Creatore di Video a Prezzi Differenziati per Ogni Azienda
Produci senza sforzo video straordinari utilizzando potenti avatar AI, progettati per ogni budget e scala di produzione.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video tutorial di 1 minuto rivolto a sviluppatori e professionisti IT, dimostrando come sfruttare HeyGen per la creazione automatizzata di video, concentrandosi in particolare sull'accesso API. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e tecnico, utilizzando registrazioni dello schermo dell'integrazione del codice e una voce narrante AI sofisticata, illustrando come i sottotitoli/caption automatici possano essere generati e come gli avatar AI possano trasmettere informazioni tecniche in modo efficiente.
Crea un video istruttivo di 2 minuti progettato per formatori aziendali e redattori tecnici, mostrando la facilità di produrre video esplicativi coinvolgenti per la documentazione interna. L'approccio visivo dovrebbe essere diretto e passo-passo, utilizzando una voce narrante AI calma e istruttiva, enfatizzando l'utilità di modelli e scene e il supporto esteso della libreria/stock media per una rapida creazione di video.
Genera un video promozionale di 45 secondi rivolto ad agenzie di marketing e creatori di contenuti, evidenziando la versatilità degli avatar AI di HeyGen e le capacità di voiceover nei suoi piani flessibili. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e visivamente coinvolgente, mostrando vari stili di avatar e toni di voce, con una voce narrante AI energica che dimostra come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto possano adattare i contenuti per diverse piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Crea Annunci Video ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci video di impatto che generano risultati, massimizzando efficacemente i tuoi crediti di produzione.
Genera Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Produci un alto volume di video e clip accattivanti per le piattaforme social in modo efficiente, supportando strategie di contenuto diversificate.
Domande Frequenti
Come facilita HeyGen la generazione di video da testo?
HeyGen offre agli utenti capacità avanzate di generazione di video da testo, permettendoti di trasformare script in video dinamici con avatar AI e capacità di voiceover realistico con facilità. Questo processo semplificato accelera la creazione di video senza editing complesso.
Quali controlli di branding sono disponibili all'interno di HeyGen?
HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendoti di mantenere un'identità di marca coerente in tutti i tuoi contenuti video. Puoi facilmente applicare loghi personalizzati, colori e font ai tuoi video, garantendo video esplicativi o materiali di marketing professionali e in linea con il brand.
HeyGen può regolare i rapporti d'aspetto dei video e aggiungere sottotitoli automaticamente?
Sì, HeyGen fornisce opzioni flessibili di ridimensionamento del rapporto d'aspetto per ottimizzare i tuoi video per varie piattaforme, insieme alla generazione automatica di sottotitoli/caption. Questo assicura che i tuoi contenuti video siano accessibili e perfettamente formattati per qualsiasi canale.
Quali risorse offre HeyGen per la creazione di video con avatar AI?
HeyGen fornisce una libreria media completa e una vasta selezione di modelli per avviare la creazione dei tuoi video. Puoi facilmente integrare avatar AI straordinari e sfruttare queste risorse per produrre contenuti coinvolgenti in modo efficiente.