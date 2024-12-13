Potenzia il Supporto con un Generatore di Walkthrough AI

Genera guide passo-passo e SOP chiare come il cristallo istantaneamente. Migliora l'apprendimento e riduci i ticket di supporto con avatar AI che coinvolgono il tuo pubblico.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video istruttivo di 60 secondi progettato per i dipartimenti di formazione interna e le risorse umane, che mostri la creazione senza sforzo di guide professionali passo-passo per l'inserimento di nuovi dipendenti o l'aggiornamento delle politiche aziendali. Questo video professionale e pulito, con una voce narrante calma, dovrebbe sfruttare la generazione di voiceover di HeyGen e i modelli e le scene personalizzabili per fornire materiale di formazione chiaro ed efficace.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un cortometraggio avvincente di 30 secondi rivolto a sviluppatori di software e product manager, illustrando quanto velocemente la documentazione complessa possa essere trasformata in tutorial video coinvolgenti. Con uno stile visivo moderno e veloce e musica di sottofondo energica, il video dovrebbe evidenziare la capacità di HeyGen di generare automaticamente sottotitoli/didascalie e presentare informazioni tramite un avatar AI dinamico.
Prompt di Esempio 3
Produci un video esplicativo coinvolgente di 50 secondi per i responsabili delle operazioni e i team leader, dettagliando come la creazione automatizzata di video semplifica la diffusione delle procedure operative standard (SOP) in un'organizzazione. Questo video autorevole e organizzato, caratterizzato da immagini nitide e una colonna sonora professionale, deve utilizzare l'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen e la funzione di trasformazione del testo in video da script per comunicare efficacemente i flussi di lavoro critici.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Walkthrough per il Supporto Tecnico

Crea senza sforzo guide chiare e passo-passo e SOP per le tue esigenze di supporto tecnico, trasformando processi complessi in documentazione facile da seguire.

1
Step 1
Registrare il tuo flusso di lavoro
Inizia registrando il tuo schermo per catturare automaticamente ogni passaggio del tuo processo di supporto tecnico. Il sistema rileva intelligentemente clic e azioni, formando la base del tuo walkthrough, migliorando l'efficienza della cattura del flusso di lavoro.
2
Step 2
Personalizza la tua guida
Affina i passaggi catturati utilizzando l'editor facile da usare. Aggiungi descrizioni, annotazioni e persino genera voiceover potenziati dall'AI o segmenti di trasformazione del testo in video da script per chiarire le istruzioni e creare guide passo-passo dinamiche.
3
Step 3
Applica il branding professionale
Migliora l'appeal visivo e la coerenza del tuo walkthrough scegliendo tra modelli pre-progettati. Integra il logo e i colori del tuo marchio per un aspetto raffinato e professionale, perfezionando la tua documentazione how-to.
4
Step 4
Esporta e condividi
Una volta finalizzato, condividi facilmente la tua guida completa con link condivisibili o esportala in vari formati adatti alla tua base di conoscenza o ai materiali di formazione, garantendo un facile accesso per il tuo team e distribuendo efficacemente le tue SOP.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarire Procedure Tecniche Complesse

Traduci processi tecnici intricati e SOP in tutorial video AI facili da comprendere, migliorando l'esperienza utente.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare guide passo-passo coinvolgenti?

HeyGen ti permette di trasformare il tuo testo in video AI dinamici per "guide passo-passo" o "documentazione how-to". Puoi sfruttare gli avatar AI e la funzionalità di trasformazione del testo in video per produrre rapidamente contenuti professionali e coinvolgenti che semplificano processi complessi.

Cosa rende HeyGen un editor facile da usare per la creazione di video AI?

La piattaforma intuitiva di HeyGen funge da "editor facile da usare" progettato per la creazione efficiente di "video AI". Gli utenti beneficiano di "modelli" pre-progettati e funzionalità di "automazione" intelligenti, semplificando il loro flusso di lavoro per produrre video di alta qualità senza esperienza di editing estesa.

HeyGen supporta la personalizzazione del branding e varie opzioni di esportazione per i video?

Sì, HeyGen offre robusti "controlli di branding", permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del tuo marchio direttamente nel contenuto del tuo "video AI". Offriamo anche versatili "opzioni di esportazione" e ridimensionamento del rapporto d'aspetto per garantire che i tuoi video soddisfino i requisiti di diverse piattaforme e mantengano la tua immagine professionale.

Come migliorano gli avatar AI e i voiceover di HeyGen la produzione video?

Gli avanzati "avatar AI" di HeyGen danno vita ai tuoi script con presentazioni realistiche, mentre la generazione integrata di "voiceover" assicura una narrazione dal suono naturale. Questa potente combinazione, derivante dalle nostre capacità di "trasformazione del testo in video", migliora significativamente la professionalità e il coinvolgimento della tua produzione video in tutto il tuo materiale di formazione e comunicazioni.

