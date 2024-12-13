Il Tuo Creatore di Video per Town Hall per Eventi Senza Intoppi

Migliora le comunicazioni aziendali e il coinvolgimento del pubblico utilizzando potenti capacità di trasformazione del testo in video.

Genera un video conciso di 30 secondi progettato per le comunicazioni interne, mostrando un avatar AI professionale che fornisce aggiornamenti chiave dell'azienda a tutti i dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e aziendale, accompagnato da una voce chiara e sicura, utilizzando efficacemente gli avatar AI di HeyGen per una condivisione delle informazioni semplificata.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dinamico di 45 secondi che riassuma i punti salienti e le principali conclusioni di un recente evento virtuale, rivolto a stakeholder esterni e clienti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e coinvolgente, impiegando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per narrare approfondimenti cruciali delle comunicazioni aziendali.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale di 60 secondi vivace, mirato ad attrarre potenziali partecipanti a un prossimo incontro virtuale in diretta. La presentazione visiva e audio dovrebbe essere energica e invitante, con sottotitoli/caption automatici generati da HeyGen per garantire la massima accessibilità e coinvolgimento per gli incontri virtuali.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video istruttivo di 30 secondi per i nuovi partecipanti di un prossimo evento ibrido, spiegando come navigare al meglio le funzionalità della piattaforma. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo amichevole e tutorial, facendo uso efficiente dei Template e scene di HeyGen per una produzione rapida e coerente, migliorando l'esperienza complessiva degli strumenti di gestione degli eventi.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Town Hall

Crea town hall virtuali coinvolgenti e professionali con facilità, garantendo comunicazioni interne chiare e coinvolgimento del pubblico.

Step 1
Incolla il Tuo Script per il Town Hall
Trasforma senza sforzo il tuo contenuto scritto in visuali dinamiche utilizzando la nostra potente capacità di trasformazione del testo in video per presentazioni coinvolgenti.
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi e il Branding
Scegli tra una gamma di template professionali e applica i tuoi controlli di branding distintivi per assicurarti che i tuoi eventi virtuali riflettano l'identità della tua organizzazione.
Step 3
Aggiungi Sottotitoli Coinvolgenti
Migliora l'accessibilità del tuo contenuto per il town hall generando automaticamente sottotitoli e caption precisi, garantendo un'ampia portata.
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video per il town hall, quindi esportalo in vari formati di aspetto, pronto per lo streaming live o la condivisione su qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera video e clip coinvolgenti per i social media in pochi minuti

Crea rapidamente clip video coinvolgenti per annunci interni, teaser e riassunti relativi alle riunioni dei town hall.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri town hall virtuali e le comunicazioni aziendali?

HeyGen consente alle organizzazioni di creare town hall virtuali professionali e migliorare le comunicazioni aziendali utilizzando avatar AI e tecnologia di trasformazione del testo in video. Questo permette di avere messaggi coerenti e contenuti coinvolgenti, vitali per le comunicazioni interne e gli aggiornamenti aziendali.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video coinvolgenti per i town hall?

HeyGen fornisce un completo Creatore di Video per Town Hall con funzionalità come avatar AI, conversione del testo in video da script e sottotitoli automatici. Gli utenti possono anche utilizzare template personalizzabili e una libreria multimediale per produrre contenuti video di alta qualità e coinvolgenti in modo efficiente.

HeyGen può aiutare a semplificare le comunicazioni interne per grandi organizzazioni?

Assolutamente. HeyGen semplifica notevolmente le comunicazioni interne consentendo una rapida produzione di eventi virtuali e aggiornamenti coerenti e con marchio. Sfruttando avatar AI e trasformazione del testo in video, le aziende possono generare rapidamente video essenziali per i town hall e le comunicazioni aziendali per raggiungere efficacemente l'intera forza lavoro.

Come supporta HeyGen il branding e la personalizzazione per eventi virtuali?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendo agli utenti di integrare loghi aziendali e colori specifici del marchio nei loro eventi virtuali e video. Combinato con template personalizzabili e opzioni di scena, questo assicura che tutto il contenuto dei town hall mantenga un aspetto coerente e professionale.

