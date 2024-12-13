creatore di video per annunci TikTok: Crea Annunci TikTok Virali Velocemente

Genera creativi pubblicitari TikTok ad alte prestazioni con avatar AI per aumentare il coinvolgimento e le conversioni.

Crea un annuncio dinamico di 30 secondi su TikTok per presentare un nuovo prodotto, rivolto a proprietari di piccole imprese e marketer digitali che vogliono generare rapidamente contenuti coinvolgenti. Il video dovrebbe avere una colonna sonora musicale veloce e di tendenza con immagini luminose e accattivanti che sembrano autentiche e generate dagli utenti. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare i vantaggi del prodotto in uno stile diretto alla telecamera, dimostrando quanto sia facile produrre annunci TikTok ad alte prestazioni senza riprese complesse.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio video conciso di 45 secondi su TikTok progettato per agenzie di marketing e aziende di e-commerce che cercano di semplificare il processo di creazione degli annunci. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, professionale e vivace, con una generazione di voiceover chiara che guida gli spettatori attraverso una soluzione. Sfrutta i numerosi Template e scene di HeyGen per evidenziare quanto sia facile produrre creativi pubblicitari diversificati, con il vantaggio aggiunto del ridimensionamento del rapporto d'aspetto e delle esportazioni per la distribuzione su più piattaforme.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio creativo di 60 secondi che catturi l'attenzione, rivolto a creatori di contenuti e specialisti di marketing che aspirano a realizzare annunci TikTok virali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e leggermente umoristico, progettato per catturare immediatamente l'attenzione degli spettatori e mantenere il coinvolgimento. Trasforma uno script avvincente in un video accattivante utilizzando la funzione Text-to-video from script di HeyGen, garantendo la massima portata e accessibilità con sottotitoli generati automaticamente per la visione silenziosa.
Prompt di Esempio 3
Progetta un annuncio video breve e coinvolgente di 30 secondi per coinvolgere product manager e strateghi di campagne che cercano di creare annunci TikTok mirati e ad alte prestazioni. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo caldo, relazionabile e basato su una storia, completato da un design sonoro chiaro e personalizzato. Migliora la narrazione utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen per aggiungere un tocco personale e integrare diverse immagini dalla libreria multimediale/supporto stock per illustrare come il prodotto risolva efficacemente i punti dolenti specifici del pubblico.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Annunci TikTok

Sfrutta l'AI per creare rapidamente annunci video TikTok coinvolgenti e ad alte prestazioni con qualità professionale, progettati per avere il massimo impatto sul tuo pubblico.

1
Step 1
Scegli la Tua Base
Inizia il tuo percorso con il creatore di video per annunci TikTok selezionando tra una gamma di template professionali o avatar AI realistici per costruire il nucleo del tuo annuncio.
2
Step 2
Genera il Tuo Annuncio Scriptato
Incolla il tuo script e sfrutta la nostra capacità di trasformare il testo in video da script per trasformare istantaneamente il tuo testo in un creativo pubblicitario dinamico e coinvolgente.
3
Step 3
Migliora con Immagini
Personalizza il tuo annuncio integrando facilmente immagini dalla vasta libreria multimediale/supporto stock, assicurando che i tuoi annunci video TikTok siano visivamente accattivanti.
4
Step 4
Esporta per TikTok
Finalizza il tuo annuncio utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattarsi perfettamente al formato di TikTok, quindi caricalo direttamente su TikTok Ads Manager per il lancio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Annunci Autentici in Stile UGC

.

Produci video autentici in stile contenuto generato dagli utenti (UGC) con l'AI per costruire fiducia e risuonare profondamente con il tuo pubblico su TikTok.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio processo creativo per gli annunci TikTok?

HeyGen è un avanzato creatore di video AI che semplifica la creazione di annunci video TikTok coinvolgenti, aiutandoti a produrre creativi pubblicitari TikTok ad alte prestazioni in modo efficiente.

HeyGen supporta la creazione di video in stile UGC per gli annunci TikTok?

Sì, HeyGen ti consente di generare video UGC autentici per gli annunci TikTok utilizzando avatar AI realistici e voiceover diversificati, perfetti per creare annunci TikTok virali.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un creatore di video ideale per gli annunci TikTok?

HeyGen offre potenti funzionalità di editing come la generazione di video da testo a partire da uno script e template personalizzabili, rendendolo un efficiente creatore di video AI per produrre brevi annunci video ottimizzati per TikTok.

Come assicura HeyGen che i miei annunci TikTok riflettano la coerenza del marchio?

HeyGen offre controlli di branding completi per incorporare il tuo logo e i tuoi colori, insieme a sottotitoli automatici e ridimensionamento del rapporto d'aspetto, garantendo che i tuoi annunci TikTok mirati mantengano un aspetto professionale.

