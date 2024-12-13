Generatore di video promozionali turistici: Marketing di Viaggi Potenziato dall'AI

Genera video promozionali professionali per le tue campagne di marketing trasformando facilmente script in immagini accattivanti con testo in video.

Crea un generatore di video promozionali turistici di 30 secondi che mostri i tesori nascosti di una città costiera, rivolto a giovani viaggiatori avventurosi in cerca di esperienze uniche. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e dinamico, con riprese aeree e primi piani immersivi, accompagnato da una colonna sonora di musica contemporanea e vivace del mondo. Utilizza l'ampia gamma di "Template e scene" di HeyGen per assemblare rapidamente un'anteprima professionale ed entusiasmante dell'attrattiva della destinazione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video commerciale di 45 secondi per un resort adatto alle famiglie, rivolto ai genitori che pianificano la prossima vacanza. L'estetica visiva dovrebbe essere calda e invitante, mostrando famiglie felici che si godono varie attività, mentre l'audio presenta una "Generazione di voiceover" amichevole e rassicurante che narra i servizi del resort su una musica di sottofondo dolce e incoraggiante. Questo video promozionale dovrebbe evidenziare comfort e divertimento.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video promozionale istruttivo di 60 secondi che dimostri quanto sia facile per le piccole agenzie di viaggio creare contenuti straordinari. Questo video, rivolto agli operatori turistici e ai proprietari di agenzie, dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e pulito con sovrapposizioni di testo animate e istruzioni chiare sullo schermo. La narrazione sarà guidata da una precisa "Trasformazione testo in video da script", accompagnata da musica strumentale ispiratrice, enfatizzando l'efficienza.
Prompt di Esempio 3
Crea uno spot turistico di 15 secondi per le piattaforme social per il quartiere storico di una città, rivolto ai residenti locali e ai visitatori del weekend per un nuovo tour a piedi. La presentazione visiva deve essere dinamica e visivamente sorprendente, con tagli rapidi di punti di riferimento e cultura locale, abbinati a un audio energico e di tendenza. Sfrutta la funzione "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per garantire un adattamento senza soluzione di continuità su varie piattaforme, massimizzando la portata delle campagne di marketing.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video Promozionali Turistici

Crea video promozionali accattivanti per la tua attività turistica senza sforzo. Genera contenuti di viaggio straordinari potenziati dall'AI in pochi minuti, senza necessità di competenze di editing.

1
Step 1
Scegli il Tuo Stile
Seleziona da un'ampia gamma di template progettati professionalmente per avviare il tuo progetto. I nostri template e scene forniscono una base perfetta per i tuoi video promozionali.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Carica facilmente i tuoi media o utilizza la funzione innovativa di HeyGen "Testo in video da script" per generare rapidamente scene coinvolgenti per i tuoi video promozionali.
3
Step 3
Migliora il Tuo Messaggio
Personalizza il tuo video con testo animato coinvolgente, visuali dinamiche e didascalie chiare. Applica i controlli del tuo marchio, inclusi loghi e colori, per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video promozionale turistico ed esportalo in vari rapporti d'aspetto ottimizzati per le piattaforme social. Il tuo video professionale è pronto per catturare il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira viaggi e crea entusiasmo

.

Sviluppa video di viaggio ispiratori che mostrano destinazioni, evocando il desiderio di viaggiare e incoraggiando gli spettatori a esplorare nuovi luoghi.

background image

Domande Frequenti

Come posso creare video promozionali coinvolgenti con HeyGen?

HeyGen ti consente di creare facilmente video promozionali accattivanti. Utilizza la nostra vasta gamma di template e scene generate dall'AI, combinati con testo animato ed effetti visivi, per far risaltare i tuoi contenuti. Questo creatore di video promozionali professionale semplifica il processo creativo.

HeyGen è adatto per generare video promozionali turistici senza competenze complesse di editing?

Assolutamente! HeyGen è un generatore di video promozionali turistici intuitivo progettato per utenti senza esperienza avanzata di editing video. Il suo editor drag-and-drop significa che non è necessario alcun editing video, permettendoti di produrre rapidamente video di viaggio straordinari.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per migliorare le mie campagne di marketing?

HeyGen, come editor video avanzato potenziato dall'AI, offre funzionalità potenti per elevare le tue campagne di marketing. Sfrutta avatar AI, capacità di testo in video e scene dinamiche generate dall'AI per produrre contenuti visivi coinvolgenti con facilità.

Come aiuta HeyGen a ottimizzare i contenuti promozionali per piattaforme social come Instagram?

HeyGen ti aiuta a ottimizzare i contenuti promozionali per varie piattaforme social, inclusa Instagram, fornendo rapporti d'aspetto flessibili e opzioni di esportazione. Aggiungi facilmente sottotitoli e testo animato per assicurarti che i tuoi messaggi risuonino tra diversi pubblici, massimizzando la tua portata.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo