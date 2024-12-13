Creatore di Video Testimonial: Aumenta Fiducia e Conversioni

Aumenta la credibilità del marchio e i tassi di conversione con video coinvolgenti, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per una narrazione autentica.

Sviluppa un video di testimonianza cliente di 1 minuto che mostri la trasformazione di un prodotto o servizio, rivolto a potenziali nuovi clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e ottimista, con un avatar AI che racconta una storia autentica e relazionabile con una chiara generazione di Voiceover, dimostrando una maggiore credibilità del marchio.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di testimonianza dipendente di 45 secondi progettato per attrarre i migliori talenti, enfatizzando una cultura aziendale positiva, per i team HR e di reclutamento. Usa uno stile visivo professionale e ispirante con modelli personalizzabili per evidenziare i benefici chiave, garantendo accessibilità attraverso sottotitoli nitidi, aumentando efficacemente la consapevolezza del marchio.
Prompt di Esempio 2
Produci un potente video di testimonianza evento di 30 secondi che riassuma il feedback positivo dei partecipanti, rivolto agli organizzatori di eventi per promuovere futuri incontri. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e vivace, utilizzando il testo-a-video da script per citazioni d'impatto e arricchendo la scena con immagini rilevanti dalla libreria multimediale/supporto stock per connettersi con il tuo pubblico a livello emotivo.
Prompt di Esempio 3
Immagina di creare un video dettagliato di narrazione cliente di 2 minuti per i team di vendita B2B, illustrando come una soluzione specifica affronta i punti dolenti dei clienti e fornisce risultati misurabili. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente professionale e informativo, sfruttando il software di testimonianza video per facilitare il montaggio video automatico e garantire che l'esportazione finale sia ottimizzata per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto, puntando infine a migliorare i tassi di conversione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Testimonial

Trasforma senza sforzo il feedback dei clienti in video testimonial coinvolgenti con la nostra piattaforma intuitiva alimentata da AI, aumentando la credibilità e l'engagement del marchio.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia selezionando un modello professionale o avviando un nuovo progetto. Utilizza i nostri modelli e scene diversificati per fornire una solida base per il tuo video testimonial personalizzabile.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto e Avatar AI
Inserisci lo script della testimonianza del tuo cliente. Migliora il tuo video scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI per trasmettere il messaggio, o integra le tue riprese.
3
Step 3
Personalizza e Affina con il Branding
Personalizza il tuo video con i colori e il logo del tuo marchio utilizzando i nostri controlli di branding. Aggiungi musica di sottofondo, animazioni di testo e transizioni per un aspetto raffinato.
4
Step 4
Esporta e Condividi i Tuoi Video Testimonial
Una volta perfezionato il tuo video testimonial, esportalo utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto adatti a tutte le piattaforme. Condividi i tuoi video testimonial coinvolgenti per costruire fiducia e connetterti con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti Coinvolgenti per i Social Media

.

Sfrutta potenti testimonianze clienti per produrre video accattivanti sui social media che aumentano l'interazione del pubblico e la portata organica.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video testimonial AI?

HeyGen rivoluziona la creazione di video testimonial coinvolgenti sfruttando la tecnologia AI avanzata. La nostra piattaforma consente agli utenti di generare avatar AI realistici e Voiceover AI direttamente dagli script, semplificando l'intero processo di produzione. Puoi facilmente aggiungere sottotitoli e beneficiare delle funzionalità di montaggio video automatico per creare testimonianze clienti professionali in modo efficiente.

Quali funzionalità offre HeyGen per personalizzare i video testimonial?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per garantire che i tuoi video testimonial riflettano il tuo marchio. Puoi scegliere tra modelli personalizzabili, utilizzare la funzione di testa parlante e incorporare i tuoi controlli di branding. La nostra piattaforma supporta anche una libreria multimediale completa e consente il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, garantendo che le tue storie di clienti siano consegnate in video di qualità 4K con sottotitoli professionali e animazioni di testo.

Posso integrare e condividere facilmente i miei video testimonial HeyGen?

Assolutamente. HeyGen è progettato per una condivisione e integrazione senza soluzione di continuità dei tuoi video testimonial. Una volta creati, puoi esportare facilmente i tuoi video finiti in vari formati adatti per l'integrazione sui social media. La piattaforma offre anche supporto multilingue e genera automaticamente sottotitoli per raggiungere un pubblico più ampio, massimizzando l'impatto delle tue testimonianze clienti.

HeyGen offre strumenti per una produzione efficiente di video testimonial?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente il flusso di lavoro di produzione dei video testimonial. La nostra piattaforma ti aiuta a "Creare un Nuovo Progetto" rapidamente, sfruttare una ricca libreria di script e beneficiare del montaggio video automatico. Puoi "Modificare il layout, lo script e la musica" e "Renderizzare il tuo video" in modo efficiente, consentendo la creazione rapida di potenti testimonianze clienti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo