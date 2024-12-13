Telegram Creatore di Video di Gruppo per Contenuti Coinvolgenti

Crea video di gruppo affascinanti con generatori di video IA che trasformano i tuoi script in storie visive impressionanti.

Sviluppa un video esplicativo di 1 minuto rivolto ai proprietari di piccole imprese, dimostrando come i Generatori di Video con IA ottimizzano la produzione di contenuti. Lo stile visivo deve essere professionale e pulito, con immagini autorevoli e una voce fuori campo chiara e concisa. Utilizza la funzionalità di Testo-a-video di HeyGen per convertire rapidamente testo di marketing in un video convincente.

See What Video Agent Can Create

Try it yourself! Sign up now to receive 3 free videos

background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motore Creativo

Senza attrezzatura. Senza interruzioni. Solo il tuo Agente Video IA in azione

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.

Creazione di Video Nativi

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generazione di video end-to-end

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Costruito con Struttura e Scopo

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Recensioni

Come creare un gruppo video su Telegram

Crea facilmente video accattivanti per il tuo gruppo Telegram con le potenti funzioni di intelligenza artificiale di HeyGen, rendendo la comunicazione più dinamica e coinvolgente per il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il tuo video a partire da un testo
Inizi inserendo la sua sceneggiatura e lasci che la funzione "Testo a video a partire da sceneggiatura" di HeyGen generi istantaneamente una bozza iniziale di video per il suo gruppo di Telegram. Questo la aiuta a creare contenuti video rapidamente.
2
Step 2
Scegli e personalizza il tuo presentatore IA
Scegli tra un'ampia gamma di "avatar IA" per rappresentarti sullo schermo, assicurando che il tuo messaggio venga consegnato in modo professionale e coinvolgente. Questi fungeranno da tuo modello video.
3
Step 3
Applicare marchio e sottotitoli
Rafforza la tua identità utilizzando i "Controlli del marchio (logo, colori)" di HeyGen per un aspetto coerente. Aggiungi "Sottotitoli/didascalie" automatici per migliorare l'accessibilità e l'impegno del tuo pubblico su Telegram, pronti per essere esportati con sottotitoli.
4
Step 4
Esporta il tuo video di gruppo
Completa la tua creazione esportando il video. Puoi regolare facilmente l'opzione "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni" per adattarla perfettamente ai requisiti di Telegram, pronto per essere condiviso su Telegram.

Casi d'uso

HeyGen rivoluziona il modo in cui crei video per i tuoi gruppi di Telegram. Sfruttando i Generatori di Video con IA, puoi generare contenuti accattivanti e creare video facilmente.

Ispirando la Comunicazione Comunitaria

.

Create powerful, inspiring video messages effortlessly, using our video generator to uplift and motivate your Telegram group community.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la modifica e la creazione di video professionali?

HeyGen consente agli utenti di generare contenuti video in modo efficiente utilizzando Generatori di Video avanzati con IA. La nostra piattaforma offre funzionalità di editing video robuste, permettendo una facile personalizzazione delle scene, il ritaglio di sezioni del video e altro ancora per creare video che rispettano standard professionali.

HeyGen può esportare con sottotitoli e diversi rapporti d'aspetto?

Sì, HeyGen offre opzioni di esportazione complete, incluse la capacità di esportare con sottotitoli generati automaticamente dal tuo copione. Puoi anche cambiare le dimensioni del tuo video in diverse proporzioni d'aspetto, assicurandoti che il tuo contenuto sia ottimizzato per qualsiasi piattaforma.

Quali tipi di avatar di intelligenza artificiale e capacità di linguaggio naturale offre HeyGen per la produzione di video?

HeyGen utilizza avatar di intelligenza artificiale sofisticati e l'elaborazione del linguaggio naturale per trasformare i testi in presentazioni video coinvolgenti. La nostra piattaforma ti permette di scegliere tra diverse opzioni di modelli video, dando vita alle tue sceneggiature con un parlato e delle espressioni realistiche.

HeyGen supporta la personalizzazione del marchio e risorse multimediali estese per la creazione di video?

Certo. HeyGen integra controlli di branding avanzati, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del tuo marchio in ogni creazione video. Inoltre, una ricca libreria multimediale e supporto stock sono disponibili per arricchire i tuoi progetti con risorse di alta qualità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo