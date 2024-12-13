Generatore di Video Tour: Crea Tour Coinvolgenti Senza Sforzo

Trasforma senza sforzo foto statiche in affascinanti tour video utilizzando i nostri modelli e scene intuitivi per visuali cinematografiche.

Crea un video tour coinvolgente di 60 secondi per agenti immobiliari, dimostrando come trasformare foto statiche in affascinanti tour video con l'AI Video Generator di HeyGen. Questa presentazione professionale ed elegante dovrebbe includere una voce narrante chiara e coinvolgente generata tramite la funzione di generazione vocale di HeyGen, trasformando un semplice script in una narrazione raffinata per i potenziali acquirenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale avventuroso di 90 secondi per blogger di viaggio, utilizzando HeyGen come AI Travel Video Maker per mostrare una destinazione con visuali cinematografiche. La sequenza dinamica e ad alta energia dovrebbe incorporare ricchi media dalla libreria della piattaforma e sottotitoli accattivanti generati da HeyGen, ispirando gli spettatori a esplorare.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video tour amichevole di 45 secondi per piccoli imprenditori, dettagliando i loro servizi con uno stile visivo pulito e informativo, evidenziando la facilità delle funzioni di modifica video automatiche. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per fungere da guide coinvolgenti attraverso vari modelli e scene predefiniti, illustrando quanto sia semplice creare Video Tour professionali.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo dettagliato di 2 minuti per i responsabili marketing di prodotto, concentrandoti sulle caratteristiche di un nuovo prodotto con video nitidi e ad alta risoluzione. Il pezzo educativo, costruito da prompt testuali utilizzando le capacità di testo-a-video di HeyGen, dovrebbe anche dimostrare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le opzioni di esportazione per la distribuzione multipiattaforma, con una voce narrante professionale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Tour

Crea senza sforzo video tour straordinari per immobili, viaggi o qualsiasi vetrina, trasformando i tuoi contenuti con visuali e narrazioni potenziate dall'AI.

1
Step 1
Carica i Tuoi Contenuti
Inizia caricando le tue foto e clip video. Il nostro strumento AI può trasformare foto statiche in affascinanti tour video, preparando il terreno per la tua vetrina.
2
Step 2
Genera una Narrazione Coinvolgente
Inserisci il tuo script o i tuoi prompt testuali per generare automaticamente voci narranti professionali con voci AI realistiche, aggiungendo un livello audio coinvolgente al tuo video tour.
3
Step 3
Personalizza le Visuali con i Modelli
Seleziona tra una varietà di modelli predefiniti e personalizza le tue scene per ottenere visuali cinematografiche straordinarie, perfettamente in linea con lo stile unico del tuo tour.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Tour
Scarica il tuo video tour finito in alta risoluzione, utilizzando opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto flessibili per una condivisione senza soluzione di continuità su piattaforme social o per l'incorporamento sul tuo sito web.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Visivamente Destinazioni e Proprietà

.

Crea straordinari tour video potenziati dall'AI per evidenziare le caratteristiche chiave di destinazioni di viaggio o immobili, attirando più visitatori e acquirenti potenziali.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI per i contenuti di tour?

HeyGen sfrutta la tecnologia AI avanzata per rendere la generazione di video AI semplice. Gli utenti possono creare rapidamente video tour coinvolgenti fornendo semplicemente prompt testuali o utilizzando modelli predefiniti, tutto alimentato dal sistema intelligente di HeyGen. Questa piattaforma semplifica il processo di modifica video automatica, consentendo a chiunque di produrre Video Tour professionali.

HeyGen può trasformare foto statiche in affascinanti tour video?

Assolutamente! HeyGen è uno strumento potente per trasformare foto statiche in affascinanti tour video. Puoi caricare le tue immagini e utilizzare l'AI Video Editor di HeyGen per dar loro vita con visuali cinematografiche dinamiche, voci AI realistiche e sottotitoli personalizzati, perfetti per video immobiliari o progetti di AI Travel Video Maker.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per la generazione di testo-a-video?

HeyGen offre robuste capacità di testo-a-video AI, permettendo agli utenti di generare video da script in oltre 40 lingue con voci AI realistiche e supporto per sottotitoli generati dall'AI. La piattaforma funge da editor video online completo, consentendo un controllo preciso su elementi come audio sincronizzato ed effetti visivi direttamente dai prompt testuali.

Come può HeyGen garantire una qualità video ad alta risoluzione per i miei video di viaggio?

HeyGen è progettato per produrre contenuti video ad alta risoluzione, offrendo opzioni di output fino alla risoluzione Full HD (1080p). Questo assicura che i tuoi progetti di AI Travel Video Maker, sia per i social media che per uso professionale, mantengano una qualità video eccezionale e visuali sorprendenti. HeyGen rende facile generare video di qualità professionale senza compromettere la chiarezza.

