Generatore di Video di Formazione per il Supporto Tecnico per un Rapido Potenziamento delle Competenze

Ottimizza la formazione tecnica e aumenta l'efficienza dell'onboarding. Genera video di formazione coinvolgenti dai testi istantaneamente utilizzando la nostra funzione di testo-a-video.

Per integrare rapidamente i nuovi assunti nel supporto tecnico, immagina un video di benvenuto dinamico di 60 secondi che utilizza avatar AI per introdurre la cultura aziendale e i protocolli IT iniziali, con una voce narrante AI professionale ma amichevole e uno stile visivo pulito.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Migliora il supporto clienti creando un tutorial video conciso di 45 secondi che funge da documentazione video immediata per una domanda tecnica frequente, destinato a un accesso rapido sia da parte degli agenti che degli utenti finali, sfruttando sottotitoli per l'accessibilità con uno stile visivo e audio chiaro e informativo.
Prompt di Esempio 2
Considera un video di formazione tecnica di 90 secondi che spiega un complesso aggiornamento di sistema, progettato strategicamente per i team di L&D per facilitare la condivisione completa delle conoscenze nel dipartimento di supporto tecnico, incorporando diversi elementi visivi dalla libreria multimediale/supporto stock per un'esperienza coinvolgente e facile da seguire.
Prompt di Esempio 3
C'è un bisogno urgente di un video di formazione sulla conformità di 75 secondi, rivolto a tutto il personale di supporto tecnico, che descriva efficacemente le migliori pratiche di sicurezza dei dati per salvaguardare la reputazione del tuo marchio, e che può essere generato accuratamente tramite testo-a-video da script per una consegna formale ma accessibile da parte di un avatar AI sicuro.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione per il Supporto Tecnico

Produci rapidamente video di formazione completi e coinvolgenti per il tuo team di supporto tecnico, ottimizzando il trasferimento delle conoscenze e migliorando le prestazioni con l'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia redigendo il tuo contenuto di formazione. Basta inserire o incollare il tuo testo, e la piattaforma utilizzerà la sua capacità di testo-a-video da script per trasformare le tue parole in un video di formazione dinamico.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Migliora il tuo video selezionando un avatar AI per presentare il tuo contenuto. Sfoglia una varietà di opzioni per trovare il presentatore digitale perfetto che si allinea con il tuo messaggio.
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding
Incorpora controlli di branding come il tuo logo e i colori del marchio per garantire che i tuoi video di formazione siano in linea con l'identità visiva della tua azienda, sfruttando strumenti di editing video per un aspetto raffinato.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video ed esportalo nel formato desiderato per un'integrazione senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme. Condividi facilmente la tua documentazione video completa con il tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Procedure Tecniche Complesse

Utilizza video AI per scomporre processi di supporto tecnico complessi in guide visive chiare e facili da comprendere, migliorando l'apprendimento e la chiarezza operativa.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione e supporto tecnico?

La piattaforma AI generativa di HeyGen funge da avanzato generatore di video AI, consentendo agli utenti di produrre rapidamente video di formazione professionali e video di formazione per il supporto tecnico a partire da testi. Trasforma gli script in documentazione video coinvolgente, sfruttando avatar AI e generazione vocale per una creazione video efficiente.

Che tipo di documentazione video può essere creata con HeyGen?

Con HeyGen, puoi creare una documentazione video completa, inclusi librerie di video tutorial, SOP, guide di onboarding e risorse educative. Le sue capacità supportano esigenze diverse, dalla formazione tecnica alla formazione sulla conformità, rendendo la condivisione delle conoscenze senza soluzione di continuità.

Quali esigenze di formazione organizzativa affronta HeyGen per i team di L&D?

HeyGen potenzia i team di L&D fornendo una soluzione efficiente per l'Onboarding, la Formazione Tecnica, l'Abilitazione alle Vendite e la Formazione sulla Conformità. Questa piattaforma AI generativa aiuta ad allineare il tuo team con video di formazione coerenti e di alta qualità e facilita una comunicazione interna efficace.

HeyGen può aiutare a mantenere facilmente aggiornati i contenuti video?

Assolutamente. HeyGen supporta aggiornamenti facili ai tuoi contenuti video, permettendoti di modificare i prompt di testo o gli elementi visivi senza strumenti di editing video complessi. Questo assicura che la tua documentazione video e i video di formazione rimangano attuali e pertinenti con il minimo sforzo.

