Crea un video esplicativo di 90 secondi che presenti un nuovo servizio 5G, rivolto ai fornitori di servizi di telecomunicazione e ai loro clienti B2B. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con diagrammi tecnici ed elementi di interfaccia utente moderni, accompagnati da una voce narrante AI chiara e autorevole. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per convertire senza sforzo il tuo script in una narrazione raffinata, incorporando avatar AI per presentare i vantaggi chiave.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Progetta una demo prodotto coinvolgente di 1 minuto per uno strumento di ottimizzazione della rete all'avanguardia, destinato a startup tecnologiche e product manager nel settore delle telecomunicazioni. Adotta un'estetica visiva moderna e dinamica con animazioni nitide e visualizzazioni di dati sullo schermo, abbinate a una voce narrante coinvolgente ed energica. Sfrutta i modelli e le scene estensive di HeyGen per accelerare la creazione e arricchire la narrazione con una generazione di voce narrante di alta qualità.
Sviluppa un video di formazione interna coinvolgente di 2 minuti sui protocolli di sicurezza informatica per i nuovi dipendenti e i team IT di una grande azienda di telecomunicazioni. Lo stile visivo dovrebbe essere istruttivo e pratico, con dimostrazioni chiare passo-passo e testo sullo schermo, accompagnato da una traccia audio accessibile e informativa. Utilizza la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per l'inclusività e arricchisci il contenuto con risorse pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock.
Produci uno spot dinamico di 45 secondi per una campagna di marketing che promuove un nuovo pacchetto telecom, progettato per i dipartimenti di marketing delle aziende di telecomunicazioni. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere energico, coerente con il marchio e d'impatto, con musica di sottofondo vivace e narrazione professionale. Assicura la coerenza del marchio in tutti gli elementi utilizzando i controlli di branding di HeyGen e ottimizza per varie piattaforme con ridimensionamento e esportazioni in diversi rapporti d'aspetto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per Telecomunicazioni

Produci facilmente video professionali focalizzati sulle telecomunicazioni per marketing, formazione e altro, sfruttando l'AI per semplificare il tuo processo creativo.

1
Step 1
Scegli un Modello Professionale
Inizia il tuo progetto video per telecomunicazioni selezionando da una vasta libreria di modelli, progettati con competenza per soddisfare le diverse esigenze del settore e semplificare la creazione del tuo video.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI Coinvolgenti
Arricchisci il tuo contenuto integrando avatar AI realistici per presentare servizi di telecomunicazione complessi o spiegare demo di prodotto con un tocco umano, rendendo il tuo messaggio più chiaro.
3
Step 3
Applica i Tuoi Standard di Branding
Assicura la coerenza del marchio in tutti i tuoi video utilizzando potenti controlli di branding, permettendoti di aggiungere facilmente il tuo logo e impostare schemi di colore specifici.
4
Step 4
Esporta per Piattaforme Diverse
Finalizza il tuo video ed esportalo facilmente in rapporti d'aspetto ottimizzati, perfetti per la condivisione su social media, siti web aziendali o moduli di formazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione e l'Onboarding

Migliora la formazione dei dipendenti e dei clienti con video AI dinamici, portando a una migliore comprensione, maggiore ritenzione e riduzione delle richieste di supporto.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI?

HeyGen semplifica l'intero processo di creazione video sfruttando l'AI avanzata, permettendo agli utenti di generare video professionali a partire da testo con avatar AI realistici e funzionalità di automazione intelligente. La nostra piattaforma agisce come un efficiente creatore di video AI, riducendo significativamente i tempi di produzione.

Posso personalizzare il branding del video all'interno di HeyGen?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare facilmente il tuo logo, i colori del marchio e risorse personalizzate. Il nostro editor intuitivo drag-and-drop e i modelli personalizzabili assicurano che il tuo contenuto di video marketing si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per il miglioramento dei video?

HeyGen eccelle con la sua potente generazione di voce narrante e sottotitoli automatici, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento del tuo contenuto video. Utilizza l'AI all'avanguardia per trasformare gli script in video raffinati, completi di avatar AI dinamici e supporto multimediale ricco.

Per quali tipi di video aziendali è più efficace HeyGen?

HeyGen è altamente efficace per la creazione di una vasta gamma di video aziendali, inclusi video esplicativi coinvolgenti, demo di prodotto accattivanti e contenuti di formazione interna professionali. Le sue capacità versatili supportano la creazione di video d'impatto su tutte le tue piattaforme social media.

