe avere uno stile visivo aziendale e informativo con sovrapposizioni di testo sullo schermo e una narrazione concisa. Impiega il `Text-to-video from script` di HeyGen per generare contenuti in modo efficiente e `Sottotitoli/didascalie` per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un clip promozionale di 30 secondi progettato per i marketer dei social media per evidenziare una nuova funzionalità del nostro "strumento di produzione video" per iterazioni rapide di contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e coinvolgente con tagli rapidi e musica vivace, dimostrando la facilità di personalizzazione. Sfrutta il `Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto` di HeyGen per ottimizzare per varie piattaforme e `Modelli e scene` per una creazione rapida.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tutorial di 2 minuti per professionisti IT e utenti esperti, dimostrando una funzione avanzata dei nostri "strumenti AI pronti per l'impresa" in un ambiente software complesso. Lo stile visivo dovrebbe incorporare registrazioni dettagliate dello schermo e annotazioni precise, accompagnato da una voce narrante tecnica e istruttiva. Usa il `Supporto libreria multimediale/stock` di HeyGen per integrare catture dello schermo e `Generazione di voiceover` per garantire spiegazioni coerenti e chiare.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video per Fiere

Produci video promozionali coinvolgenti per la tua prossima fiera senza sforzo. Il nostro AI video maker semplifica la creazione, aiutandoti ad attrarre più visitatori e a presentare efficacemente il tuo marchio.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da Zero
Scegli da una libreria diversificata di modelli professionali o inizia con una tela bianca per progettare il tuo video per fiere.
2
Step 2
Personalizza con Voiceover AI
Migliora il tuo messaggio generando voiceover dal suono naturale dal tuo script utilizzando AI avanzata, garantendo una comunicazione chiara.
3
Step 3
Applica l'Identità del Tuo Marchio
Integra gli elementi unici del tuo marchio con colori, font e loghi personalizzati utilizzando i controlli di branding integrati per mantenere la coerenza.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Creazione
Scarica il tuo video di alta qualità in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere mostrato al tuo stand fieristico o condiviso sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Storie di Successo dei Clienti

.

Crea video potenti potenziati dall'AI per condividere storie di successo dei clienti ispiratrici, costruendo credibilità e fiducia con potenziali clienti al tuo stand.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video professionali con l'AI?

HeyGen è un leader nel settore degli AI video maker che semplifica la creazione di video professionali. Sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia di testo in video per generare contenuti coinvolgenti da semplici script, insieme alla generazione automatica di voiceover.

Posso personalizzare i video creati con HeyGen per adattarli all'identità del mio marchio?

Assolutamente. HeyGen offre robusti controlli di branding integrati, permettendoti di personalizzare facilmente i video con i tuoi loghi e colori specifici. Questo assicura che tutto il tuo contenuto di video marketing sia coerente con il marchio, rendendolo uno strumento potente per la produzione video.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per migliorare i contenuti video?

HeyGen offre funzionalità di editing video complete, inclusi sottotitoli automatici e animazioni di testo dinamiche, per migliorare i tuoi contenuti video. Gli utenti possono anche ridimensionare facilmente i rapporti d'aspetto ed esportare video di alta qualità per varie piattaforme.

HeyGen è adatto per produrre vari tipi di video di marketing?

Sì, HeyGen è progettato per aiutarti a creare una vasta gamma di video professionali, dai video per fiere coinvolgenti ai contenuti esplicativi dettagliati. La sua vasta libreria di modelli e scene rende la creazione di video accessibile per campagne di marketing diversificate.

