Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo comando in un video completo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi comandi.

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo comando in un video completo.

Immergiti nell'aspetto tecnico della creazione di video con un tutorial di 60 secondi su come utilizzare il bot di Telegram Xero AI per un'edizione video senza complicazioni. Rivolto a utenti con conoscenze tecnologiche e montatori video, questo video mostra le potenti capacità di fusione e taglio video di HeyGen. Lo stile visivo è elegante e moderno, con una narrazione chiara e concisa per assicurare un'esperienza di apprendimento fluida.
Scatena la tua creatività in questo video di 30 secondi pensato per i professionisti del marketing digitale e gli influencer. Scopri come aggiungere un tocco personale ai tuoi video con gli avatar IA e la generazione di voce fuori campo di HeyGen. Il video mette in evidenza l'uso di adesivi animati per arricchire la narrazione, il tutto su uno sfondo visivo vivace e accattivante, accompagnato da una traccia audio orecchiabile e ritmata.
Questo video di 60 secondi è pensato per educatori e formatori che cercano di migliorare il loro materiale didattico. Impara a utilizzare efficacemente la funzione di sottotitoli/didascalie di HeyGen per rendere i tuoi video più accessibili e informativi. Lo stile visivo è pulito e professionale, con un focus sulla chiarezza e leggibilità, supportato da una voce fuori campo calma e informativa che guida gli spettatori attraverso il processo.
Motore Creativo

Senza attrezzatura. Senza interruzioni. Solo il tuo Agente Video IA al lavoro

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.

Creazione di Video Nativi

Generazione di video end-to-end

Costruito con Struttura e Scopo

Recensioni

Come funziona il creatore di video di Telegram

Impara a creare video accattivanti senza sforzo utilizzando il bot di Telegram Xero AI.

Step 1
Crea con il Generatore di Video IA
Inizia utilizzando la funzione di generazione video AI del bot di Telegram Xero AI. Questo strumento ti permette di trasformare le tue idee creative in video impressionanti senza sforzo.
Step 2
Aggiungere adesivi animati
Migliora il tuo video aggiungendo adesivi animati. Questa caratteristica conferisce un tocco vivace e dinamico al tuo contenuto, rendendolo più attraente per il tuo pubblico.
Step 3
Utilizzare strumenti di editing video
Utilizza le capacità di editing video per tagliare, unire o comprimere il tuo video. Questi strumenti assicurano che il prodotto finale sia rifinito e professionale.
Step 4
Esportare con sottotitoli
Infine, esporta il tuo video con sottotitoli per renderlo accessibile a un pubblico più ampio. Questa funzione assicura che il tuo messaggio sia chiaro e comprensibile.

Casi d'uso

HeyGen rivoluziona il modo in cui crei video per Telegram attraverso l'uso della generazione di video con intelligenza artificiale. Che tu stia creando adesivi animati o editando video, gli strumenti di HeyGen semplificano il processo, rendendo più facile la produzione di contenuti di alta qualità rapidamente.

Presenta storie di successo dei clienti con video coinvolgenti di IA

Craft compelling customer success stories with HeyGen, making them ideal for sharing and promoting on Telegram.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione dei miei video su Telegram?

HeyGen offre un potente generatore di video AI che semplifica il processo di creazione di video accattivanti per Telegram. Con funzionalità come testo in video e adesivi animati, puoi facilmente creare contenuti creativi che spiccano.

Cosa rende unico il generatore di video AI di HeyGen?

Il generatore di video con IA di HeyGen è unico per la sua capacità di creare video a partire da copioni utilizzando avatar IA e generazione di voce fuori campo. Questo permette un'esperienza di creazione di video senza interruzioni e professionale.

HeyGen può aiutare con compiti di editing video?

Sì, HeyGen offre capacità complete di editing video, inclusi il ritaglio di video, la fusione e l'aggiunta di sottotitoli. Queste caratteristiche assicurano che i tuoi video siano rifiniti e pronti per qualsiasi piattaforma.

HeyGen supporta la personalizzazione del marchio nei contenuti video?

Certamente, HeyGen ti permette di incorporare elementi del brand come loghi e colori nei tuoi video, assicurando che il tuo contenuto sia allineato con l'identità del tuo marchio.

