Crea video straordinari con Telegram Video Maker
Trasforma le tue idee in video accattivanti utilizzando avatar IA e funzioni di testo in video, tutto all'interno di Telegram.
Esplorare Esempi
Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo comando in un video completo.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi comandi.
Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo comando in un video completo.
Immergiti nell'aspetto tecnico della creazione di video con un tutorial di 60 secondi su come utilizzare il bot di Telegram Xero AI per un'edizione video senza complicazioni. Rivolto a utenti con conoscenze tecnologiche e montatori video, questo video mostra le potenti capacità di fusione e taglio video di HeyGen. Lo stile visivo è elegante e moderno, con una narrazione chiara e concisa per assicurare un'esperienza di apprendimento fluida.
Scatena la tua creatività in questo video di 30 secondi pensato per i professionisti del marketing digitale e gli influencer. Scopri come aggiungere un tocco personale ai tuoi video con gli avatar IA e la generazione di voce fuori campo di HeyGen. Il video mette in evidenza l'uso di adesivi animati per arricchire la narrazione, il tutto su uno sfondo visivo vivace e accattivante, accompagnato da una traccia audio orecchiabile e ritmata.
Questo video di 60 secondi è pensato per educatori e formatori che cercano di migliorare il loro materiale didattico. Impara a utilizzare efficacemente la funzione di sottotitoli/didascalie di HeyGen per rendere i tuoi video più accessibili e informativi. Lo stile visivo è pulito e professionale, con un focus sulla chiarezza e leggibilità, supportato da una voce fuori campo calma e informativa che guida gli spettatori attraverso il processo.
Motore Creativo
Senza attrezzatura. Senza interruzioni. Solo il tuo Agente Video IA al lavoro
Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.
Creazione di Video Nativi
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Generazione di video end-to-end
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Costruito con Struttura e Scopo
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casi d'uso
HeyGen rivoluziona il modo in cui crei video per Telegram attraverso l'uso della generazione di video con intelligenza artificiale. Che tu stia creando adesivi animati o editando video, gli strumenti di HeyGen semplificano il processo, rendendo più facile la produzione di contenuti di alta qualità rapidamente.
Crea video e clip accattivanti per i social network in pochi minuti.
Quickly create captivating videos for Telegram using HeyGen's AI video generator, enhancing your social media presence effortlessly.
Incrementa la partecipazione e la ritenzione nella formazione con l'IA.
Utilize HeyGen to produce educational videos that captivate and retain your audience's attention, perfect for sharing on Telegram.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare la creazione dei miei video su Telegram?
HeyGen offre un potente generatore di video AI che semplifica il processo di creazione di video accattivanti per Telegram. Con funzionalità come testo in video e adesivi animati, puoi facilmente creare contenuti creativi che spiccano.
Cosa rende unico il generatore di video AI di HeyGen?
Il generatore di video con IA di HeyGen è unico per la sua capacità di creare video a partire da copioni utilizzando avatar IA e generazione di voce fuori campo. Questo permette un'esperienza di creazione di video senza interruzioni e professionale.
HeyGen può aiutare con compiti di editing video?
Sì, HeyGen offre capacità complete di editing video, inclusi il ritaglio di video, la fusione e l'aggiunta di sottotitoli. Queste caratteristiche assicurano che i tuoi video siano rifiniti e pronti per qualsiasi piattaforma.
HeyGen supporta la personalizzazione del marchio nei contenuti video?
Certamente, HeyGen ti permette di incorporare elementi del brand come loghi e colori nei tuoi video, assicurando che il tuo contenuto sia allineato con l'identità del tuo marchio.