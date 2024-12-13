Padroneggia l'Onboarding con un Generatore di Video di Onboarding Tecnologico

Crea guide chiare e librerie di video tutorial con avatar AI per un'esperienza di onboarding dei dipendenti d'impatto.

Per i nuovi assunti in un'azienda SaaS, crea un video di onboarding conciso di 1 minuto che illustri vividamente la cultura aziendale e guidi attraverso i passaggi iniziali di configurazione. Questo video professionale e incoraggiante, animato da un avatar AI per un tocco personalizzato e una voce fuori campo amichevole e chiara, sfrutterà la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script, funzionando come un efficace generatore di video di onboarding.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
È necessario un video tutorial informativo di 90 secondi per gli utenti esistenti che esplorano un nuovo modulo software, destinato a essere un'aggiunta chiave a una libreria completa di video tutorial. Questa guida visiva coinvolgente e passo-passo, arricchita da sottotitoli/caption precisi e una voce fuori campo esplicativa e sicura, dovrebbe dimostrare efficacemente le funzionalità chiave attraverso i Template e le scene flessibili di HeyGen per garantire un'esperienza di apprendimento coerente.
Prompt di Esempio 2
Crea un annuncio di aggiornamento prodotto vivace di 45 secondi per i clienti e gli stakeholder attuali, mostrando le ultime funzionalità della nostra piattaforma. Questo video dinamico e moderno, potenziato da un generatore di video AI, arricchito con musica vivace e una voce fuori campo concisa generata tramite la generazione di Voiceover di HeyGen, mira a catturare l'attenzione degli spettatori e comunicare chiaramente il valore, pronto per il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme social media.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di formazione interna dettagliato di 2 minuti per il team di supporto tecnico, specificamente progettato per risolvere problemi di un sistema complesso, servendo come materiale di formazione essenziale. Questo video chiaro e calmo, presentato a un ritmo costante con una voce fuori campo precisa e utilizzando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per visuali pertinenti, includerà anche sottotitoli/caption per aiutare la comprensione di tutti i membri del team, garantendo un'esperienza completa di generatore di video di onboarding tecnologico.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Onboarding Tecnologico

Crea rapidamente video di onboarding professionali e coinvolgenti per il tuo team con il nostro generatore potenziato dall'AI, semplificando il tuo processo di formazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Utilizza strumenti potenziati dall'AI o inserisci il tuo testo per generare istantaneamente la narrazione per il tuo video di onboarding, trasformando lo script in visuali coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Visuali
Scegli un avatar AI per presentare il tuo contenuto, quindi personalizza le scene con media pertinenti dalla libreria per adattarsi allo stile del tuo brand.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Applica controlli di branding per incorporare il logo e i colori della tua azienda, garantendo un aspetto professionale e coerente in tutto il video.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Scarica il tuo video di onboarding finito in vari rapporti d'aspetto, rendendolo pronto per una condivisione senza soluzione di continuità su tutte le tue piattaforme preferite.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Concetti Tecnologici Complessi

.

Trasforma informazioni tecnologiche complesse in video chiari e facili da comprendere per una formazione efficace di utenti e dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding tecnologico?

HeyGen sfrutta le avanzate capacità del generatore di video AI per semplificare la produzione di video di onboarding tecnologico coinvolgenti. Puoi trasformare facilmente script complessi in video professionali utilizzando avatar AI realistici e voci di sintesi di alta qualità, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video di onboarding generati dall'AI?

HeyGen offre strumenti di editing video robusti per personalizzare completamente i tuoi video di onboarding generati dall'AI. Gli utenti possono selezionare tra vari template, integrare controlli di branding specifici e utilizzare un'ampia libreria multimediale per garantire che ogni video si allinei perfettamente con le esigenze e l'estetica specifiche della tua azienda.

HeyGen può convertire i miei script esistenti in documentazione video professionale?

Assolutamente, HeyGen funziona come un potente generatore di testo in video, permettendoti di convertire facilmente script scritti in documentazione video dinamica. La nostra funzione di script potenziata dall'AI genera automaticamente audio e visuali sincronizzati, rendendo il processo di creazione di video professionali semplice ed efficiente per qualsiasi utente.

Come posso condividere ed esportare i video di onboarding creati con HeyGen?

Come strumento online intuitivo, HeyGen rende facile esportare e condividere i tuoi video di onboarding finiti in formati di alta qualità, come un file MP4. Una volta renderizzato, il contenuto del tuo generatore di video di onboarding potenziato dall'AI è immediatamente disponibile per la distribuzione su varie piattaforme o per un'integrazione senza soluzione di continuità nei tuoi sistemi di gestione dell'apprendimento.

