Generatore di Video di Marketing TikTok: Crea Contenuti Virali con l'AI

Produci senza sforzo annunci TikTok ad alte prestazioni e video brevi coinvolgenti utilizzando modelli personalizzabili per una rapida creazione di contenuti.

Immagina un annuncio TikTok vivace e dinamico di 30 secondi, rivolto alle piccole imprese, che mostra rapidamente come la funzione di testo-a-video di HeyGen, alimentata dal nostro AI TikTok Video Generator, possa trasformare un'idea semplice in contenuti coinvolgenti con sottotitoli automatici e una traccia audio alla moda.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i marketer e le agenzie, crea un video professionale e moderno di 45 secondi utilizzando avatar AI dalla vasta selezione di HeyGen, dimostrando come i modelli e le scene personalizzabili possano semplificare la creazione di campagne diverse con una voce narrante AI chiara e autorevole.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di marketing dinamico e accattivante di 60 secondi rivolto ai creatori di contenuti, illustrando come generare annunci TikTok senza sforzo sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini accattivanti e la sua precisa generazione di voiceover, completa di transizioni fluide e musica royalty-free.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video verticale amichevole ed educativo di 15 secondi, ideale per i principianti del marketing digitale, che spiega brevemente come il generatore di video di marketing TikTok di HeyGen semplifica il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per una visualizzazione mobile perfetta, rinforzato con sottotitoli chiari e una voce AI amichevole.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video TikTok AI

Crea senza sforzo video verticali coinvolgenti e ad alte prestazioni per le tue campagne di marketing TikTok con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo prompt di testo o script. La nostra capacità di testo-a-video trasformerà le tue idee in una bozza iniziale accattivante per il tuo video di marketing TikTok, sfruttando le funzionalità del generatore di script AI.
2
Step 2
Seleziona Immagini e Voci
Arricchisci il tuo video scegliendo da una vasta libreria di avatar AI e voci AI realistiche per trasmettere il tuo messaggio con impatto e personalità.
3
Step 3
Personalizza e Affina
Personalizza ulteriormente i tuoi contenuti aggiungendo sottotitoli per l'accessibilità, incorporando elementi di branding e selezionando musica royalty-free per impostare il tono perfetto.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza la tua creazione e utilizza la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per garantire che il tuo video verticale sia perfettamente ottimizzato e pronto per la pubblicazione su TikTok.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra storie di successo dei clienti con video AI coinvolgenti

.

Evidenzia testimonianze autentiche dei clienti e storie di marca su TikTok, costruendo fiducia e credibilità con il tuo pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come può l'AI di HeyGen aiutarmi a creare video TikTok coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare contenuti TikTok originali e ad alte prestazioni con il suo avanzato AI TikTok Video Generator. Sfrutta gli avatar AI, le voci AI e i modelli personalizzabili per produrre video brevi e accattivanti rapidamente ed efficacemente, perfettamente adattati alla piattaforma.

Quali tipi di contenuti creativi posso generare per TikTok usando HeyGen?

Con HeyGen, puoi generare una vasta gamma di contenuti creativi per TikTok, dai video di marketing dinamici e storie di marca coinvolgenti agli annunci UGC autentici. I nostri strumenti potenziati dall'AI supportano narrazioni coinvolgenti in formato video verticale, arricchite con opzioni come musica royalty-free.

HeyGen supporta la trasformazione di script di testo in video pronti per TikTok?

Assolutamente, HeyGen trasforma i tuoi script di testo in video rifiniti e pronti per TikTok senza sforzo. Utilizza il nostro generatore di script AI, aggiungi sottotitoli automatici e integra ricchi filmati stock per creare video verticali professionali con facilità nel nostro editor video intuitivo.

Posso personalizzare i miei video TikTok con elementi visivi unici e branding in HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per garantire che i tuoi video TikTok siano in linea con il tuo marchio. Personalizza i tuoi contenuti utilizzando modelli personalizzabili, integra i controlli del tuo marchio e utilizza persino avatar AI per creare ganci unici di 6 secondi ottimizzati per video verticali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo