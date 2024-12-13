Generatore di Video di Configurazione Tecnica: Crea Guide con AI

Genera video di configurazione chiari e concisi rapidamente utilizzando il Text-to-video avanzato da script.

Immagina un video vivace di 45 secondi rivolto a professionisti creativi e marketer digitali, che mostra quanto velocemente possono trasformare idee in storie visive coinvolgenti. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo moderno e dinamico con una voce narrante AI amichevole, dimostrando la potenza del Text-to-video da script per generare contenuti coinvolgenti con avatar AI realistici, semplificando i complessi flussi di lavoro di creazione video.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dinamico di 30 secondi per piccoli imprenditori e imprenditori impegnati, evidenziando la creazione senza sforzo di annunci pubblicitari sui social media di grande impatto. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e ispirante, accompagnato da una colonna sonora dinamica, enfatizzando la facilità di utilizzo di Template professionali e scene combinate con una generazione di Voiceover chiara per catturare l'attenzione senza un ampio editing video.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo informativo di 60 secondi su misura per formatori aziendali ed educatori, illustrando come demistificare processi complessi con un generatore di video di configurazione tecnica. Questo contenuto richiede uno stile visivo professionale e pulito con un tono rassicurante, utilizzando efficacemente Sottotitoli/didascalie e un ricco supporto di Media library/stock per chiarire i passaggi e migliorare i risultati di apprendimento per qualsiasi modulo di Formazione Tecnica.
Prompt di Esempio 3
Crea un video ambizioso di 90 secondi progettato per creatori di contenuti globali e YouTuber, mostrando l'immenso potenziale per la creazione di video diversificati in diverse lingue e piattaforme. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e diversificato, dimostrando la portata globale, potenziata dal ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme e la capacità di sfruttare avatar AI per la creazione di contenuti multilingue.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Configurazione Tecnica

Trasforma facilmente documentazione tecnica o script in video esplicativi coinvolgenti con AI. Crea guide chiare e passo-passo per qualsiasi processo di configurazione.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inserisci direttamente il tuo script tecnico o le istruzioni di configurazione. La nostra capacità di Text-to-video da script convertirà automaticamente il tuo testo in una narrazione video dinamica.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli dalla nostra collezione diversificata di avatar AI per ospitare la tua guida tecnica. Questi presentatori realistici assicurano che le tue istruzioni siano consegnate in modo chiaro e professionale.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi con Template
Migliora la chiarezza del tuo video utilizzando la nostra vasta libreria di Template e scene. Questi elementi pre-progettati aiutano a strutturare efficacemente e visivamente le tue informazioni tecniche.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di configurazione tecnica e utilizza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per generare il tuo contenuto nel formato perfetto per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Spiegazioni Tecniche Complesse

.

Semplifica procedure tecniche intricate e configurazioni di prodotti, migliorando la comprensione e l'educazione per il tuo pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI?

HeyGen consente agli utenti di generare facilmente video professionali utilizzando il suo avanzato generatore di video AI, semplificando l'intero processo di creazione video dal script al risultato finale. Questa piattaforma innovativa rende accessibile a tutti la produzione di contenuti di alta qualità.

Posso trasformare il mio script in un video con HeyGen?

Assolutamente, il potente generatore di testo in video di HeyGen ti permette di trasformare facilmente script scritti in video coinvolgenti. Puoi utilizzare la funzionalità intuitiva di creazione di video da script per dare vita ai tuoi contenuti con avatar AI e scene diversificate.

Quali risorse creative offre HeyGen per i progetti video?

HeyGen fornisce una ricca libreria di avatar AI e template video professionali per migliorare i tuoi progetti creativi. Queste risorse sono cruciali per sviluppare rapidamente ed efficacemente video esplicativi dinamici e annunci pubblicitari sui social media coinvolgenti.

Come può HeyGen assistere con esigenze di contenuti diversificati?

HeyGen supporta la creazione di contenuti multilingue, permettendoti di raggiungere facilmente un pubblico globale e ampliare le tue capacità di creazione video. I video finalizzati possono essere esportati in vari formati, incluso il formato MP4 ampiamente compatibile, rendendoli adatti per video su YouTube o altre piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo